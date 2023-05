SEO o SEM y las principales ventajas, diferencias y resultados, por Anexeo

En Anexeo tienen claro que uno de los mayores desafíos que enfrentan los responsables de los sitios de venta en línea es conseguir visualizaciones por parte de los clientes para que conozcan y compren sus productos. En esta idea reside la importancia de lograr un buen posicionamiento de página web del negocio en los principales motores de búsqueda. Para esto, las agencia SEM de publicidad emplean estrategias de marketing digital como el posicionamiento SEO y SEM.

SEO y SEM: ¿en qué consisten? Cuando se habla de SEO (Search Engine Optimization) se está haciendo referencia al conjunto de técnicas aplicadas con el propósito de mejorar la visibilidad de un sitio web en los motores de búsqueda. De esta manera, se trata de una estrategia de posicionamiento natural.

Por su parte, el término SEM (Search Engine Marketing) se refiere a las prácticas utilizadas, como parte de una estrategia publicitaria, para lograr mayor visibilidad de un sitio web en los buscadores.

Aunque ambas comparten el mismo objetivo, el SEO se trata de una estrategia de posicionamiento orgánica, mientras que el SEM es una estrategia de pago, porque en este caso el tráfico en el sitio se logra a través de la compra de anuncios publicitarios.

Entre otras características y diferencias propias de estas estrategias de marketing se cuentan: el tiempo para lograr el posicionamiento, el coste y la visibilidad en el tiempo.

Así, como comenta uno de sus consultores SEO en Girona, la primera gran diferencia entre SEO y SEM es el tiempo empleado para conseguir posicionamiento en los motores. Con la segunda estrategia se pueden conseguir visitas a un sitio o tienda en línea de manera casi inmediata. En cambio, los resultados que se pueden lograr a través de las herramientas de SEO requieren de varios meses de trabajo.

Después se destacan las diferencias en el coste de ambas estrategias. Utilizando SEM se paga por cada clic sobre un anuncio que dirija a la tienda o sitio web, mientras que empleando SEO no se paga, pero esto no quiere decir que sea gratis. Posicionarse en la primera página de los buscadores requiere de una buena inversión de tiempo y trabajo. Esto tiene un coste.

En cuanto al tema de la visibilidad en el tiempo, vale tener en cuenta que el tráfico logrado por medio de las campañas de SEM depende de la continuidad de la inversión. Es decir, en el momento en que se deja invertir, cesan las visitas al sitio o tienda web.

En cambio, el SEO es una estrategia que perdura, si se deja de invertir en ella no se perderá el tráfico en el sitio web de manera repentina.

SEM o SEO: ¿cuál es la mejor opción? Ambas estrategias ofrecen sus beneficios en el momento de posicionar un negocio o sitio online y pueden combinarse para conseguir los mejores resultados según las posibilidades de cada cliente.

Al emprender con un negocio en línea, es oportuno implementar una estrategia SEO. Teniendo en cuenta que sus resultados en el tráfico online se verán a medio plazo, se puede combinar con una estrategia SEM hasta que el sitio se posicione en los buscadores.

Es importante tener presente que, si bien con las campañas SEM se pueden conseguir buenos resultados a corto plazo, el SEO es la única estrategia que le dará presencia a un negocio mediante un trabajo orgánico que genere resultados perdurables a mediano y largo plazo.

Finalmente, una vez que un negocio gane visibilidad en los buscadores, se pueden combinar utilizando las campañas de SEM como mantenimiento.