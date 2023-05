El tanatorio Cáceres Funeraria Central de Moraleja se preocupa para que la familia del fallecido pueda escoger los servicios funerarios que desee

Los seguros de deceso aportan una gran ayuda en caso de un inesperado fallecimiento. Su cobertura permite manejar muchos de los gastos y gestiones que conllevan estos trágicos acontecimientos.

Sin embargo, varias personas piensan que están obligados a ocupar la funeraria que ofrece el seguro, cuando no es así.

Los familiares del fallecido tienen derecho a escoger a qué funeraria llamar, y las compañías aseguradoras, más allá de sugerir su servicio, no pueden obligar a las familias a usar una funeraria en específico. Así lo resalta Funeraria Central de Moraleja, una empresa referente como tanatorio Cáceres y varias localidades aledañas.

El derecho a escoger los servicios funerarios y el seguro de decesos Un seguro de decesos es una medida de precaución muy útil en caso de un eventual fallecimiento imprevisto. En principio, el coste de la póliza que aporta el asegurado cubre todos los gastos relacionados con su sepelio, por lo que sus familiares no tendrían que pagar nada más. Sin embargo, algunas aseguradoras pueden ofrecer servicios de mayor calidad en comparación a las tarifas que cubre la póliza, lo que supone un coste adicional para los familiares del difunto.

Muchas personas creen que es obligatorio aceptar la funeraria del seguro, o bien, que el seguro de decesos y la funeraria son lo mismo, por lo que no podrían escoger otra opción. Sin embargo, solo se puede designar una única funeraria cuando el contrato del seguro lo establece así. De lo contrario, los familiares tienen derecho a seleccionar la funeraria que deseen, y la compañía de seguros debe garantizarles la libertad de elección en este sentido. Para ello, debe proponer varios prestadores de este servicio, e incluso, los familiares pueden llamar al tanatorio de su confianza, siempre y cuando se apeguen a los límites y condiciones del contrato.

Un tanatorio que se adecúa a lo que las familias desean Funeraria Central de Moraleja es una empresa familiar con 40 años en el sector, la cual opera en las zonas de Cáceres, Alcántara, Moraleja, Las Hurdes y varias otras localidades. Sus servicios operan con todas las compañías aseguradoras en el país, y se adecúan a lo que necesitan los familiares del difunto, lo que les ayuda a conocer sus derechos y a manejar estas gestiones en función de sus propias necesidades. Además, en estos casos, sus profesionales se encargan de ponerse en contacto con la aseguradora, para coordinar directamente todos los procesos necesarios.

Por su parte, las instalaciones de esta funeraria ofrecen un entorno cómodo y espacioso para llevar a cabo el velatorio, equipado con todas las comodidades que puedan requerir los organizadores. Al mismo tiempo, su personal trabaja con un profundo cuidado y dedicación hacia los familiares del fallecido, para asistirlos en cualquier aspecto que necesiten y, a la vez, ayudarlos a sentirse reconfortados ante su pérdida.