El valor de la suma está en los sumandos

Siempre he tenido la duda de que la suma sea buena “per se”. ¿Por qué la duda? Porque la unión no es un axioma de fuerza y victoria; sencillamente porque la fuerza y la victoria dependen de los sumandos..., y no, simplemente, del signo “+”.

Siempre, el día después, nos debe entrar la “duda ética”: juntar dos, tres y hasta cuatro ideas ¿será mejor que dejar que gobierne el MAS VOTADO con el apoyo único de OTRO?

Sinceramente, creo que las escaleras se construyen equilibrando los peldaños y no poniendo un escalón encima de otro, sin más.

En este momento el pueblo no puede hacer nada. Ya votó, pero creo, en honor a la verdad, que los ciudadanos votaron fuerza y equilibrio y no buscaron ni Ayuntamientos ni Comunidades “galimatías de ideas” y “lenguajes trilero”.

Ahora, pues, sólo podemos pedir sensatez. Mejor que gobierne UNO APOYADO que TRES en COALICIÓN...

Quizás sea pedir mucho, pero la historia siempre nos ha demostrado que cuando se colocan tres en el mismo colchón, alguien sale mojado.