Vender más con estas 16 herramientas

El mercado de herramientas para marketing digital está muy fragmentado, lo cual supone un esfuerzo a la hora de decidir qué herramientas se van a incluir en el stack tecnológico.

A continuación, se hará un recorrido por aquellas herramientas que parecen más interesantes y que se usan a diario en el departamento de marketing de Dolnai.

En esta ocasión se van a obviar algunas herramientas omnipresentes como Google Analytics (en junio se va a migrar definitivamente de Universal Analytics a GA4), Google Ads, Facebook Manager, etc.

Herramientas de analítica DataStudio (ahora rebrandeado como Looker Studio) Esta herramienta de Google permite crear cuadros de mando de forma muy sencilla. Es posible integrar multitud de fuentes de datos procedentes de otras herramientas del stack.

PowerBI Otra potente herramienta de visualización de datos. En este caso, se trata de una herramienta de Microsoft que permite conectar una gran cantidad de fuentes de datos.

Herramientas de investigación de mercado SimilarWeb Pese a que los datos que aporta no son 100 % reales, sí que permite investigar a la competencia y detectar patrones y tendencias

BrandWatch Muy útil para mantener un control de lo que se habla acerca de la marca, la competencia, o cualquier tema del que se quiera estar al día.

Google Alerts Al igual que la anterior herramienta, con esta herramienta gratuita de Google se pueden recibir notificaciones cada vez que se mencione el tema para el que se haya decidido establecer la alerta.

Herramientas SEM Dolnai AdCreator Herramienta de Inteligencia Artificial generativa diseñada específicamente para Google Ads. Ofrece nuevas creatividades potenciadas por la IA adaptadas a los anuncios y basadas en el rendimiento de los mismos. Todo ello en un formato amigable para poder subir directamente a la plataforma de Google Ads.

Google Ads Transparency Center Portal recientemente lanzado por Google donde se pueden ver los anuncios utilizados por un determinado anunciante en la red de Google.

ClickCease Aunque Google realiza un análisis y bloqueo del tráfico fraudulento generado por bots, así como una devolución del gasto generado por los mismos en las campañas, existen herramientas como ClickCease que ayudan a reducir al máximo el gasto generado por tráfico fraudulento.

Herramientas de SEO ScreamingFrog Herramienta superinteresante para analizar la web, así como las de la competencia. La cantidad de información que se puede obtener y el gran número de aplicaciones que tiene esta herramienta la hacen una de las más interesantes y que requeriría un curso completo para explicarla

Moz Realmente se trata de un motor de búsqueda, pero han desarrollado también una herramienta (extensión de Chrome) llamada Moz Bar, que aporta mucha información relativa al SEO, como por ejemplo una visión rápida de meta titles, meta descriptions, etc.

Search Console Herramienta gratuita de Google que aporta toda la información de la web relativa al tráfico orgánico en Google.

Herramientas para creación de contenido Dall-e Esta herramienta creada por Openai es muy útil de cara a la generación de imágenes para las publicaciones en blogs, redes sociales, campañas de display, etc. Permite gran rapidez en la creación y activación de campañas.

ChatGPT Aunque no es recomendable delegar toda la generación de contenido de texto a una herramienta como esta, sí que es interesante su utilización en aquellos procesos repetitivos y de bajo valor añadido. Las aplicaciones son prácticamente infinitas.

Canva En combinación con Dall-e, bancos de imágenes, etc., permite la creación de imágenes, presentaciones, e-books, etc. de forma rápida e intuitiva.

Herramientas de captación/gestión de leads/clientes Typeform En los últimos años, esta herramienta se ha hecho muy popular por la usabilidad que han conseguido aplicar a los flujos de captación de leads, consiguiendo incrementar las tasas de conversión de los formularios.

ChatWith Herramienta para la integración de WhatsApp en la web y los flujos de ventas. Permite un contacto rápido y directo con los usuarios, que influye en una mayor tasa de conversión.

La lista podría ser interminable y, de hecho, hay más herramientas de las que se puede hacer uso en el día a día que las arriba mencionadas.

Lo importante es elegir aquellas herramientas que mejor se adapten a las necesidades. Pese a que algunas de ellas son herramientas de pago, el análisis de coste/beneficio arroja un resultado muy positivo en cuanto a mejora de resultados, eficiencia en los procesos, reducción de errores..., y la posibilidad de dedicar el valioso tiempo a tareas más estratégicas y menos ejecutivas.