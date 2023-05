Charcos haylos, sí. También son historia

Cuando dos destacadas inteligencias se cruzan en el camino, ciertos verbos se conjugan con algunas formas arcaicas que nunca dicen lo que la calle entiende. Estos días esas dos inteligencias tienen nombre, Sra. Isabel Díaz Ayuso y Sr. Andoni Ortuzar.

Quizás, algunos, piensan que en estos momentos no es necesario recordar las fechas de nacimiento, las formas de los pueblos, los ancestros..., pero SÍ es importante, cuando se trata de poner cada cosa en su sitio, EMPEZANDO POR LA MEMORIA.

RACISMO, ¿qué podemos decir es? ¿de qué múltiples manera puede manifestarse? ¿cómo se lleva a cabo sin parecerlo? ¿Es racismo FORZAR la salida de un país o de una provincia o de una comunidad a MILES y MILES de familia?

Por fin, señor Ortuzar, ¿el SILENCIO, la DEJADEZ, el MIRAR PARA OTRO LADO? ¿Qué es?... ¿es una forma de ser o es RACISMO SOFISTICADO? El señor Andoni Ortuzar se olvida de DEFINIR la “diáspora” de miles y miles de ciudadanos vascos. ¿Por qué? ¿Por afecto comunitario? ¿Por indiferencia de los políticos? (¿?)...

Cuando el mundo religioso oye, escucha y responde con el idioma que en un momento de la historia “les interesa”, ¿no es RACISMO?; no OIR, no ESCUCHAR, no RESPONDER a los que hablan otros idiomas o tienen otros colores o piensan en un euskera limpio sin pólvora ¿no es RACISMO?

Hoy, gracias a Dios o a San Ignacio de Loyola (convertido), en el País Vasco coexisten personas; quizás algunos saben manejar muy bien el rabillo del ojo para que no se note su indiferencia al extranjero, al mulato, al negro, al chino, al castellano, al andaluz... pero son los menos ¡¡DIOS EXISTE, POR FIN EXISTE!!

Los charcos, señor Andoni Ortuzar existieron, son historia. La señora Isabel Díaz Ayuso a la que usted se dirige con poco respeto, “para esta mujer...”; en vez de , “para la señora Ayuso” (estaría mejor ¿no le parece?), simplemente recuerda “políticamente hablando” los orígenes: ¿buenos? ¿malos?... (¿?), del problema vasco.

Cada cual tiene su opinión, pero, cuidado, con una gran diferencia, del territorio español no huyeron al País Vasco miles y miles de personas por presiones sociales e ideológicas. También hay que recordar los principios de la lógica, señor Ortuzar, ¿Quién fundó el PARTIDO NACIONALISTA VASCO?... ¿Qué ideología mantenía y defendía?: “DIOS, RAZA, LENGUA, INDEPENDENCIA”.

De los ríos, señor Ortuzar, nuevamente, las PIEDRAS SALEN MOJADAS.

¡Gracias por leer, por pensar y, con suerte, poder saltar los charcos, que los hay!