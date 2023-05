El SEAT Ibiza Marina Pack y el SEAT Arona Marina Pack ayudan a preservar los recursos naturales en el Mediterráneo

SEAT continúa su colaboración con SEAQUAL INITIATIVE para impulsar la innovación y la economía circular, mientras ayuda a preservar los recursos naturales en el mar Mediterráneo. Al mismo tiempo, inicia una nueva colaboración con Autoneum y se convierte en el primer fabricante de automóviles en utilizar el material reciclado LABEL blue by BORGERS®. Esta iniciativa ayudará a extraer del mar más de dos millones de botellas de plástico cada año.



Fruto de estos acuerdos, los SEAT Ibiza y Arona se convierten en vehículos aún más sostenibles. Ya utilizaban materiales reciclados en su construcción, pero ahora van un paso más allá gracias al empleo de materiales marinos reciclados como SEAQUAL® YARN, que están presentes en el guarnecido de las puertas y en la tapicería de los asientos. Esta tecnología textil está incluida en los paquetes Marina Pack, que estarán disponibles para el acabado Style del SEAT Ibiza, y en los Style y X-Perience del SEAT Arona.



Asimismo, los materiales de LABEL blue by BORGERS® a partir de ahora se utilizarán tanto en el suelo como en las alfombrillas de todos los niveles de acabados que conforman las gamas de los dos modelos.

SEAQUAL INITIATIVE y BORGERS® trabajan con organizaciones no gubernamentales, pescadores, autoridades y comunidades locales para ayudar a limpiar los mares y océanos. La basura que se acumula en las playas, en las superficies y fondos marinos, así como en los ríos y estuarios, se recoge a través de programas de limpieza. Tras un proceso de clasificación, el plástico se limpia y se utiliza para crear materiales como SEAQUAL® YARN, que se emplea en el tapizado de los asientos, y LABEL blue by BORGERS®, que son fibras marinas de poliéster utilizadas en la fabricación del piso interior y alfombrillas.

“En SEAT nos comprometemos a encontrar soluciones innovadoras para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad. El uso de materiales reciclados no solo ayuda a la compañía en esta tarea, sino que también contribuye a la limpieza continua de nuestros mares, ríos y océanos”, ha manifestado el Dr. Werner Tietz, vicepresidente de I+D de SEAT y CUPRA. “SEAT está decidida a ayudar a preservar un recurso natural muy cercano e importante para nosotros, el mar Mediterráneo”.



El SEAT Ibiza Marina Pack y el SEAT Arona Marina Pack, que incluyen los materiales reciclados SEAQUAL® YARN y LABEL blue by BORGERS®, entrarán en producción a partir de junio de 2023. La oferta de llantas de los SEAT Ibiza y SEAT Arona también se renuevan y añaden a su gama las nuevas llantas de 43 cm (17’’) Sport Black, exclusivas del Marina Pack.

