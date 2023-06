Nos roban 290 millones de euros diarios

Hay dos instrumentos oligárquicos de robo. Uno es la inflación monopolista y otro es el expolio financiero. Con ambos nos han saqueado al 90% de los españoles la cantidad de 107.400 millones de euros -295 millones de euros diarios-, un gigantesco trasvase de riqueza de las rentas de las clases populares, trabajadores, autónomos y pymes, hacia la banca y los monopolios de la energía, las grandes superficies y cadenas de distribución. Y más de la mitad de la riqueza de ese trasvase se ha ido fuera del país, a las cuentas del gran capital extranjero, principal accionista del Ibex-35.



Esta es la base para que bancos y monopolios repartan 26.000 millones de euros entre sus principales accionistas; y sigan anunciando para este año otro récord de beneficios. Sólo en el primer trimestre de este 2023, bancos como el BBVA y eléctricas como Iberdrola han aumentado sus beneficios un 40%. Y de que 2,5 millones de trabajadores -uno de cada ocho- sean pobres, a pesar de trabajar, porque cobran salarios de miseria.

Y la inflación, a partir de mediados de 2021, ha supuesto para las familias un coste de 8.100 millones de euros y otros 11.300 millones para las empresas. Y en el periodo 2022-2024 los costes sumarán otros 42.000 millones más. Es decir, un total de 61.400 millones en solo tres años de inflación disparada que está empobreciendo a las clases populares y enriqueciendo a los monopolios de la energía y las grandes cadenas de distribución nacionales y sobre todo extranjeras.

Un expolio financiero

Tanto el BCE como el Banco de España saben que la receta "clásica" de subir los tipos de interés apenas influye unas décimas en la contención de los precios, mientras que tiene trágicas consecuencias sobre familias y pymes. ¿Por qué recetan una medicina que empeora al paciente? Porque ese mismo veneno -la subida de los tipos- sirve para engordar de manera espectacular a los grandes bancos.

Según un informe elaborado por el centro de estudios Funcas -vinculado a la banca- sobre los efectos de la subida de los tipos de interés, la escalada de los tipos decretada por el Banco Central Europeo costará a las familias 16.000 millones de euros y otros 24.000 millones a las empresas, sobre todo pequeñas y medianas. La subida de los tipos repercute también aumentando los intereses a pagar por la deuda pública, y que Funcas estima en unos 6.000 millones más hasta 2024, intereses que acabamos pagando entre todos. Un total de 46.000 millones de euros sustraídos de las familias, de las pymes y de las cuentas públicas que pasan a engrosar las cuentas de la banca.

Y es que, como se refleja en otro informe del Banco de España, “las fuertes subidas de tipos acometidas por el Banco Central Europeo, están permitiendo que las entidades disparen las ganancias que obtienen por el interés de los préstamos que conceden a sus clientes”. Es decir, los bancos están endureciendo las condiciones para dar una hipoteca o un crédito, suben los intereses y exigen más garantías, pero son capaces de ganar más concediendo menos hipotecas y préstamos gracias a aumentar el expolio sobre los clientes con la subida de los intereses.

Un expolio gracias al que los bancos ganan un 30% más

Un estudio del Banco de España reconoce que la subida de los tipos de interés durante el año pasado solo influyó dos décimas, un 0,2%, en la bajada de la inflación. Mientras que el golpe al crecimiento económico fue de 6 décimas, es decir tres veces más, en 2022. El Banco de España calcula que este año la subida de tipos apenas logrará moderar la subida de los precios unas 5 décimas, pero sin embargo podrían llegar a restar 11 puntos al crecimiento, un 1.1% del PIB en 2024. Los cálculos del Banco de España dejan en evidencia la agresiva receta del BCE de subir los tipos de interés para bajar la inflación. A pesar de lo que reflejan esos datos, el Banco Central Europeo ha vuelto a subir en mayo los tipos de interés un 0,25%, hasta el 3,75%, dicen que para seguir conteniendo la inflación en la eurozona que alcanza el 7%. Y avisan de nuevas subidas en próximas semanas camino ya de superar el 4%.

Hay otro camino: redistribuir la riqueza

¿Qué hacer frente a esta situación? Lo que sí está claro es que la salida a esta situación no puede ser un programa basado únicamente en ayudas sociales financiadas con más deuda pública. La deuda pública es una hipoteca que tarde o temprano exigirán que paguemos con más recortes y ajustes presupuestarios.

Necesitamos un camino diferente; por supuesto frente a la derecha alineada con los sectores que desde la UE trabajan por volver a las reglas de la austeridad. Pero también frente a una izquierda que lo fía todo al endeudamiento. Los hechos demuestran cada vez más que no hay “escudo social” financiado con deuda pública que pueda detener este atraco. El “escudo” supone un alivio, pero no detiene el saqueo que continúa por otros medios.

Necesitamos ir por un camino diferente, el de redistribuir la riqueza. Una alternativa estructural que no supone aumentar la deuda pública hipotecando el país y el futuro de las nuevas generaciones. Redistribuir la riqueza significa disponer de una parte de las enormes ganancias de bancos, monopolios y capital extranjero, que son fruto del esfuerzo colectivo de toda la sociedad, para poder destinarlo en interés de la mayoría y de la comunidad, creado nuevas fuentes riqueza y empleo productivo.