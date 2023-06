Alfonso Desentre, el Christoph Waltz aragonés

Este gran actor aragonés, amable y sonriente, amante de la comedia, con una calidad humana excepcional ha destacado como ese villano que no deja indiferente a ningún espectador.

Actor y director que ya despunto en Los Fantasmas de Goya de Milos Forman de 2006 y que él ya era un destacado actor y yo un humilde actor/figurante con vocación de escritor y que fortuna la que el destino me deparó que 17 años después le estoy entrevistando.

Poco son los actores aragoneses y españoles que han trabajado al lado de Natalie Portman, Javier Bardem o Stellan Skarsgard, como es su caso. En la última temporada de la serie Águila Roja, fue ese malvado que no dejaba indiferente y poco después destaco en su trabajo en la Catedral del Mar. No menos importante, es su participación en 30 monedas de Alex de la Iglesia.

Alfonso no es una de las estrellas al uso es mucho más humano y cercano, tiene fama y éxito y de hecho en los últimos Premios Simón del Cine Aragonés de 2023 fue nominado como candidato a Mejor Actor por su trabajo en Las Tres Revelaciones de Manuel Sin, nominada también a la mejor actriz, Amparo Baro y Mejor Maquillaje y Peluquería que fue el que logro esta producción.

Lo suyo no es un fenómeno fulgurante de la noche a la mañana, sino el fruto de mucho trabajo y años de profesionalidad. Ya no mira hacia atrás. Hace grandes cosas y demuestra su gran talento tanto dirigiendo como actuando. Jamás muestra aires de grandeza y muestra no tener prisa alguna, mostrando su buen “rollo” y sus ganas de conversar y con una sonrisa comienza la entrevista.

1- Te han encasillado en el papel de malo, de villano y te pregunto ¿Existe el villano perfecto? Cada uno es diferente. Es cierto que hay villanos de una pieza, el típico malvado de comic o de pelis de aventuras que son muy divertidos de hacer. En otros hay que estudiarlos un poco más, dar matices, comprender sus causas , sus vivencias, y buscar un poco en su lado humano , que casi siempre lo tiene.

2- Te encanta hacer comedia ¿Qué me cuentas de ello? Me encanta hacer de todo. Lo que sí pasa es que echo en falta la comedia, unos trabajos llevan a otros y casi todo para lo que me llaman desde hace años son papeles dramáticos. Pero el humor es muy creativo y me divierte mucho aportar comicidad. Dos de mis últimos trabajos en cine y TV van por ahí y me encanta retomar esa faceta.

3- ¿Cómo ves la situación actual en esta sociedad tan convulsa? UFF, así en general y especialmente preocupante.........., tenemos que tomar seria conciencia de ello.

4- ¿Qué recuerdas de tu infancia y juventud? ¿Alguno no apostó por tu carrera en tus comienzos, familia, amigos, etc…? Si fue así ¿Qué les dirías ahora? Mi primera infancia hasta los doce años la pasé en Caspe, fue un tiempo feliz. Vivía justo encima del cine, y muchos días veía dos películas, la infantil y la de adultos. me gustaba luego recrear esas historias, jugar a encarnar los personajes, siempre he necesitado la ficción para ser feliz. más tarde, empecé en el teatro, y mi primera actuación fue en el teatro Principal de Zaragoza, llamó mucho la atención. No, todo el mundo vio claro desde el principio que iba en serio en esto.

(Alfonso, con la mano en el mentón y mirada pensativa, asevera que siempre quiso ser actor desde que lo recuerda).

5- ¿Se puede vivir cómodamente de esta profesión? Jajaja (se ríe), esta profesión es lo más incómodo que hay, en el mejor de los casos. Si buscas comodidad mejor haces una oposición. Para dedicarte a esto tienes que asumir una gran inestabilidad, una continua incertidumbre, también tener cierta fortaleza mental, para resistir anímicamente en determinados momentos y no venirte arriba en otros. Me gusta poner la metáfora del funambulista. El éxito no es subir, es seguir en el alambre, sin caer.

6- ¿Los premios tienen que ver con ser buen actor o no? ¿Actor o guion? Bueno, hay muchos factores claro, pero no pienso que abunden los premios a malos actores, lo que si hay es muchos buenos actores y actrices sin premios, incluso sin el premio de trabajar con asiduidad que es el más importante. Es una profesión muy injusta, no con el que premia, sino con quien ignora o desprecia.

7- Lo mejor de tu carrera…. Lo mejor es el trabajo ininterrumpido durante cuarenta años. Me siento muy afortunado.

8- Futuros proyectos…… Esta semana asistí al preestreno de Mi otro Jon, largometraje de Paco Arango en el que ha colaborado junto a Carmen Maura entre otros, Este mes llega a los cines otro de mis recientes trabajos, Últimasvoluntades, y se acaba de presentar la nueva temporada de 30 monedas, de Alex de la Iglesia, en la que también participo. Ahora estoy esperando la confirmación de un par de cosas muy ilusionantes. Veremos a ver...

La entrevista termina, a la vez que se terminan las cervezas y se despide con esa amabilidad que le caracteriza, quizás hasta que el destino nos vuelva a juntar quien sabe si en otra entrega de premios, otra entrevista o quizás en un rodaje, el como estrella y yo como actor de figuración………