La Asociación Española de Consumidores recomienda contratar un seguro de anulación de viajes ante el adelanto electoral

La convocatoria ayer de Elecciones Generales en España para el próximo 23 de julio ha pillado a todos con sorpresa y en fecha en la que hay vacaciones. De hecho, muchos ciudadanos ya tienen cerradas desde hace tiempo esas vacaciones, lo que no les garantiza que la Junta Electoral les exima de la obligación de participar en las mesas electorales.

Así, es posible que haya criterios dispares en función de cada zona. En algunos sitios la Junta Electoral puede que lo admita pero en otras no. Por ello, desde ASESCON, de cara a establecer una mayor seguridad, pedimos que haya una Instrucción de la Junta Electoral Central para clarificar y unificar criterios.

Tampoco el hecho de estar en una mesa electoral nos garantiza la anulación del viaje con la devolución de los importes. En algunos juzgados sí podría considerarse caso de fuerza mayor, pero eso sólo implicaría la devolución de la persona obligada a estar en la cita electoral, es decir, en el caso de un matrimonio, si se considera fuerza mayor, solamente se devolverían las cantidades del obligado no del cónyuge e hijos.

Por ello, desde ASESCON recomendamos contratar un seguro de cancelación de viajes para toda la familia que sería lo único que garantizaría la devolución total del precio pagado por el viaje. Ahora bien, debemos tener muy claro el contenido de la póliza para evitar problemas posteriores. Para ello, en el caso de necesitar asesoramiento jurídico, la Asociación Española de Consumidores pone a disposición de los ciudadanos el correo electrónico asescon.consultas@gmail.com