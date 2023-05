PORTRAIT redefine la concepción de los accesorios de lujo al ofrecer productos que encarnan el alma y el arte

La moda abarca diversos aspectos de la vida, desde prendas de vestir hasta costumbres sociales. En general, se fundamenta en la incorporación de ideas innovadoras generadas a partir de la creatividad. No obstante, en la sociedad consumista actual, las tendencias más recientes suelen originarse en estudios de mercado, análisis de consumo y encuestas, en lugar de surgir del ámbito artístico.

Para romper con ese modelo se lanzó en 2017 PORTRAIT. Se trata de una empresa de monturas de gafas originales hechas a mano, de la más alta calidad y con una fuerte identidad artística.

Arte, creatividad, calidad y sostenibilidad en la elaboración de las gafas PORTRAIT nace de la pasión por el arte, el diseño, la estética y la creatividad. Con este motor, surgió entre dos hermanos la idea de preservar la calidad tradicional de la artesanía italiana, aplicada al diseño de monturas de gafas contemporáneas. Además, se propusieron seguir los principios de un negocio sostenible y socialmente responsable, por lo que todos sus procesos se llevan a cabo siguiendo una filosofía de eficiencia energética.

Para asegurar los altos estándares que se han autoimpuesto, sus productos están completamente hechos a mano en Italia por auténticos artesanos, que utilizan la última tecnología y su creatividad para obtener como resultado artículos únicos. De esta forma, consiguen asegurarse de que las gafas siempre se adapten perfectamente a la persona que las compre.

Los productos de PORTRAIT Tanto las gafas de vista como las de sol que elabora PORTRAIT son el resultado de combinar una profunda investigación con el uso de tecnología puntera y la experimentación en el diseño. Además, la creación de cada uno de los productos cuenta con una fuerte influencia de los movimientos de la historia del arte; algunos de ellos incluso están dedicados a figuras icónicas.

Por otro lado, en concordancia con su alma artística, desde la firma tienen claro que el lujo debe reflejarse en la calidad y originalidad de sus productos. Por ese motivo, PORTRAIT no incluye grandes logotipos en sus monturas. Prefieren trabajar en detalles y acabados impecables, llenos de colores sorprendentes, que consigan que las gafas hablen por sí solas.

Actualmente, PORTRAIT cuenta con seis colecciones: New Essentials, Essentials, Art-Fakt, Neon y Classics. Cada una de ellas tiene su propia personalidad e identidad visual, y reúnen indistintamente monturas de vista y de sol. Las personas que quieran enmarcar su mirada con artículos originales y exclusivos pueden consultar el catálogo completo de la firma en su página web.