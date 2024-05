Belén Suasnavas: el emprendimiento sin estereotipos

Desde hace tiempo no regresaba a Quito y tuve la oportunidad de regresar y recordar ese año 1993, en el que lo pisé por primera vez y me enamoré, no sólo del lugar, sino de sus gentes. Esta vez era por temas de trabajo, pero tendría la ocasión de poder entrevistar a Belén Suasnavas Fonseca, cofundadora y columnista de la prestigiosa Revista Perú Mira Global Talent, es coautora del libro "Ética y deontología periodística en el contexto ecuatoriano" sobre el manejo de información de temas judiciales en medios de comunicación, de la editorial de la Universidad de La Laguna, España en conjunto con la Universidad de Las Américas de Ecuador. Belén es Magister en Periodismo, Ingeniera en Administración de Empresas y Marketing, ha sido directora y asesora de comunicación de varias instituciones y ahora se dedica plenamente a ese mundo.

Hace algunos años fue presentadora de una de las principales cadenas televisivas del país, fue modelo y con reconocidos premios en concursos de belleza, pero antes de nada, es mujer, emprendedora, madre y luchadora infatigable y que desde 2017 es parte del staff de profesionales de la Cámara Internacional de Emprendedores CAINEM, con sede en Miami, Estados Unidos y ha sido corresponsal invitada para noticias de Multimedios Punto Cero en Argentina.

La mujer está transformando el mundo de la industria creativa, muchas profesionales han logrado destacarse en el área de comunicación y marketing. En un tiempo en el que la diversidad y la igualdad de género son prioridades claves en el mundo laboral, las mujeres han conseguido entrar en este espacio con un liderazgo valiente, innovador y apostando por la igualdad. Hoy tengo la oportunidad de hablar con una de esas mujeres exitosas, Belén Suasnavas.

Un mensaje me emplaza en Casa Gangotena, un prestigioso hotel y restaurante que se encuentra en el hermoso centro histórico de Quito, declarado por la Unesco como el mejor conservado de América Latina y allá me dirijo. Nada más al llegar me encuentro con una mujer de extrema belleza, pero con una luz de bondad, dulzura e inteligencia y me saluda afectuosamente. Una mujer impresionante, una persona de las que dejan huella.

Entramos y pedimos para comer platos tradicionales quiteños y tras la comida vamos a la terraza a mantener la entrevista que os dejo a continuación y que espero que os guste como yo disfruté realizándola.



1.- ¿Cómo se adapta a esta nueva realidad tecnológica el marketing empresarial? Gracias José Luis, me siento muy feliz de conocerte y honrada de formar parte de tu grupo de invitados en este importante medio. Para mí la evolución de la tecnología digital ha favorecido extraordinariamente al marketing empresarial, en especial a lo que se refiere a la innovación, con el uso de herramientas digitales como la inteligencia artificial en el tratamiento de datos, en el manejo de big data de consumidores, en creación de contenidos, se logra establecer mejores estrategias de comunicación directa y personalizada con clientes y posibles clientes, que además son parte de comunidades digitales en diferentes plataformas, lo que también se puede monetizar, estas acciones que representan ahorro de tiempo beneficia a cualquier tipo de negocio en su productividad y en el alcance que tiene para ofertar sus productos y servicios.

2.- ¿Cómo se consigue un ecosistema más sostenible y avanzado en el ámbito digital en lo empresarial? La creación de ecosistemas digitales depende de la infraestructura tecnológica y requiere de un plan bien diseñado que permita la integración de todos los procesos de una empresa, para que sean totalmente digitalizados y conectados entre sí. Por lo que es clave la organización de información en bases de datos que se integren para el buen funcionamiento de sistemas automatizados para obtener más datos, estadísticas para evaluar y realizar mejoras continuas como tomar acciones de apertura de nuevos canales de información e interacción con clientes o usuarios, la mejora de servicios digitales que reflejen resultados de ventas, por lo que es importante la capacitación del talento humano, se debe involucrar a todo el personal para el buen funcionamiento y la administración responsable de los recursos.

3.- ¿Qué se puede esperar del marketing y el uso de nuevas tecnologías a corto y medio plazo? Definitivamente el manejo de datos a través de inteligencia artificial llegó para quedarse, porque cada vez se puede optimizar mejor los procesos no solo en el marketing digital, por ejemplo en Ecuador ya se está utilizando I.A en instituciones públicas, en la Contraloría General del Estado se ha incorporando el uso de inteligencia artificial en procesos sistematizados de auditorías para mejorar tiempos en el procesamiento de datos y detectar de manera eficaz posibles anomalías que este ente de control fiscaliza, este es un importante paso en la innovación de servicios públicos.

Es que le uso de I.A en diferentes áreas trae muchos beneficios, en marketing y comunicación, se puede personalizar más fácilmente la creación de contenidos, focalizar mejor la publicidad y así aumentar interacciones y visualizaciones para monetizar plataformas digitales, también trabajar con I.A respuestas automatizadas, es de gran ayuda para grandes empresas, pymes y para emprendimientos, que antes invertían mucho tiempo en actividades como dar respuestas a correos o mensajes de clientes, ahora se lo puede hacer a través de chatbots de I.A programados a e-mail marketing, o a otras plataformas, por lo que a mediano plazo se incorporarán nuevos usos de la inteligencia artificial.

4. - Uno de los aspectos que más miedo genera al emprendedor es dar un elevator pitch en busca de financiación, ¿cómo se sintió al dar tu primer elevator pitch? En realidad se trata de lograr transmitir por qué eres más competitivo que otras marcas y lograr financiamiento para tu emprendimiento, en mi caso mi primer elevator pitch fue sobre mi marca personal, como consultora de comunicación y marketing digital para empresas, y pienso que mi mayor ventaja en ese tiempo, fue el formar parte de una organización pionera en América Latina en temas de desarrollo de marcas y personal branding, este fue mi valor diferencial. El tener claro tu propuesta de valor, te hace más elegible entre otros prospectos o proyectos similares. Debemos ser constantes en construir este aspecto, porque no es algo estático, siempre puedes reinventar y mejorar tu valor diferencial, ya que muchos factores pueden influir, como la situación del entorno, un escenario político o social que pueda hacer cambiar incluso el giro de tu negocio. No hay que tener miedo a los cambios, solo hay que aprender a identificar oportunidades.



5. - ¿Qué opina acerca de la teoría del techo de cristal, (a la limitación velada del ascenso laboral de las mujeres al interior de las organizaciones)? Si bien es cierto, las organizaciones actualmente se han capacitado en temas de paridad e igualdad de género y gracias a la actualización de leyes sobre este tema, como las que eliminan la brecha salarial entre hombres y mujeres, o las que otorgan licencias en periodos de maternidad, lactancia, o crianza, han ayudado en gran medida a superar algunas limitaciones, es así que cada vez existen en el mundo más mujeres en cargos directivos o en el caso de lo público, más mujeres se destacan en espacios importantes, que antes eran exclusivos para hombres.

Sin embargo todavía no se ha logrado romper esta teoría del techo de cristal, en especial en países de América Latina; las mujeres debemos luchar a diario, con muchos obstáculos, empezando por los estereotipos que proceden de sociedades todavía machistas, que son construidos culturalmente a veces desde el entorno familiar y educativo, donde por años se ha estigmatizado a la mujer como no apta para ciertas labores o para cargos de alta responsabilidad ya que su rol principal está bajo al estereotipo de ser madre, esposa o ama de casa, sin duda son limitaciones que parecen invisibles, de aquí justamente el nombre de la teoría del techo de cristal, pero que considero que están más vigentes y visibles que nunca, y que influyen definitivamente en el crecimiento profesional y personal de la mujer.

Todavía faltan muchas acciones desde gobiernos y otras funciones del Estado, desde organizaciones y desde la misma sociedad, acciones que generen cambios a favor de la igualdad de género, en las que se tome en cuenta estos desafíos que enfrentamos las mujeres, por ejemplo a muchas mujeres nos ha tocado realizar elecciones entre la vida profesional y la vida personal o familiar, en especial cuando nos convertimos en madres, ya que muchas veces al no existir la flexibilidad de horarios, opciones de trabajo telemático, o las necesarias redes de apoyo, se anulan las probabilidades de acceder no solo a puestos directivos, sino incluso a trabajos con salarios justos y equitativos.

6. ¿Qué otros factores siguen perjudicando el desarrollo profesional y personal de la mujer en su opinión y que otros cambios se deberían trabajar para minimizar los mismos? Muchos factores, como la violencia de género que ha escalado alarmantemente en los últimos años, y que en países como el Ecuador, donde además existe mucha corrupción en el sistema de justicia, no existen las garantías necesarias en cuanto a la protección de derechos de las mujeres, he conocido personalmente casos donde jueces, peritos y hasta profesionales del Derecho, han perjudicado a víctimas de violencia de género por influencias de sus agresores.

En este sentido considero que los cambios deben trabajarse desde lo estructural de la sociedad, cambios desde la infancia, desde los programas educativos que deben desarrollarse con enfoque de género, que promuevan derechos de igualdad desde los primeros años de estudio, cambios que garanticen un mejor futuro. Por ejemplo el que se motive a las niñas a elegir carreras con las que puedan acceder a mejores espacios profesionales, a desarrollar habilidades para emprender, para generar ingresos propios y lograr independencia económica. También es primordial el incluir la educación sobre tecnología, ya que se ha convertido en una herramienta muy poderosa de trabajo en especial para mujeres que necesitan tiempo en casa por maternidad, lactancia o crianza. En un mundo que globalmente se mueve con el desarrollo tecnológico, el conocer de herramientas digitales, permite alcanzar metas profesionales más fácilmente. Es necesario fortalecer la educación en casa, para que nuestros hijos crezcan sin estereotipos de género y con valores éticos. Así como es muy importante empoderar a nuestras niñas desde pequeñas, para que reconozcan su capacidad, sus fortalezas y sobre todo sus derechos.

¿Cree que los inversionistas apoyan proyectos dirigidos o creados por mujeres sin distinción con los dirigidos o creados por hombres? Por lo general cuando se presentan proyectos para inversión, previamente se deben cumplir requisitos para postular, en muchos casos por esta razón no importaría el género, pero lo que si sucede mucho, es que al presentar solicitudes de crédito para financiamiento de emprendimientos, las mujeres tienen más obstáculos, ya que muchas no cuentan con un capital inicial o una buena calificación de manejo de fondos en el sistema financiero; ya que regresando a la teoría del techo de cristal, la mayoría de mujeres que optan por emprender son madres solteras, o no cuentan con el apoyo económico de sus parejas, entonces en este punto el género si nos juega en contra, y existe una distinción. Por esta misma realidad de brecha de género en el mundo empresarial, se han creado organizaciones con iniciativas para dar apoyo financiero a proyectos de mujeres emprendedoras, curiosamente estas iniciativas son lideradas por mujeres, lo que resalta la sororidad y empatía que debe haber entre nosotras, pues se trata de mujeres que pueden ayudar a otras mujeres.

9-¿Por qué cree que el estereotipo de emprendedor de éxito es casi siempre el de un hombre? No lo creo, he conocido mujeres exitosas no solo en emprendimientos sino en diferentes ámbitos. Cada vez las mujeres ganamos espacios y luchamos para contrarrestar estos estereotipos que nacen de una verdad innegable, las mujeres enfrentamos mayores dificultades para desarrollarnos profesionalmente, por eso son tan valiosas las iniciativas enfocadas a crear redes de mujeres y dar visibilidad a sus negocios.

En este sentido puedo nombrarte ejemplos de proyectos que resaltan emprendimientos de mujeres o sus perfiles profesionales, como la Cámara Internacional de Emprendedores, su fundadora, Carol Osorio ha logrado un crecimiento extraordinario de su comunidad, inicialmente en Perú, luego en Estados Unidos, para después posicionarse con equipos en diferentes países, brindando asesoría técnica para emprendedores, capacitación y congresos de marketing para publicitar emprendimientos. En el caso de Ecuador, somos un grupo de profesionales, en su mayoría mujeres, liderado por la empresaria Lily Izurieta.

De igual manera, en la revista Perú Mira, nuestro equipo dirigido por el comunicador Jaime Mostacero, le ha apostado a dar visibilidad al talento, proyectos, y negocios de miles de profesionales, artistas e influencers de más de 124 países del mundo, pero en mayor porcentaje, destacamos los perfiles de mujeres que han logrado sobresalir en comunidades digitales, difundiendo su mensaje de superación y empoderamiento femenino.

En Ecuador puedo destacar la creación de la plataforma Voces Expertas, que es un directorio de mujeres especialistas en distintos campos, para que medios de comunicación puedan contactarlas como fuentes periodísticas, este proyecto lo realizó la periodista María Sol Borja, a quien conozco y admiro, porque ha logrado abrir caminos a otras mujeres en lo profesional, al convertirse en un referente en espacios de opinión y periodismo político, que además ha conseguido visibilizar muchos temas sobre problemáticas sociales, como la desigualdad y violencia de género, recogiendo criterios y testimonios de cientos de mujeres para que sus voces sean escuchadas.

Es que así somos las mujeres, valientes para emprender, para vivir y para construir el futuro. Con constancia, creatividad y resiliencia superamos las barreras de los estereotipos y los diferentes desafíos que vamos enfrentando para lograr éxitos en nuestros proyectos empresariales y personales.