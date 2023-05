La tecnología innovadora de Revo llega a Barcelona con sus gafas de sol de máxima protección y comodidad

Revo, la marca estadounidense de gafas de sol de alta gama, acaba de abrir su primera y única tienda física en el mundo. Para hacerlo, ha elegido el mítico y turístico barrio gótico de Barcelona. Los productos Revo son conocidos por su diseño elegante y moderno, pero sobre todo, por su calidad y alto rendimiento óptico. La avanzada tecnología de sus lentes polarizadas ofrece una máxima protección contra los rayos UVA, UVB y UVC, y además reduce los reflejos no deseados, proporcionando una visión clara y nítida, incluso en condiciones de luz muy intensa. El Dr. Mitch Ruda, fundador de Revo, fue un astrofísico que trabajó en un proyecto para la NASA para crear revestimientos protectores para los ojos de buey de los satélites. En 1985 aplicó los mismos recubrimientos en las gafas de sol Revo para proteger los ojos en la Tierra. Desde entonces, la marca ha ido evolucionando hasta convertirse hoy en día en un reconocido símbolo de protección y alta calidad ocular. Su exclusiva e innovadora tecnología “Revo Light Management System” ha sido una auténtica revolución, ya que mejora la claridad, el contraste, la percepción del color, brindando comodidad para la vista a lo largo del día. Pero su avanzada tecnología no es lo único destacable de Revo. Su amplia gama de diseños y estilos se adapta a todas las necesidades y gustos, siendo un accesorio que luce y que además, por su rendimiento y durabilidad, se ha convertido en uno de los favoritos de los deportistas. Es por esto que la elección de Barcelona para abrir su primera tienda ha sido todo un acierto. Una ciudad cosmopolita, vanguardista, moderna, innovadora y referente de la moda, que refleja muy bien los valores de una marca tan tecnológica como Revo, y donde además se realizan muchas actividades al aire libre, como deportes acuáticos, senderismo, ciclismo, running, tenis, pádel, esquí, etc. En la primera tienda Revo del mundo, ubicada en la calle Baixada de la Llibreteria del barrio Gótico de la capital catalana, se puede encontrar toda la colección de gafas de sol Revo, con la tecnología de lentes polarizadas, basada en la NASA, para proteger los ojos de los rayos del sol y mejorar la visión. Estas son sus tres principales líneas de producto:

Sport Performance

Monturas deportivas unisex, diseñadas para ajustarse adecuadamente y ofrecer comodidad y libertad de movimiento en cualquier entorno.

Lifestyle

Monturas de hombre y unisex ideales para el uso diario. Su diseño moderno y funcional las hace perfectas para cualquier actividad.

Women’s Fashion

Diseño exclusivo para mujeres. Combinan estilo, elegancia y rendimiento.

Hasta ahora, el producto más demandado por los barceloneses es el Audio Sonic, las gafas de sol inteligentes con altavoz integrado.

En la tienda también se pueden encontrar las colaboraciones de la marca con deportistas mundialmente reconocidos como Annika Sorenstam, la golfista más exitosa de toda la historia, Bode Miller: el esquiador americano más condecorado o Kendall Toole, instructor de fitness y defensor de la salud mental.