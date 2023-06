“No se encontrará un atisbo de responsabilidad en el Gobierno” (¿?)

El tiempo parece contemplar mudo el desarrollo de la historia, pero no es así. El tiempo observa, advierte, exacerba la templanza del calendario. Los monopolios personales suelen fracasar por dos motivos principalmente: El primero, y más importante, porque la ignorancia de uno, acompañada de la falta de sentido común de los aduladores, hunde cualquier barco que se atreva a zarpar, solo, “los mares de una sociedad”. El segundo, porque el cabecilla, coronado de laureles de flores hambrientas, se rodea de personas sin preparación adecuada, con ansia vanidosa del poder, con memoria histórica obstruida y con el sino del esclavismo atemporal.

Pedro Sánchez, marcha y dirige pensando, ante los problemas, que los mares se dividen como en tiempos de Moisés, en vez de saber que HOY, la REALIDAD absorbe todo tipo de soberbia megalómana y las aguas siguen inmutables su curso.

Ahora, siglo XXI, está en vigor aquello que el pueblo, paciente, repetía: “siéntate y verás pasar por delante de tu puerta el cadáver de tu enemigo”...

Sólo existe un riesgo que el pueblo sea COBARDE y prefiera recoger migajas en las colas del hambre, en vez de levantar la cabeza y exigir con fuerza y dignidad aquello que, como ciudadano, tiene derecho, por su trabajo, por su participación social y por su familia.

Escuchar en estos momentos los discursos del “cabecilla” invadido y rodeado por casi todo “su territorio” es bochornoso, saber que representa a España en Europa da “LIPORI”.... pero como siempre lo peor de todo es ver a todo su partido diciendo “amén” al tiempo que dicen que esto es una ruina... “manda huevos” como decía aquel señor Trillo... Cobardía de grupo, miedoso de perder lo que le regalan por decir SÍ...

El PP, tiene el gran fallo de lo que se llama “el miedo prudente”, que al fin y al cabo es también lo mismo, “Cobardía de falsa prudencia”...

Menos hablar y más “DECÁLOGOS NORMATIVOS”, comunitarios y municipales, que limpien lo PROMETIDO... Menos refugiarse en buscar a VOX como pretexto de inacción y más decir a los cuatro vientos que la diferencia de VOX con el PP, en casi todo, es la CLARIDAD, la FUERZA y REALIDAD... en todo lo demás VOX-PP, hermanastros (que no tiene nada de malo).

Estoy buscando todo aquello que las COMUNIDADES pueden corregir y que los MUNICIPIOS pueden llevar a cabo... bastaría que los expertos analistas y los “listísimos tertulianos”, releyeran todo lo proclamado por Pedro Sánchez y su equipo, subrayando lo que el PP y VOX juraron arreglar. MI “minusvalía” va camino de la depresión... Han pasado tres días y ya los “gurús” han hecho encuestas con suficiente “campo de trabajo” (¿?), como para asegurar lo que pasará el 23 de julio, cuando la única realidad palpable y “futurible” es que, mucho hablar de lo “vergonzoso de las fechas señaladas para las elecciones generales”, pero NADIE DE UN PASO ADELANTE POR LAS VIAS LEGALES EXISTENTES PARA PARAR TANTA INDECENCIA POLÍTICA y TANTA INMORALIDAD PERSONAL Y DE GRUPO.

¿Me he pasado?... Recordemos los años 33 y la Segunda República; simulemos y comparemos “realidades: Ante situaciones gravísimas en la sociedad, que generan problemas muy graves al actual gobierno de Sánchez, viene bien recordar las hipócritas palabras de Azaña, ante las situación, por ejemplo de la matanza de Casas Viejas (1933), “Rociaron de gasolina el lugar...”: Azaña, "NO SE ENCONTRARÁ UN ATISBO DE RESPONSABILIDAD EN EL GOBIERNO”.

... Cobarde Hipocresía de... ... Todo se parece a... ... Hoy no hay fuego, NO, hay destrucción de la historia, hay falsificación de las realidades... existe el fracaso de la educación con futuro... rodeados de un enfrentamiento verbal constante... ... Sí hay miedo al futuro de los hijos, de los nietos... de ESPAÑA.

¿Me he pasado?... Creo que NO

Pero... Pero... “NO SE ENCONTRARÁ UN ATISBO DE RESPONSABILIDAD EN EL GOBIERNO” (“manda huevos”, Sr. Trillo)