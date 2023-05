Virginia Troconis protagoniza la nueva campaña de zapatos ‘We love summer. We love Catchalot’

Catchalot, líder en el sector del calzado, apuesta por Virginia Troconis para su nueva campaña de zapatos SS23. La espectacular venezolana, ofrece una imagen elegante, dinámica y actual a la marca de una manera creativa Bajo el claim ‘We love summer. We love Catchalot’, la empresa andaluza lanza esta pieza audiovisual para transmitir el optimismo y la euforia que supone disfrutar del verano juntoa las últimas tendencias que la zapatería ofrece.Una puesta en escena que presenta la colección de una forma muy original: el afán de un paparazzi por cazar el calzado que Virginia posee.

La esposa del torero Manuel Díaz "El Cordobés",descubre las novedades en zapatos online que destacan en la temporada: juveniles sneakers, clásicas alpargatas y sandalias planas y de tacónideales para looks tanto de día como de noche.Los toques diferenciales vienen marcados por diseños originales, tonos cálidos en contraste con otros llamativos propios del verano y detalles atrevidos que dan la bienvenida a la estación venidera.

Como indica Daniel Miguélez, responsable del Dpto. Marketing y Digital. ‘’Trabajar con Virginia ha sido todo un placer y sin duda, representa los valores y objetivos que tenemos como marca. Para nosotros, supone dar un paso más, ya que buscamos incrementar el reconocimiento a nivel nacional, conectar con nuestros clientes y presentar zapatos de mujer y de hombre actuales con una buena relación calidad-precio’’.

Con más de 35 años de experiencia y 20 tiendas físicas repartidas por todo el territorio español, la empresa pretende seguir creciendo de manera exponencial y diferenciada dentro del mercado para llegar a un público más global.

Es por eso que, ‘We love summer. We love Catchalot’ está presente en los canales propios de la marca (web, redes sociales, base de datos propia, pantallas de tiendas físicas, etc.) y en canales de pago digitales como prensa, YouTube o acciones de publicidad programática.

