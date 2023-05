La marca LELO lanza los labiales con los que "sacar el lado más seductor de la belleza"

Todas aquellas personas que han soñado con una barra de labios que dure todo el día, la encontrarán en los nuevos labiales de LELO, la mejor solución de cosmética que al mismo tiempo utiliza ingredientes naturales para cuidar los labios Desde el primer día, la misión de LELO, marca de bienestar sexual, ha sido hacer que las personas se sientan más cómodas y seguras con su sexualidad. Durante las dos últimas décadas, la empresa ha revolucionado la industria del bienestar sexual y ha ayudado a las personas a descubrir sus necesidades y deseos, ayudándoles a ganar confianza y a mejorar su bienestar general. Una vez conseguido esto, y coincidiendo con la celebración de los veinte años, la empresa anuncia su nueva gran aventura: adentrarse en el segmento del maquillaje y aportar un aire más sexy al sector.

"Entrar en el mundo de la belleza es un momento innovador que transformará la industria tal y como la conocemos. Con una trayectoria inigualable en la revolución del mercado de los juguetes eróticos, LELO se dispone ahora a redefinir el mundo de la belleza. Tras dos décadas ampliando fronteras y estableciendo nuevos estándares, estamos preparados para revolucionar el concepto mismo de belleza a escala mundial", afirma Luka Matutinović, CMO de LELO.

Y añade: "con nuestra misión original en mente, los primeros productos de belleza que desarrollamos son barras de labios de lujo que realzan tu aspecto y liberan tu verdadero potencial. Al igual que con el resto de nuestros productos LELO, queremos inspirar a la gente para que se sienta segura de sí misma y afronte cada día como si fuera una noche de pasión desenfrenada, celebrando la libertad y el empoderamiento. Por esta razón, hemos creado una barra de labios que es realmente cómoda, y cada tono es realmente ponible".

Empapar los labios con un color intenso y profundo que dura horas

Los pintalabios mate LELO™ están disponibles en formato Stylo y Líquido. Los productos vienen en cinco hermosos tonos cada uno, formulados para tener un resultado cremoso, que no se seca y que dura todo el día. Sus fórmulas altamente pigmentadas y de larga duración están diseñadas para conseguir labios más atrevidos y seductores. Los colores de labios se han elegido especialmente para favorecer a todo el mundo y combinar con todas las ocasiones, tanto de día como de noche.

La barra de labios Stylo es una barra de labios mate extra cremosa con una mezcla especialmente formulada de mantecas con infusión de hierbas que aportan propiedades antioxidantes y regeneran los labios para que tengan un aspecto más joven y carnoso. Su textura cremosa se desliza suavemente y proporciona un intenso y vivo estallido de color. El efecto de enfoque suave crea una barrera no pegajosa para una larga duración y una sensación confortable en los labios.

La barra de labios líquida presenta una revolucionaria fórmula que combina lo mejor de los ingredientes naturales con la tecnología más avanzada. Esta tecnología garantiza una gran cobertura en una sola pasada con una fórmula que dura hasta 12 horas. Está repleta de color y ofrece una extraordinaria sensación de alta cobertura y ligereza, al tiempo que preserva el confort y la hidratación.

Colores: Freak, Horizontal Tango, Booty Call, Hot AF and Nymph.

PVP: Barra de labios Stylo 39€; Barra de labios líquida 39€

Los productos en pocas palabras:

La barra de labios Stylo es el arma de seducción definitiva para un look atrevido y cautivador, que presume de:

Lo último en barras de labios con la barra de labios sensorial de un solo trazo y deslizante

Fórmula de deslizamiento y alisado inmediatos para una fácil aplicación

Fórmula hidratante y antioxidante para unos labios más hidratados y nutridos

Color intenso y cobertura muy alta para un look atrevido y cautivador

Formulado para una duración de hasta 8 horas durante todo el día

Vegano e ingrávido El poder de la naturaleza es fuerte con uno. Con manteca de infusión de hierbas, la barra de labios LELO stylo es el arma secreta definitiva para unos labios bellos y sanos. Esta increíble mezcla crea una barrera protectora para los labios y está repleta de una mezcla sinérgica de hierbas que trabajan juntas para proporcionar los máximos beneficios. Cada hierba aporta propiedades adicionales:

El enebro estimula la microcirculación, ayudando a oxigenar la piel para conseguir un aspecto más terso y joven.

Betula pendula proporciona propiedades calmantes y reconforta los labios

Equisetum arvense es rico en antioxidantes, con propiedades antienvejecimiento y tonificantes

Viola tricolor humedece e hidrata los labios

Solidago virgaurea humedece e hidrata los labios

Ononis spinosa ofrece una acción depurativa para una sensación de limpieza y frescor

Muy duradero, puede usarse todo el día y toda la noche sin necesidad de retoques

Fórmula fiable que no se transfiere, para llevarla con confianza sin preocuparse por las manchas

Fórmula que preserva el confort y la hidratación para mantener los labios suaves y flexibles

Alta cobertura para un look atrevido y vibrante

Sensación de ligereza Características de la barra de labios líquida:

Ceras naturales para una cremosidad y una textura suave

Sustituto de lanolina para una sensación de suavidad, hidratación y cremosidad

Formador de película natural para suavidad y retención de la humedad

Ingrediente volátil y resina de silicona para una aplicación duradera y sin transferencia. Esta combinación única de ingredientes garantiza una formulación cremosa, suave y lisa, al tiempo que proporciona una larga duración.