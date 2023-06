Nailted incrementa su eNPS un 36,84 % desde la implantación de la semana laboral de 4 días

Nailted, startup tecnológica cuyo producto pone el foco en la mejora de la experiencia de los empleados, está sirviendo de ejemplo en la puesta en marcha de iniciativas que mejoran la satisfacción y el compromiso laboral de los empleados.

Los Recharge Fridays de Nailted Desde sus inicios, los empleados de Nailted trabajan en remoto y cuentan con horario flexible. Hace 5 meses se sumaron a la ola de la semana laboral de 4 días, buscando el descanso y desconexión del equipo, dando pasos hacia adelante en la mejora de su jornada laboral. Con esta idea en mente, Nailted implementó los Recharge Fridays, ofreciendo a los empleados los viernes como día libre retribuido; “trabajaremos de lunes a jueves, manteniendo tanto los salarios como la dedicación el resto de días”, afirma José Ignacio Andrés, CEO & Fundador de Nailted. De un eNPS de +57 a +78 en tan solo 5 meses.

Desde que echaron a andar con esta nueva aventura, en Nailted han seguido muy de cerca las variaciones en las métricas que definen la experiencia de sus empleados. En tan solo 5 meses, su eNPS, o employee Net Promoter Score, la métrica que mide el nivel de compromiso y satisfacción de los trabajadores con su empresa, ha subido de +57 a +78, suponiendo un 36,84 % más que a finales de 2022.

Además, desde el panel de People Analytics de su propia herramienta, Nailted, han definido métricas customizadas para monitorizar los resultados cuantitativos y cualitativos referentes exclusivamente a todo lo concerniente a la semana laboral de 4 días. La recogida de este feedback tan específico les está permitiendo adaptar esta nueva forma de trabajo a las necesidades e intereses de los propios trabajadores de Nailted. Para poder decidir si adoptan la 4DWW de forma permanente sin que esta afecte a la experiencia de sus empleados, en la app de Nailted definieron varias preguntas customizadas que la propia herramienta incluye aleatoriamente dentro de las encuestas bimensuales que envían a todos los empleados para la recogida de feedback.

Las preguntas son: "¿Cómo valoras la semana laboral de 4 días? ¿Cómo te has sentido en cuanto a la carga de trabajo desde que estamos probando la semana laboral de 4 días? ¿Crees que podemos aplicar la semana laboral de 4 días de forma completa (todas las semanas)?". Estas preguntas les han permitido obtener datos, tanto cuantitativos como cualitativos, del sentimiento de sus empleados en lo concerniente a la semana laboral de 4 días.

¿Qué dicen los números? Desde que empezaron a medir estas preguntas, hace ya 5 meses, la primera pregunta ha obtenido un resultado de 9/10, la segunda un 8/10 y la tercera un 8,5/10.

¿Qué opinan verdaderamente los empleados de Nailted de la 4DWW? Con la implementación de la semana laboral de 4 días, Nailted quiere sentar un precedente de buenas prácticas en términos de gestión de personas. Según comenta el propio José, “creamos Nailted para conseguir que el mayor número de empresas posible generen una cultura de empresa sana, equipos más alineados y una buena experiencia de empleado. Hoy, estamos impactando a más de 15.000 empleados en más de 10 países y con esto queremos dos cosas: predicar con el ejemplo y mejorar el bienestar de nuestro propio equipo”.

El feedback recibido por parte de los empleados parece corroborar la idea inicial que tenían al arrancar con esta iniciativa. Miguel Mercado, Fullstack Developer en Nailted, afirma: "a nivel personal, mi calidad de vida ha mejorado al disponer de más tiempo. Con respecto al equipo, nos enfocamos y trabajamos para garantizar que los objetivos se cumplan. A nivel empresa, me siento más comprometido al ver como Nailted implementa acciones que impactan en nuestro bienestar". Por su parte, Laura Hernández, Marketing Manager de Nailted, comenta: "unido al horario flexible y el trabajo remoto, la semana laboral de 4 días es una prueba más de la confianza que Nailted deposita en sus empleados y las ganas que le ponemos, tanto interna como externamente, a crear mejores lugares para trabajar".

Para Mary Nuñez, Content Specialist de Nailted, esta reducción de la semana laboral a 4 días ha supuesto una oportunidad de aprendizaje: “para mí, la semana laboral de 4 días no solo ha traído un día más de descanso. Gracias a esta modalidad de trabajo, me he cuestionado cómo distribuir mi tiempo de forma eficiente. He identificado qué tareas automatizar, cuáles optimizar o eliminar definitivamente. Además, no hay un día que cierre sin haber planeado cómo será el siguiente”.

La revolución digital que se está viviendo actualmente en las empresas ha dado lugar a nuevas formas de trabajo y gestión de talento, como el trabajo híbrido-remoto y el horario flexible. ¿Se asentará la semana laboral de 4 días como otra práctica habitual dentro de las empresas?