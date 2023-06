Un DS E-Tense correrá este 4 de junio en el E-Prix de Yakarta su carrera número 100, con una decoración creada para la ocasión

DS Automobiles debutó en competición en 2015 (2ª temporada) y ha dejado su huella en la historia del automovilismo eléctrico con tres generaciones de Fórmula E. A punto de llegar a su carrera número 100, la marca cuenta con cuatro títulos (incluidos los de equipos y pilotos), 16 victorias, 47 podios y 22 poles.

Este evento será ampliamente difundido en redes sociales, con un vídeo en el que se incluyen los testimonios de las personalidades que han desempeñado un papel clave en la aventura de DS Automobiles en la Fórmula E. Entre ellos: Béatrice Foucher, Yves Bonnefont, Alessandro Agag, Jean-Marc Finot, Thomas Chevaucher, Eugenio Franzetti, Jean-Eric Vergne, Stoffel Vandoorne, Antonio Félix Da Costa, Sam Bird y André Lotterer. Además habrá otros contenidos con los grandes momentos vividos por el equipo: el primer título en Nueva York, el segundo en Berlín, además de las victorias en Sanya, Berna, Marrakech, Mónaco, Roma, Hyderabad…

Con dos dobles títulos (en 2019 con Jean-Eric Vergne y 2020 con Antonio Félix Da Costa), así como un podio en casi todas las demás carreras durante casi ocho años, DS Automobiles se ha convertido en el fabricante más condecorado de la Fórmula E.

La historia de DS Automobiles continúa, y no hay duda de que las dos carreras del E-Prix de Yakarta, los días 3 y 4 de junio, serán el escenario de nuevas grandes actuaciones del equipo francés. Eugenio Franzetti, director de DS Performance: "En Yakarta viviremos un momento histórico y emocionante. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los que han contribuido con tanta pasión y talento a este extraordinario evento. Celebrar 100 carreras en la Fórmula E es realmente un hito, y hacerlo con el palmarés que hemos acumulado, es motivo de gran orgullo. Hace unos años, DS Automobiles decidió crear su división de competición DS Performance y se inscribió en el Campeonato del Mundo ABB FIA de Fórmula E. Resultó ser una elección estratégica y ganadora.

Gracias a las numerosas victorias acumuladas a lo largo de los años, la reputación de DS Automobiles ha crecido considerablemente, y también hemos adquirido la experiencia técnica que nos ha ayudado a apoyar y acelerar la electrificación de toda la marca. Actualmente, los monoplazas Gen3 de DS Performance siguen siendo un excelente laboratorio de investigación para preparar la próxima generación de coches eléctricos de carretera. A partir de 2024, todos los vehículos nuevos de DS Automobiles serán 100% eléctricos".

DS AUTOMOBILES

Animada por el espíritu vanguardista y con un legado excepcional, la marca DS, creada en 2014, tiene como ambición materializar el arte viajar a la francesa. Al combinar productos excepcionales, que manifiestan el savoir-faire del lujo francés, con un programa de servicios a medida, DS Automobiles ofrece una experiencia única antes, durante y después de cada viaje.



Diseñados para clientes que buscan distinción, que quieren viajar por el mundo y disfrutar de cada momento, los modelos DS combinan refinamiento y tecnología. Con el nuevo DS 3, DS 4, Nuevos DS 7 y DS 9, la marca DS ofrece una gama mundial.

Respaldado por numerosos récords desde su participación en la Fórmula E en 2015, incluidos dos títulos dobles de equipos y pilotos, DS Automobiles se afirma a sí misma a la vanguardia de la electrificación al comercializar cada uno de sus modelos con una versión electrificada. Bajo la etiqueta E-TENSE, DS Automobiles ofrece tanto motores 100% eléctricos como híbridos enchufables de hasta 360cv y equipados con tracción en las 4 ruedas. A partir de 2024, todos los nuevos modelos lanzados por DS Automobiles serán exclusivamente 100% eléctricos.

Para su exigente clientela, DS Automobiles ha creado un programa de servicios exclusivos denominado «ONLY YOU, un lujo de atenciones».



Presente en 41 países, la marca DS ha creado y desarrolla una red de distribución exclusiva que cuenta con más de 450 DS STORES en todo el mundo.

PENSKE AUTOSPORT es un equipo de competición estadounidense fundado en 2007 por Jay Penske. El equipo tiene su sede en Los Ángeles, California, el mercado metropolitano más grande del mundo de vehículos eléctricos.

Después de muchos años de éxito compitiendo en IndyCar (2007-2014), el equipo “abrazó” el cambio a la movilidad eléctrica y se convirtió en uno de los equipos fundadores del Campeonato del Mundo ABB FIA de Fórmula E. El lema del equipo es la frase latína "E Pluribus Unum", que significa "uno de muchos".

La frase del Subcampeón del Mundo Gilles Villeneuve: “La carrera perfecta para mí es: logro la pole en el último momento, tengo un problema en la salida, remonto desde la última posición y me pongo primero en la última curva”.