Peugeot 2008: el SUV compacto fabricado en Vigo estrena nuevas tecnologías

El PEUGEOT 2008 entra en una nueva etapa con el lanzamiento de su nueva generación, que se caracteriza por una estética que incorpora la nueva imagen de marca y que ahonda en la faceta SUV de este modelo, con un diseño robusto y musculoso en el que destacan sus grandes ruedas y las líneas fluidas.



En el exterior, los colores metalizados Gris Selenium y Blanco Okenite, se estrenan en el Nuevo 2008. Su frontal es imponente gracias a elementos como la nueva firma luminosa en forma de tres garras, y los faros Full LED con conmutación automática de las luces de carretera. En la zaga, las luces toman la forma de tres elegantes franjas dobles horizontales superpuestas.



El interior destaca por su alto nivel de confort y la calidad de los acabados. Sus asientos delanteros son de diseño dinámico y pueden contar con sistema de calefacción y, en el caso del conductor, con función masaje. El habitáculo permite generar todo tipo de sensaciones gracias a su sistema de iluminación interior LED de 8 colores, disponible en la versión GT, que crea un anillo de luz en salpicadero y paneles de puertas. Para hacer más sencillo ponerse al volante, dispone, según acabados, de la función de Acceso y Arranque Manos Libres.

Decir Nuevo PEUGEOT 2008 es decir tecnología. La innovación empieza en el asiento del conductor. El PEUGEOT i-Cockpit® evoluciona con una pantalla de 10” (25,4 cm) integrada en el salpicadero, que se complementa con unas i-toggles virtuales. Ante el conductor se despliega un innovador cuadro de instrumentación digital de 10” 3D ‘Quartz’ con efecto holográfico.

Las funciones de ayuda a la conducción refuerzan la seguridad y las prestaciones de este SUV. Según acabados, incorpora cámara de visión trasera HD de 180º asociada a sensores de aparcamiento delantero y trasero. También cuenta con el Pack Safety, en el que figuran avances como la frenada automática de emergencia diurna y nocturna, con reconocimiento de peatones y ciclistas. La lista de tecnologías es interminable.



El Nuevo PEUGEOT 2008 puede disponer de control de crucero adaptativo con función Stop and Go y distancia entre vehículos ajustable, alerta activa de cambio involuntario de carril con corrección para evitar la salida del carril, alerta de detección de fatiga, y control de ángulos muertos. El sistema de reconocimiento y visualización de señales de tráfico en los cuadros de instrumentos digitales refuerza sus capacidades: stop, sentido único, prohibido adelantar y fin de prohibición de adelantamiento, se suman a las señales habituales relacionadas con la velocidad.

Como referente en el universo SUV, el Nuevo PEUGEOT 2008 cuenta con el sistema de tracción Advanced Grip Control, que permite elegir entre tres modos de conducción: arena, barro y nieve y se combina con neumáticos de invierno.

En materia de conectividad, esta edición limitada está en vanguardia. Despliega la tecnología Peugeot i-Connect Advanced que engloba navegación conectada con información en tiempo real y reconocimiento vocal 'OK PEUGEOT', además de los sistemas de llamadas de emergencia y asistencia Peugeot Connect SOS y Assistance, y Peugeot Teleservices.

Bajo el capó, el Nuevo PEUGEOT 2008 incorpora el nuevo motor eléctrico de 156 CV (115 Kw) que ofrece una autonomía WLTP de 406 kilómetros. Además, su gama de motores térmicos permite elegir entre los gasolina PureTech 100 con caja manual de 6 velocidades y Gasolina PureTech 130 con cambio automático EAT8, además del diésel BlueHDi 130 EAT8.

A principios de 2024 se sumará a este elenco la mecánica HYBRID de 48 V Puretech 136 CV, que irá acoplada a una nueva caja de cambios electrificada de doble embrague y 6 velocidades que incluye un motor eléctrico.

