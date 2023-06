"Entiendo la poesía como un acto de independencia del individuo”

En Alemania, usted está firmemente establecido en el mundo del libro. Como director gerente de una conocida editorial de libros para niños, está asociado con Pippi Calzaslargas o Cornelia Funke. Entonces, ¿cómo surgió su propio lanzamiento con BoD en España? Quería crear un libro de alta calidad, una pequeña obra de arte que hiciera felices a los lectores y fuera un regalo maravilloso. Y tenía muchas ganas de que mis poemas se publicaran simultáneamente en países de habla alemana e hispana, en una edición bilingüe. BoD hizo todo esto posible para mí y me ayudó activamente con la implementación. Y estoy muy feliz de haber podido conseguir que Angélica Ammar y Javier Salinas lo tradujeran, juntos crearon una transmisión maravillosa. Y las obras de arte de Birte Thurow, que acompañan mis poemas, hacen que el libro brille con su colorido.

El libro lleva muy poco tiempo en el mercado. ¿Cuáles son las primeras reacciones? ¡Acabamos de regresar de la Feria del Libro de Leipzig y la presentación del libro allí fue realmente brillante! ¡En general, estoy muy, muy agradecido por todo el interés y la entusiasta recepción de los textos!

En su juventud fue un célebre poeta y recibió numerosos premios y becas nacionales e internacionales. Con "Eres una isla / Du bisteine Insel" presenta ahora su primera publicación en más de veinte años. ¿Cómo ocurrió eso? ¡Mallorca y el amor tienen "la culpa" de esto! En el Valle de los naranjos, cerca de Sóller, hay una finca antigua que pertenece a la familia de mi pareja. Situada en medio de limoneros y olivos, rodeada de montañas... cuando estuve allí por primera vez, me enamoré perdidamente de la isla y de su gente. Sobre todo, me fascinaba la Serra de Tramuntana, a la que canto en mi libro de poemas. Su naturaleza salvaje, la montaña, el mar, el pueblo de Deià, el pequeño puerto de Valldemossa, el pueblo encantador de Biniaraix... ¡No deja de emocionarme! Para mí, este paisaje del noroeste de la isla es el lugar más bonito del mundo. Cuando estoy allí con mi pareja, mi alma está en casa.

En los últimos años, se han escrito centenares de poemas en este paraíso. ¿Para quién vale la pena su libro de Mallorca? Los poemas celebran la belleza de Mallorca y el amor. El libro es un maravilloso regalo para un ser querido. Unas vacaciones poéticas para el alma. Los poemas son respuestas a los desafíos y ataques cotidianos a la mente. ¡Sobre todo, celebran la vida!

¿Qué hace que la poesía sea tan valiosa hoy en día? Vivimos en una época de alienación, de constante asedio a la mente. Entiendo la poesía como un acto de independencia del individuo. El momento poético puede, al menos por unos momentos, eliminar la alienación, hacerte feliz y darte esperanza. Los poemas son retiros donde el espíritu puede sanar. Lugares de belleza, imaginación, amor y humanidad, lugares de la mayor libertad posible que se preparan para los desafíos de la realidad. Y: los poemas conectan a la gente.

Sobre el autor



Thilo Schmid es librero y estudió literatura, filosofía y estudios de arte y comunicación. A finales de la década de 1990 recibió numerosos premios y becas nacionales e internacionales por sus poemas (incluido el Premio de las Jornadas Literarias de Hattingen, el Premio Constance de Literatura y el Premio del Concurso Internacional de Autores Jóvenes de Ratisbona). Fue finalista en el concurso del Premio Leonce y Lena y del Premio Wolfgang Weyrauch. Fue considerado "el talento más prometedor de su generación" y comparado con autores como Reiner Kunze, Patrick Süskind y Botho Strauss. "DU BIST EINE INSEL" es su primera publicación de poesía en más de dos décadas. Ahora vive en Hamburgo, donde es director gerente del grupo editorial Oetinger. La sierra de Tramontana en Mallorca se ha convertido en su “hogar del alma”.