Consejos para planificar las vacaciones cuando hay animales de compañía en la familia

Las vacaciones son uno de los momentos más esperados por las personas, ya que representan una oportunidad para salir de la rutina, relajarse y compartir con los seres queridos. No obstante, quienes tienen animales de compañía muchas veces deben modificar sus planes para no desatender a sus fieles amigos.

Lo que algunos seguramente no saben es que, hoy en día, existe la figura del cuidador de animales de compañía. En ese sentido, quienes decidan optar por este tipo de servicio para disfrutar del verano pueden contar con El Perro Feliz, empresa Española que ofrece servicios profesionales de hospedaje para perros y gatos con franquicias en Madrid centro y oeste, Ciempozuelos, Valdemoro, Barcelona centro y sur, Tarragona y Sevilla.

El papel del cuidador de animales de compañía Planificar las vacaciones es un proceso gratificante. Sin embargo, cuando se tiene un animal como miembro de la familia, puede surgir mucha preocupación. Quienes se sienten identificados con esto deben saber que sus días de descanso no deben verse afectados por esta razón, ya que se puede optar por un cuidador profesional de animales de compañía.

Elegir a este tipo de profesionales no es algo que se deba tomar a la ligera. Es esencial buscar un lugar de referencia y con buenas valoraciones de otros usuarios, para garantizar que el animal va a tener una buena atención. Cuando se habla de óptima atención no solo se hace referencia a darle alimento y bebida y sacarlo a pasear, sino que es algo que va mucho más allá. Es fundamental que el cuidador también cubra las necesidades emocionales del perro o el gato para que no sienta miedo, tristeza o frustraciones en ausencia de su familia, entre otras emociones negativas.

Servicios de cuidados para animales de compañía en verano En el mercado existen muchas alternativas, pero El Perro Feliz destaca por varias razones. Una de las principales es que los animales de compañía sentirán el calor de un hogar mientras sus familias están de vacaciones, pues se hospedarán en la casa de su cuidador. Para ofrecer garantías de bienestar, además, todas las reservas incluyen un seguro con cobertura por responsabilidad civil y emergencias veterinarias.

Es importante mencionar que los interesados en este servicio deben apurarse en hacer sus reservas, ya que el verano se acerca y hay muchas familias interesadas en garantizar el bienestar de sus peludos durante sus vacaciones. Además, aquellos previsores que efectúen su reserva online en El Perro Feliz antes del 1 de julio, introduciendo el código #VERANO en su reserva, recibirán de regalo el ebook 10 claves para educar correctamente a tu perro, una lectura amena, útil y muy entretenida que, sin duda, amenizará sus vacaciones.