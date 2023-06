La FNAC San Agustín de Valencia se llenará de música y literatura animalistas este viernes

El viernes 2 de junio la FNAC San Agustín de Valencia acoge en su Fórum de cultura la presentación de la novela "Mundo al revés: HISTORY" (Ediciones Hades, 2023), del poeta y novelista valenciano Ángel Padilla, quien ha publicado muchos libros en distintas editoriales, tanto de novela como de poesía, y ha ganado varios premios literarios, como el Ignotus o el de lecturas poéticas en Abastos organizado por el Ayuntamiento de Valencia. La crítica lo sitúa en el movimiento Eco-Art y en el de la poesía de la Conciencia Crítica, aunque el autor, por su intenso activismo en el movimiento de la liberación animal, lleva 20 años siendo conocido como "el poeta de los animales".





En la presentación de la novela, el público podrá disfrutar de las actuaciones de Alberto Tramoyeres, de la banda Sylvania, quienes hace poco realizaron una gira por México y EEUU. Tramoyeres interpretará los temas metaleros "Testigos de las estrellas" y "Encantamiento". También se contará con la presencia del músico valenciano Txus Bixquert (The Phantoms), quien interpretará un tema propio, "Gypsy eyes" y una canción que compuso con letra de Ángel Padilla, "La guerra del gato".

Además, el también valenciano Alfredo Pla interpretará junto a su compañera Adela las canciones "Ven a mi lado" y "Clan Somos Clan", esta última con letra de Padilla, canción que habla de la unidad animal, al menos de la unidad animal que debería existir entre la especia humana y las demás especies, si el humano no gobernase el mundo desde un restrictivo y excluyente -según apunta Ángel Padilla- antropocentrismo, y el feroz y criminal especismo resultante.



La novela "Mundo al revés: History", según explica su sinopsis, se desarrolla en "un mundo donde el cielo ya no es el cielo ni la tierra es ya la tierra, donde el tiempo como lo conocemos ha desaparecido, se ha gestado un nuevo Orden de supervivencia cuya máxima es «Mata o muere». Un lugar donde todos se sienten extraños entre extraños y los sentimientos son proscritos, excepto el odio. La humanidad llevaba demasiado tiempo olvidando y ocultando el cambio climático y la inminente llegada de la sexta gran extinción. Pero algo mucho peor que lo esperado mutó la realidad desordenando la Tierra en un caos en el que la presa y el esclavo es el ser humano. En este territorio en el que se señala y condena al diferente, dos seres nacidos en mundos opuestos se rebelan a su destino. Su juventud les lleva a creer que otro tipo de existencia es posible y, con la fuerza de sus inocencias, se adentran en lo más oscuro de todos los Dominios para responder a la eterna incógnita: ¿Podrá vencer algún día en nuestras vidas un afecto sin exclusiones?"

En el acto, además de presentar Ángel Padilla su novela, acompañado de actuaciones musicales, se contará con la presencia de activistas animalistas que realizarán una acción directa entre el público y lectoras voluntarias de protectoras de textos de la novela, un acto muy diverso y variado.

Redondearán los activistas -según la organización, llevada a cabo por la protectora ASPAC- un acto cultural y activista por los animales realmente Animal, puramente animalista sin otra pretensión que progresar en el respeto de todos los animales y, en consecuencia, la liberación de los animales reos, humillados y martirizados en todo punto del mundo humano. ASPAC Amigos de los Animales de Castellón avisa de que todo apunta a que el público al evento será numeroso, y pide puntualidad a los asistentes que deseen hallar asiento.