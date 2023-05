En los últimos 10 años, los seguros para comunidades crecen un 4,9 %

Cada vez más gente es consciente de que los imprevistos pueden llegar en cualquier momento y, en las comunidades de propietarios, esto no es distinto. Tanto es así que las primas en España han tenido un crecimiento del 4,9 % en el año 2022, según datos de ICEA.

Los seguros para comunidades de propietarios cumplen un amplio espectro de posibles siniestros: incendios, robos, actos de vandalismo, responsabilidad civil, daños por agua, averías de maquinarias, etc.

De estos siniestros los más frecuentes son los de daños por agua (con una frecuencia de 117 %) y los que tienen el importe más alto son los incendios (con un coste medio de 6.805 €).

Es un seguro obligatorio en algunas comunidades autónomas En España, la Ley de Propiedad Horizontal establece que no es obligatorio que la comunidad de vecinos contrate una póliza. Sin embargo, existen normativas autonómicas que sí obligan a contratar ciertas coberturas, como en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad de Valencia, en las que se dispone que “todo edificio deberá estar asegurado por los riesgos de incendios y daños a terceros”.

Las provincias que tuvieron una frecuencia de siniestros más alta en el 2022, según ICEA, fueron Málaga (271 %), Valladolid (254 %), Ceuta (152 %) y Guadalajara (245 %). La misma fuente indica que las provincias con un mayor coste medio de siniestro fueron, durante el mismo periodo, Girona (792 €), Lleida (745 €), Guipúzcoa (690 €) y Vizcaya (598 €).

Aunque no es obligatorio contratar un seguro de comunidades en todos los territorios, siempre resulta muy recomendable contar con una póliza multirriesgo. No solo porque se evitan grandes derramas sino porque evitan problemas y conflictos entre los vecinos.

El producto es importante, pero el acompañamiento también Este tipo de pólizas tiene cierta complejidad y requiere un asesoramiento adecuado por especialistas. Los administradores de fincas asumen un papel esencial en la gestión de las pólizas de las comunidades.

Aon, empresa de servicios profesionales y correduría referente en España, es especialista en ayudar a los administradores de fincas y a las comunidades de propietarios en la gestión de los seguros de sus comunidades de propietarios. Como señala Oscar Escribano, director de Seguros de Comunidades en Aon, “según un sondeo a nuestros clientes, los puntos más importantes para los Administradores de Fincas son contar con una oferta amplia y objetiva para sus comunidades, facilitar condiciones técnicas y económicas atractivas, y conseguir la mayor agilidad en la gestión de los siniestros”.

Además de la colocación del riesgo en un mercado complejo, Aon pone a disposición de los administradores de fincas una plataforma digital que permite la consulta de las pólizas, la cotización online o el acceso a información sobre siniestros, de forma sencilla y ágil. Como apunta Escribano, “la tecnología está ayudando a los administradores de fincas para que la gestión de los riesgos de las comunidades resulte más fácil”.

Más allá de la tecnología, como señalan desde Aon, “la clave de un buen servicio es la atención personalizada y a medida para los administradores de fincas y las comunidades de propietarios”.