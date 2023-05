Las empresas se lanzan a la búsqueda y formación del Director de Sostenibilidad, según SproutWorld

La figura del director de sostenibilidad debe reunir muchos conocimientos: leyes, normativas, certificación, innovación, medioambiente y tecnología entre todas En un contexto económico global en el que los consumidores cada día están más concienciados con el medioambiente, se consolida con fuerza la figura del Director de Sostenibilidad. Un cargo de responsabilidad capaz de adaptar el desarrollo de negocio a las medidas y normativas de sostenibilidad.

Desde SproutWorld (www.sproutworld.com), la empresa inventora de los lápices y maquillajes plantables, su CEO y fundador Michael Stausholm, lleva años asesorando y ayudando a empresas de todo el mundo a dar ese paso hacia un modelo sostenible y ecológico.

No sólo los consumidores o cliente final se decantan por las empresas más ecológicas, también los inversores, o el nuevo talento buscan empresas concienciadas con el medioambiente.

Según explica Michael Stausholm, "cada día más empresas ponen sus esfuerzos en la formación de los empleados sobre temas de medioambiente. Más allá de esta medida, las compañías se han lanzado a la búsqueda del experto en sostenibilidad. Un perfil profesional que no sólo conozca las necesidades ecológicas de la compañía sino que sea conocedor de las diferentes normativas, con capacidad de adaptar el negocio a los requisitos ecológicos y sostenibles actuales y cómo poder aplicarlas en la empresa para desarrollar el negocio".

Las medidas ecológicas ya no son una cuestión de moda o tendencia. Datos obtenidos desde SproutWorld revelan que 3 de cada 4 consumidores se decantan por las empresas sostenibles, incluso estarían dispuestos a pagar más por un producto o servicio sabiendo que es respetuoso con el medioambiente.

Según explica el fundador de SproutWorld, "hoy la sostenibilidad se eleva hasta la máxima prioridad para las empresas españolas. Ya no es una tendencia o una moda; se ha convertido en un tema central en cada parte de las compañías. No sólo en cómo se recicla el material de oficina, sino en el consumo cotidiano dentro de la empresa, la propia gestión, las relaciones con otras compañías, los suministros y cada paso que se da para seguir creciendo".

En España no existe una formación específica para el Director de Sostenibilidad. Se trata de un perfil profesional que debe estar capacitado en diferentes áreas: leyes, innovación, tecnología, medioambiente... Por este motivo se trata de un perfil muy codiciado por las empresas que ya trabajan en la formación de sus empleados enfocada a estos ángulos.

Y es que son muchas las tareas que se deben desempeñar entorno a la sostenibilidad dentro de los negocios: control ecológico de proveedores, verificación de que se cumplen las medidas medioambientales, innovación ecológica, gestión de cada red, concienciación, materiales de trabajo, logística, consumo... etc.

Igual que ocurrió con otros cargos como el Director de tecnología o de marketing, hoy la figura del Director de Sostenibilidad se ha convertido en una necesidad para la compañía.

"Las palabras son sólo palabras, pero las certificaciones son una prueba. El año pasado, el término greenwashing se generalizó y muchos medios comenzaron a indagar en las afirmaciones ecológicas tanto de empresas como de organizaciones. Por ejemplo, si dice que su producto es más amigable con el clima que otros, debe documentar lo que quiere decir", explica Michael Staulshom.

La figura del CSO se ha convertido en una prioridad entre las búsquedas de las principales compañías españolas que ven necesario contar con un profesional especializado en todas las tareas que rodean las medidas sostenibles y respetuosas con el medioambiente. Tanto para implementarlas, controlarlas como buscar innovaciones ecológicas adaptables a todos los procesos de negocio. Se trata de un cargo de responsabilidad que cada vez es más frecuente dentro del organigrama empresarial.