Tukaos trae la moda yuppie a España; lujo, éxito, ostentación y soberbia

Prendas exclusivas y cuidadas al mínimo detalle forman la nueva colección “Lavanda” de la marca de lujo española.

La marca de lujo española Tukaos ha presentado su última colección, inspirada en la cultura urbana Yuppie que dominó la escena en los años 80 en Estados Unidos. Este estilo de vida se caracterizaba por la búsqueda incansable de éxito, riqueza y prestigio, con jóvenes ejecutivos de la gran ciudad que no escatimaban en gastos para vestir y vivir.

La colección de Tukaos se basa en la estética Yuppie, pero también en la ansiedad generada por este estilo de vida. A través de tejidos y superposiciones, la firma de lujo española ofrece una elegante luz en medio de la oscuridad que los rodeaba. El color lavanda, con propiedades curativas y sanadoras según la medicina natural, destaca en piezas principales como las camisas "I Wish" y en accesorios como los pañuelos de seda en formato cuadro.

El enfoque de Tukaos es crear prendas y complementos excepcionales que transmitan la singularidad de sus productos a sus clientes exclusivos. En esta nueva colección, la firma colabora con artesanos de diferentes gremios de España, creando una variedad de piezas que incluyen pañuelos de seda pintados a mano, jerséis de alpaca de estilo "old money", abrigos de cashmere y bolsos de piel de vacuno natural.

En colecciones anteriores, Tukaos ha explorado los viajes y las extravagantes noches de la jet set de los 80. Sin embargo, en esta ocasión, la firma ha decidido contextualizar la generación Yuppie en la era actual debido a las similitudes que encuentran en la idealización de la vida perfecta.

Según su director creativo, "actualmente existe una obsesión desenfrenada por mostrar el éxito, lo material y las vidas idílicas, sin mostrar su lado oscuro, sus noches sin dormir, sus momentos difíciles. Las redes sociales han transformado nuestra sociedad, conectándonos con el mundo exterior y desconectándonos de nosotros mismos". Por lo tanto, Tukaos busca recordar la importancia de la autenticidad y la individualidad en una época en la que todo parece ser superficial y vacío.

La nueva colección de Tukaos rinde homenaje a una cultura urbana que se convirtió en un fenómeno mundial, al tiempo que invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y valores en un mundo cada vez más conectado pero también alienante. Con tejidos de alta calidad, diseños únicos y un enfoque meticuloso en los detalles, Tukaos pretende hacerse un nombre en la industria de la moda de lujo.