PORTRAIT cuenta en sus campañas la historia de artistas emergentes y creativos

La vida no se limita únicamente a la productividad, el dinero, el trabajo, los estudios o las responsabilidades familiares. También se enriquece con momentos de ocio, inspiración y creatividad, que aportan significado a todas las experiencias. Esta perspectiva abarca a todas las personas, no solo a los artistas o profesionales creativos destacados. Todos necesitan alimentar su energía creativa, sin importar el sector en el que trabajen o la profesión que desarrollen.

Para motivar este importante componente de cada individuo -muchas veces olvidado-, la firma de gafas PORTRAIT cuenta todos los trimestres la historia de artistas emergentes y de creativos, a través de su plataforma de comunicación. De esta forma, se ha propuesto recordar a la comunidad de followers la importancia de la creatividad en la sociedad, celebrando así el talento original.

La importancia de celebrar la creatividad para PORTRAIT PORTRAIT es una empresa de gafas hechas a mano, de alta calidad, producidas en ediciones muy limitadas y con una fuerte identidad artística. Esta última característica responde a la pasión de sus fundadores por la estética, el diseño y el arte. Los creadores de esta marca entendieron desde un primer momento que, para transmitir una visión positiva a la sociedad, es fundamental dar a conocer la historia de creativos y artistas emergentes con la capacidad de aportar algo novedoso y único al mundo.

Esta idea innovadora es el fundamento de su estrategia de comunicación desde el principio. Por eso, cada trimestre presentan un nuevo artista o creativo en distintas disciplinas y de edades muy variadas.

La firma, además, se propone impulsar la visibilidad de dichos artistas a través de eventos en el espacio creativo The Art Incubator. Una puerta de acceso concreto para estas figuras al ecosistema artístico italiano, de donde es originaria la marca PORTRAIT.

Narrar las experiencias de artistas en ascenso con el propósito de estimular la creatividad en los demás Para dar a conocer estas figuras emergentes, PORTRAIT cuenta la historia de cada uno de ellos en campañas publicitarias que se extienden a lo largo de tres meses. La difusión de estos contenidos se realiza, por un lado, a través de sus canales offline, con material POS para vitrinas, catálogos o revistas. Pero la campaña es especialmente constante en medios digitales, una red que incluye la página web oficial, las actividades de digital marketing, las redes sociales oficiales y la newsletter. A través de estas plataformas, se pueden descubrir, por ejemplo, la interesante historia de tatuadores, diseñadores de moda, bandas emergentes de música, videomakers...

Desde la firma se destacan así las innumerables formas y expresiones de la creatividad. Por eso, su campaña revela el día a día de muchos artistas emergentes en su propio entorno creativo, cada uno de ellos expresando su propia visión del arte mientras hacen lo que aman y sienten. Su fin último es que la comunidad artística sea el centro de atención y un punto de inspiración para las personas, en un mundo que suele premiar la fama en lugar del talento y donde es hora de dar espacio a quienes aportan genuinamente ideas únicas y verdaderas.