​Día Internacional de la Leche: todo mentiras

Ayer, día 1 de junio, se celebraba el absurdo Día de la Leche. ¿Qué es exactamente lo que hay que celebrar en la explotación y muerte de animales sumado al impacto medioambiental de estas industrias sin escrúpulos? La industria láctea no deja de lloriquear para recibir más subvenciones ya que, al fin y al cabo, viven de eso en lugar de fomentar las alternativas vegetales para sustituir la leche y disfrutar también del queso, lácteos o cualquier receta de repostería. La maldad humana cada vez es más complicada de describir con palabras.



Hace muy pocos días, el nutricionista Pablo Ojeda hablaba en un programa de televisión de los beneficios que tienen las bebidas vegetales destacando que la mejor es la de soja enriquecida con calcio teniendo beneficios incluso durante la menopausia según el experto.

Hay una larga lista de alternativas vegetales, pero la de soja es la más barata de todo el supermercado e incluso, a comparación de la leche de vaca estando deliciosa con un colacao o café.

NOS MANIPULAN CON ANUNCIOS FALSOS Y DICEN QUE LA LECHE ES VITAL PARA CRECER

La realidad es justo la contraria y por eso no nos podemos creer todo lo que el sistema quiera sin investigar por nuestra cuenta. La leche no solamente no es necesaria para el crecimiento sino que llega a ser perjudicial para la salud por el uso de antibióticos, selección genética de la cría, cambio de alimentación y uso de hormonas de crecimiento. Hay muchos estudios que hablan de lo perjudicial que es la leche de vaca.

Gema Bou es vegana desde hace 5 años siendo vegetariana 2 años antes lo que significa que sí que consumía productos de origen animal como podrían ser los lácteos o huevo que lleva la misma crueldad o más acabando los animales en el mismo matadero, pero esto no suele conocerse. Ella es madre de un niño de 7 años y otra de 10 (ambas veganas y sanas) respondiendo lo siguiente para este artículo de opinión: "Tengo 36 años y empecé con la transición siendo vegetariana hace 7 años, hace 5 años que soy vegana. Mi hijo pequeño tiene 7 años y nunca ha consumido carne, al inicio ya que mi pareja no es vegana le dimos a probar pero la escupía y decidimos no darle, en cuanto a los lácteos, los tomó muy poco ya que tanto él como su hermana mayor fueron lactantes mucho tiempo, pero desarrolló rápidamente una intolerancia, así que podríamos decir que mi hijo es vegano de nacimiento", explica.

Continua explicando: "Mi hija mayor tiene 10 años, y lleva un año menos que yo de transición, pues durante ese año ella me iba preguntando y yo le respondía con la verdad pero de manera que ella lo supiera procesar. Un año después de empezar yo mi transición, me pidió que no le diésemos más animales para comer, y fue ella la que un año después (hace 5 años) me pidió que dejásemos de consumir huevo, ya que era lo único de origen animal que comíamos en ese momento".

LE PREGUNTAMOS RESPECTO A LA INDUSTRIA LÁCTEA

La respuesta es clara y contundente: en cuanto a los lácteos, en casa no entra leche de vaca, ya que a mi pareja siempre le ha sentado mal y para nosotros es una de las industrias más crueles que existen. El hecho de saber que las crías son separadas de sus madres lo suficientemente lejos como para no mamar, pero lo suficientemente cerca para que las vacas puedan escucharlas y con ello estimular la producción de otras, y por supuesto el hecho de tener a las madres enganchadas a máquinas durante tantas horas en un espacio tan reducido que no pueden moverse en absoluto.



Por suerte tenemos muchísimas alternativas, ricas, sanas y empáticas, como son las bebidas vegetales. En nuestro caso, consumimos yogures de soja, bebida de avena, bebida de arroz y por supuesto, todas estas alternativas también nos sirven para preparar muchísimas recetas.

Uno de los lugares a los que acuden, es el restaurante vegano jardín urbano Ruzafa situado en Valencia en el que ayer por la mañana disfrutaban de croissants tanto dulces como salados.

Leyendo esto detenidamente no puedo contener la rabia puesto que a la infancia se le adoctrina para que no conozca la realidad de explotación y muerte que sufren esos animales para luego, ser acusados los veganos de adoctrinar a los pequeños.

¿Llevamos a las niñas y niños a un matadero o una granja lechera cuando sucede todo esto para que vean la producción de principio a fin para que de verdad puedan elegir como siempre nos dicen que deberían hacer?

Y demagogia ninguna, nos acusan de que hacemos a los niños veganos por imposición como si los que comen violencia celebraran una asamblea para decidirlo y supieran una cuarta parte de la verdad ocurrida en estos sádicos lugares que también están destrozando el planeta puesto que contaminan a más no poder y son de las industrias que más agua utilizan.

Si todos esos animales no se crían para explotar, absolutamente nadie pasaría hambre en este mundo puesto que los recursos vegetales, se podrían destinar a los humanos y no a millones de animales más.

En los libros del colegio te pone que las gallinas dan huevos o las vacas dan leche, pero no en qué consiste el proceso y eso es de verdad adoctrinar a la infancia.

EL CUAJO DEL QUESO



Si atendemos al significado de cuajo en el mundo de la alimentación y de la gastronomía podemos relacionarlo rápidamente con la elaboración del queso curado de oveja. El cuajo animal es una sustancia que se extrae de los estómagos de las crías de mamíferos rumiantes (cabras, vacas y ovejas), en concreto de la última cavidad del intestino animal conocida como abomaso. Toda la información respecto a esto la tienes en esta web: https://www.palancares.com/que-es-el-cuajo-del-queso-y-por-que-es-necesario/#:~:text=El%20cuajo%20animal%20es%20una,intestino%20animal%20conocida%20como%20abomaso

LA VERDADERA CARA DE LA INDUSTRIA LÁCTEA

Claro está que tenemos alternativas vegetales para no financiarla, pero la realidad es que al poco tiempo, los terneros son asesinados para que no se beban la leche que su madre produce de manera natural para poder encerrarlas y utilizar la manipulación genética para que de manera artificial a base de antibióticos entre otras sustancias, produzcan leche constantemente convertidas en una máquina.

Las vacas son inseminadas por la fuerza una y otra vez para traer estúpidamente animales al mundo para esta vida de miseria que acabará, en el mismo mugriento matadero que la industria cárnica. Lugares apartados de toda visibilidad en polígonos industriales para que no oigas los gritos, huelas o te imagines por un momento a esos animales gritando hasta derramar la última gota de sangre mediante su lenta angustia en sus últimos momentos de vida.

Todo esto la industria láctea no quiere que lo sepas y el ministerio de consumo, tampoco hace absolutamente nada por evitarlo ya que mínimamente, deberían fomentar todas las alternativas vegetales y contar lo mismo que yo os estoy contando en este artículo basándome en datos científicos y en la realidad objetiva.

¿Te imaginas por un momento ser esa madre que grita desesperada porque se han llevado a su hijo?

Es más, existen hasta alternativas vegetales con un sabor calcado a la leche de vaca sin todo el mal que acabo de describir. Ya hemos visto con la testifical de una madre, que ni la infancia ni nadie necesita consumir productos de origen animal en ninguna etapa de la vida lo que hasta corrobora la asociación española de pediatría. En lugar de "preocuparse" tanto por los niños veganos, más vale que lo hicieran por los que sufren diabetes o obesidad infantil por culpa de darles bollería industrial o porquerías del McDonald's por poner un ejemplo.

Las granjas son lugares sucios por definición, donde los animales viven hacinados la mayor parte del tiempo, organizados por lotes, en función de su sexo, edad y estado. Hernias o mastitis son algunas de las enfermedades que suelen sufrir los animales ya sea vacas, ovejas u otros.

Para no hacer largo mi artículo, te dejo este de la Fundación Igualdad Animal en el que se habla con más detalle de toda la crueldad escondida en la industria láctea: https://igualdadanimal.org/blog/10-cosas-crueles-que-les-hacen-a-las-vacas/

Con tus actos, puedes crear un mundo más justo para los animales y para las personas lo que es bien fácil hacerlo mediante el veganismo que no es privativo para nada, pero sí una filosofía ética de vida que busca hacer el bien. Hasta la academia Americana de nutrición y dietética, entre muchas otras, llega a hablar de las enfermedades que previene.

Lo que excluye el veganismo es a los animales en todo como podría ser alimentación, vestimenta, experimentos sádicos o entretenimiento a costa de la tortura o explotación animal.

La leche de vaca, para los terneros, y la bebida vegetal, queso vegano o yogures vegetales, para los humanos.