Bloqueos sexuales desenmascarados, una nueva forma de salud

Emotional Hacking pone en marcha su proyecto para ayudar a las personas a liberarse de cargas emocionales, mentales y físicas con un proceso rápido, cómodo y efectivo. Los problemas sexuales dejan de existir después de algunas sesiones de Emotional Hacking.

Muchas personas sufren grandes problemas emocionales debido a bloqueos o patologías sexuales que suelen cargar a escondidas por presión social, familiar o personal.

Este hecho genera actitudes de sumisión, frustración, inseguridad, enajenación, baja autoestima… o, por el contrario, se desarrollan actitudes tiranas, competitividad desmesurada, ira… para enmascarar estas inseguridades.

Problemas como eyaculación precoz, impotencia, vaginitis, endometriosis, bloqueos mentales durante las relaciones sexuales, deseos o impulsos poco comunes, dolor físico en el sexo, incapacidad de vivir un orgasmo, frustraciones con el cuerpo, bloqueo para encontrar parejas sexuales, etc. pasan a la historia después de hacer una revisión exhaustiva del inconsciente personal y colectivo y sus bloqueos. Las personas no son así, tienen bloqueos inconscientes.

Helenn Peach es la terapeuta de Emotional Hacking. Ha ayudado a muchas personas a superar sus barreras sexuales con tan solo dos sesiones. Todas las historias que se expresan física o mentalmente en las personas tienen un motivo de ser, una raíz y una forma de desbloquearse. Con resultados increíbles que según sus pacientes parecen magia, Helenn está comprometida a cambiar el mundo liberando a las personas de sus cargas más profundas.

El poder de la mente es tan enorme que si se analiza y se trata debidamente, los resultados en positivo pueden llegar a ser igual de enormes.

Parece que hay un vacío científico respecto a muchas patologías sexuales y es que la mayoría responden a historias traumáticas vividas anteriormente en el clan familiar. Muchas de ellas son secretos y se perpetúan por la vergüenza social asociada a la sexualidad.

Emotional Hacking propone desenmascarar todas esas historias y liberar a las personas que sufren ese tipo de bloqueos para que puedan vivir felizmente plenas en sus vidas y todos sus ámbitos.

Daniel Costa Corella, mentor empresarial de Helenn Peach en @EmotionalHacking, comenta, que tras estudiar este tipo de casos, en Emotional Hacking solucionan 9 de cada 10 problemáticas, ya que en la mayoría de los casos, tienen su origen en bloqueos mentales y no físicos, que son solo una pequeña porción de los mismos.

La sexualidad no tiene que hacer sentir a las personas inferiores o desdichados, ya que todas las historias tienen su origen y su resolución.