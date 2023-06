¿Cómo solucionar el exceso de humedad en el hogar?

La presencia de humedades propicia la aparición de microorganismos que pueden tener un efecto perjudicial en la salud de las personas. Por esta razón, las familias que viven en casas donde las estructuras internas tienen humedad, suelen sufrir diferentes afecciones médicas.

Identificando las zonas del hogar donde se presenta la humedad, es posible implementar medidas para disiparla. Afortunadamente, Aquapol ofrece una solución definitiva para eliminar la humedad por capilaridad, lo cual es posible con un dispositivo 100 % sostenible y con tecnología de medición precisa, que reduce considerablemente la humedad en las paredes.

El exceso de humedad y cómo perjudica esta la salud humana La humedad en las paredes es uno de los principales enemigos de las personas y de los espacios. La presencia de esta trae consigo diversas consecuencias que afectan la salud humana, causando alergias, asmas o infecciones pulmonares.

Incluso, según diferentes estudios, el 21 % de los 21,8 millones de casos de asma documentados anualmente se producen como consecuencia de la existencia de humedades en el hogar, ya que la humedad propicia la aparición de microorganismos, como hongos y bacterias que pueden afectar la salud.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su publicación “Guía sobre la calidad del aire interior: humedad y moho” presenta que existe una correlación entre la presencia de humedades en los edificios y el riesgo de aparición de infecciones respiratorias, bronquitis, rinitis alérgica y asma.

En este sentido, es completamente necesario que los propietarios de casas o edificios traten de limitar la acumulación de humedad en el interior de sus hogares, manteniendo secas las paredes del inmueble, para reducir no solo el riesgo de problemas con respecto al valor o durabilidad del hogar, sino también para conservar la salud y bienestar de los ocupantes.

¿Cómo contrarrestar la presencia de humedad en el hogar? En vista de que la humedad en las paredes es un problema estético en los hogares que también afecta la salud de las familias, Aquapol se postula como uno de los pocos sistemas alternativos y ecológicos que aportan una solución, diseñado para eliminar la humedad por capilaridad de los muros y paredes.

Este es un dispositivo con patente austriaca de fácil instalación y que no necesita mantenimiento. Además, es respetuoso con el medioambiente al no utilizar electricidad, ni productos químicos que tienen efectos nocivos para la salud.

La función de este equipo es captar la energía natural de la tierra a través de su antena receptora, pasando por un proceso de polarización, el cual se usa para el deshumedecimiento de las paredes. Su diseño y efecto de acción hace que la humedad ascendente de la pared se desplace nuevamente hacia abajo, manteniendo las paredes secas.

Aquapol es una tecnología innovadora que desde el año 1985 hasta ahora ha contribuido en la eliminación de las humedades en más de 56.000 hogares españoles. Sus características han convertido a este dispositivo en una solución confiable, inmediata y rentable, para mantener las paredes de las casas secas y resguardar la salud de las familias que viven en ellas.