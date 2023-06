El Cien por Cien, un pub con Banda Sonora Original

El Cien por Cien se ha convertido en toda una institución en la noche madrileña gracias a su firme apuesta por pop-rock en español.

"Enciende las noches" es su himno, con el que La Banda del Cien homenajea tanto al local como a los fieles que hacen de él lo que es.

Corría el año 1985 cuando el Cien por Cien (C. de la Santísima Trinidad, 30) abrió las puertas al público por primera vez. Hoy, 38 años más tarde, Chamberí sigue albergando uno de los locales con más solera e identidad propia de la noche madrileña. El Cien por Cien continúa siendo, a día de hoy, el local de referencia para los amantes del pop-rock en español, género que se convirtió en su razón de ser cuando a principios de los '90 un cambio de rumbo en la dirección del local asumió el riesgo de empezar a programar y pinchar "cien por cien" rock nacional o en nuestro idioma, en unos tiempos en los que eso suponía nadar a contracorriente. El riesgo de la apuesta valió la pena y, desde entonces, devotos del rock en español, tanto anónimos como estrellas de la talla de Dani Martín, Loquillo o Antonio Vega, han llenado y llenan la sala cada noche desde la pista, desde el escenario o desde esas paredes repletas de fotografías y recuerdos.

¿Qué mejor manera de agradecer a los amigos del Cien por Cien todos estos años de fiestas y conciertos que con una canción dedicada a ellos? "Enciende las noches" es, cómo no, un tema de rock en el que se habla del local, de sus noches y su gente, sin la que nada sería igual. Pero además nace con vocación de himno para todos los habituales del local, especialmente para aquellos que no perdonan una noche de jueves en su pub favorito, noches míticas desde que La Banda del Cien empezó a llenarlas de versiones y medleys de los mayores éxitos de rock y el pop en español.

Han sido precisamente los componentes de La Banda del Cien quienes han querido componer y grabar "Enciende las noches" como regalo de agradecimiento a su casa y a ese público que convierte las noches del Cien en mágicas. César Geune, cantante de la banda cuenta así: "Nos pareció un regalo muy bonito hacia la sala que tanto nos cuida. Además, fue un proceso de creación muy natural, hemos vivido muchas noches allí."