La clave para optimizar las placas solares y cargadores eléctricos, la fibra óptica plástica para una energía sostenible

En la actualidad, temas como la sostenibilidad y la movilidad eléctrica han ganado protagonismo, por lo que la adopción de placas solares y cargadores de coches eléctricos es una realidad cada vez más extendida en España. Sin embargo, una circunstancia que muchos desconocen es que, en la mayoría de los casos, estos dispositivos requieren una conexión WiFi estable para funcionar correctamente. Esto representa un problema cuando son colocados en zonas donde la conectividad es deficiente.

La empresa española Actelser propone una solución a este dilema. Se trata sus kits de instalación de fibra óptica plástica, con una tecnología que permite enviar y recibir datos sin pérdidas ni interferencias.

Importancia de la conexión WiFi en las instalaciones fotovoltaicas Una buena conectividad es esencial para monitorizar de forma correcta y cómoda dispositivos como las placas solares. Esto se hace por medio de uno de los componentes más importantes de la instalación: el inversor fotovoltaico.

Este elemento se encarga de convertir la corriente continua, en corriente alterna. De modo que hace posible generar y consumir electricidad propia. Pero, también son un elemento clave para facilitar que instaladores y propietarios puedan supervisar el correcto funcionamiento de la instalación. Este hecho es especialmente importante si se presenta alguna anomalía, para facilitar y optimizar el rendimiento global de la instalación. Esto con el fin de sacar el máximo provecho energético a cada una de las placas solares fotovoltaicas.

No obstante, el inversor se instala generalmente en garajes o cuartos trasteros, donde la conectividad a internet es escasa. Lo cual es un obstáculo para visualizar el funcionamiento, rendimiento, producción y consumo de la instalación desde los dispositivos móviles u ordenador.

La fibra óptica plástica soluciona los problemas de conectividad De manera general, las conexiones del inversor con el router se intentan realizar de forma inalámbrica. Sin embargo, muchas veces esto se dificulta por la escasa potencia del WiFi que llega al inversor. En algunos casos, se consigue una conexión estable que se desconfigura de manera constante e impide una correcta monitorización. De modo que, es común encontrar que una instalación fotovoltaica de miles de euros no ofrece una experiencia óptima, por el simple hecho de no tomar en cuenta el factor conectividad en la ecuación.

Por este motivo, es recomendable emplear una conexión cableada. Desde Actelser proponen como solución el uso de sus kits de fibra óptica plástica para garantizar una buena conectividad, sin interferencias que impidan sacar el máximo provecho a la instalación. Estos pueden ser conectados al inversor con el router, haciendo uso de los conductos eléctricos que se encuentran en la vivienda, sin necesidad de emprender costosas obras. Así, se dota a la instalación de una conexión de alta velocidad, que no estará sujeta a interferencias ni a subidas ni bajadas de alcance, permitiendo mejorar su rendimiento.

