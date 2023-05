Presentación y firma del libro de Caetano Veloso. Conversaciones con Carlos Galilea

30 años de conversaciones con Caetano Veloso

«Imposible que alguien tenga un conjunto de entrevistas dadas por mí que produzcan una visión tan completa y articulada de mi vida mental como el que ha reunido Carlos Galilea». [Caetano Veloso, prólogo].

El 9 de junio a las 17:30 horas, en el Espacio Caixa Bank (FLM), presentación del libro, con la presencia de Carlos Galilea y música del compositor, guitarrista y cantante brasileño Leo Minax.

A las 19:00 horas, en la Caseta 202, Café del Libro, La Buena Vida (FLM). Firmas de Carlos Galilea.

Durante casi treinta años, Caetano Veloso y Carlos Galilea se han ido encontrando en Río de Janeiro, Salvador de Bahía, París, Londres, Madrid o Barcelona para conversar sin tapujos y con una gran complicidad sobre la canción, el cine, la política, el periodismo, el sexo, la vejez... Caetano Veloso es uno de los mayores cantantes compositores de la actualidad, y es, a la lengua portuguesa, lo que un Leonard Cohen al inglés, un Brel al francés o un Serrat al español.

Desde que publicó su primer disco, hace ya más de medio siglo, se ha ido convirtiendo en referencia indiscutible de la música popular en el mundo y en vehículo privilegiado de la cultura de Brasil. Figura siempre compleja, caleidoscópica, y a menudo desconcertante, a la que han dedicado artículos elogiosos The New York Times, Le Monde, El País, La República, Clarín o The New Yorker.

Las 19 conversaciones se recogen en este libro en el que, además, hay textos del autor sobre aspectos destacados de la biografía de Caetano, una selección de letras de canciones, la discografía completa y un índice de todas sus canciones.

Carlos Galilea dirige y presenta desde 1987 el programa «Cuando los elefantes sueñan con la música» en Radio 3 (RTVE). Durante treinta años escribió sobre músicas del mundo en el periódico El País. Ha colaborado con revistas y cadenas de televisión y radio nacionales y extranjeras, impartido conferencias en universidades y centros culturales y participado en coloquios y presentaciones de discos, libros y películas con Pedro Almodóvar, Carlos Saura, Fernando Trueba, Carlos do Carmo, Ruy Castro, Nelson Motta, Charlie Gillett o Chucho Valdés. Autor de los libros Canta Brasil, Violão Ibérico y Guitarras Atlánticas, y coautor del Diccionario de Jazz Latino y El Milagro de Candeal. Comisario en cuatro ediciones del festival de percusión Percpan celebrado en Salvador de Bahía, Río de Janeiro y São Paulo. Premio Cultura 2015 de la Cámara de Comercio Brasil-España. En 2004 el gobierno de Brasil le concedió la distinción de Caballero de la Orden de Rio Branco por sus méritos en favor de la cultura brasileña.