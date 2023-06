La Copla Madrid, una taberna centenaria para probar exquisitas comidas y bebidas

Al final del día, después de largas horas llenas de responsabilidades, no existe mejor solución para drenar el estrés de la rutina diaria que disfrutar de refrescantes bebidas y el ambiente más agradable en Madrid, ya sea en compañía de familia, amigos o, incluso, en solitario.

La Copla Madrid es una taberna centenaria, con más de 20 años prestando sus servicios de comidas y bebidas emblemáticas, así como brindando un espacio rústico especial para celebraciones o reuniones importantes.

Un espacio para compartir y disfrutar en cualquier momento En sus inicios, La Copla Madrid era una antigua bodega en la que se vendían vinos de gran variedad y sodas en 1912. De hecho, su decoración no ha cambiado desde entonces. Años después, en los 90, se había incursionado en la venta de comida en el establecimiento.

El nombre de la taberna surge de la inspiración de un par de fotos que cubren las paredes, todas de folclóricas españolas y de cantantes de copla. El establecimiento dispone de dos plantas: la primera está dedicada al aperitivo y el tapeo, mientras que la segunda planta se utiliza en las celebraciones de algún evento importante.

Es ahí donde los comensales pueden gozar de raciones tradicionales, donde destacan las patatas vinagreta y las tortillas de patata recién hechas, pescado en adobo o caracoles, además de sus caldos caseros. Se trata de un espacio íntimo para disfrutar de un ambiente acogedor, buenas bebidas y una exquisita comida.

¿Qué ofrece La Copla Madrid a los comensales? Esta taberna centenaria ofrece un completo y variado menú, con platos típicos del continente europeo y, especialmente, de España, desde huevos rotos con jamón y las tradicionales pizzas, hasta las famosas tortillas españolas o las populares croquetas. Los comensales también pueden disfrutar de exquisita comida vegetariana para quienes no sean fanáticos de la carne animal o deban cumplir con un plan alimenticio estricto.

Además de ello, el bar está a disposición del cliente para preparar una gran diversidad de bebidas. En el caso de los desayunos, La Copla Madrid también ofrece diversos platos para elegir la primera comida del día, siendo el más solicitado su delicioso brunch. Y, para los amantes de los eventos deportivos, este bar centenario se prepara para la ocasión, para ofrecerle a los fanáticos un espacio en el que puedan disfrutar de las competiciones, acompañado de una deliciosa comida y bebidas variadas, con precios asequibles y sin perder la calidad de sus productos o servicios.