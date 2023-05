Carme Elias recibe la Medalla de Oro 2023 de la Academia de Cine

Las miradas de todas las mujeres que ha interpretado en cine, teatro y televisión estaban en el rostro de Carme Elias durante el emotivo homenaje que le rindió la Academia de Cine cuando recogió la Medalla de Oro de la institución de manos de la actriz y vicepresidenta de la entidad, Susi Sánchez.

Elias celebró la Medalla de Oro en compañía de Julieta Serrano, Marisa Paredes, Juan Carlos Corazza, Roberto Enríquez, Javier Fesser, Mariano Venancio, Mario Gas, Carlos Vermut, Carlos Hipólito, Claudia Pinto, Amparo Climent y Elvira Lindo, que hablaron de la actriz de La orgía, Stico, El rey pasmado, Puente de Varsovia, Los peores años de nuestra vida, La flor de mi secreto, Pesadilla para un rico, Morir (o no), Los aires difíciles, Planes para mañana, Camino y Quién te cantará, y leyeron fragmentos de su libro de memorias ‘Cuando ya no sea yo’.

Dominando la emoción, la intérprete catalana declaró: “He reído, he llorado, he sufrido, he gozado, he amado, me han amado, he traicionado, y también he sido traicionada. Sé lo que es la felicidad y también la no felicidad. Creo haber aprendido las lecciones que me ha mandado la vida y espero seguir activa, con el incondicional apoyo de mi querida familia. He aprendido mucho de lo vivido, y aunque ahora voy marcha atrás, desaprendiendo, debido al amor que mi amigo Al, el monstruo del Alzheimer, siente por mis células, hoy celebro estar aquí, disfrutando de vuestra compañía”. Cariño, respeto, admiración y agradecimiento

El cariño, respeto, admiración y agradecimiento que le tienen sus compañeros y amigos quedó patente en las palabras que le dedicó el director de teatro y actor Mario Gas, con el que interpretó ‘Brecht x Brecht’; Marisa Paredes, con quien coincidió en La flor de mi secreto, de Pedro Almodóvar; la escritora Elvira Lindo; Javier Fesser y Mariano Venancio, el director que convirtió a Elias en la madre de Camino, y el actor que encarnó a su marido en la película con la que ganó el Goya a la Mejor Actriz Protagonista; la cineasta Claudia Pinto, a cuyas órdenes interpretó La distancia más larga y Las consecuencias; y el director de teatro y maestro de actores, Juan Carlos Corazza.

Josep María Flotats, Vicky Peña, Aitana Sánchez-Gijón, Isabel Coixet, Silvia Abascal, Lluís Homar Carme Portaceli, Jaume Figueras y Álex Gorina felicitaron a través de vídeos a Carme Elias. Gonzalo Suárez, Carlos Vermut, Ana Wagener, Nuria Gago, Cecilia Bartolomé, Pedro Mari Sánchez, Juanjo Puigcorbé, Pastora Vega, Manolo Solo, María Luisa San José y la directora del ICAA, Beatriz Navas, entre otros, también asistieron a este homenaje a ‘la Elias’, que la primera vez que subió a un escenario “la electricidad que sintió le hizo pensar decidida: yo quiero hacer esto toda la vidas. Nos alegramos de que así lo decidieras y te hayas mantenido fiel a tu promesa todos estos años.

El teatro, el cine y la televisión de las cinco últimas décadas son mejores porque tú estás en ellos", declaró Susi Sánchez antes de entregarle la Medalla de Oro.