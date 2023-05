​Los 'hashtags' del 28M evidencian un escenario de campaña en clave nacional

Tradicionalmente, el inicio de la campaña electoral está marcado por la pegada de carteles. Un gesto que en la actualidad tiene más de simbólico que de efectivo. Con el auge de las redes sociales, atrás quedaron las paredes atestadas de bustos de candidatos, lemas y logotipos. De la brocha y la cola, los partidos han pasado al uso de la almohadilla y una frase corta para difundir sus mensajes e ideas de una manera rápida y sencilla.

Las redes sociales son un canal cada vez más utilizado por las formaciones políticas para comunicarse con el electorado, y las etiquetas o “hashtags” constituyen un buen indicativo para conocer los temas que marcan la actualidad y la conversación.

La consultora de comunicación Simbiu ha realizado un análisis de la campaña del 28M a través de los hashtags que han ido surgiendo desde su inicio hasta el día 23. Para ello, se han analizado con su herramienta de reputación digital las 100 etiquetas más utilizadas y compartidas en el universo de las redes sociales en España durante este período en aquellas publicaciones en las que se menciona o se hace una referencia directa a las próximas elecciones.



La principal conclusión del estudio independiente de social listening realizado por Simbiu es que la campaña del 28M ha tenido un cariz nacional. Los principales partidos políticos han difundido etiquetas comunes para todo el territorio a pesar de la atomización y particularidad que presentan unos comicios municipales y autonómicos. Además, en las redes surgen temas generales de debate que transcienden al ámbito de proximidad que caracteriza a estas elecciones.



De esta manera, exceptuando el hashtag #28M, la etiqueta del Partido Socialista con el clásico #VotaPSOE es la que más se utilizado, en un total de 8.883 publicaciones concretamente. Los otros hashtags oficiales difundidos por los socialistas también han acumulado un número importante de menciones durante la campaña. Así, los lemas #VotaLoQuePiensas y #LoQueVotasImporta, ambos de una importante carga ideológica que se extrapola al escenario nacional -aunque el segundo es de creación exclusiva para su concurrencia a las municipales-, acumulan 7.312 y 3.822 apariciones, respectivamente.

En lo que se refiere a las etiquetas usadas por el resto formaciones políticas, destaca en cuarta posición el #CuidaLoTuyo de Vox, que resume el carácter patriótico y tradicionalista de la formación, con 7.640 menciones. Al igual que el caso socialista, el partido de la derecha ha difundido de manera oficial otra etiqueta que reza #VotaSeguro, que también ha sido muy usada en sus mensajes (6.502 veces). #ValentiaParaTransformar es la frase utilizada por Podemos y las confluencias donde participa para expresar la esencia de su propuesta electoral. Esta etiqueta ha aparecido en 6.372 publicaciones. El partido morado presenta la particularidad de contar con una variante oficial de este hashtag en el que se usa la tilde que también ha tenido una difusión importante (4.295). En el siguiente escalón, se sitúa el PP con #EntreTodos y el tradicional #VotaPP, ambos con un número similar de menciones (3.012 y 2.928). Dichas cifras, señalan que los populares han mantenido un perfil más bajo en las redes durante la campaña. En las últimas horas ha emergido con fuerza un nuevo hashtag de los populares- #TuVotoTieneUnGranPapel-, que ha acumulado 511 menciones en las redes en tan sólo un día. Y finalmente, a mucha distancia del resto con 1.354 apariciones está el #Libérate de Ciudadanos, un claro guiño a la ideología del partido naranja. Estos datos hacen patente la pérdida de relevancia que ha sufrido esta formación en el escenario electoral.

Otro aspecto importante es el de las interacciones (comentarios, me gusta, retuit, etc.) de los usuarios con los mensajes. En este campo, destacan dos referidos a la formación liderada por Santiago Abascal como son # VOX con 56.779 interacciones y # VotaSeguro con 44.351. El tercero es el ya mencionado #ValentiaParaTransformar de Podemos con 16.941. Resulta llamativo que las principales etiquetas del PSOE y PP presenten una tasa de interactividad similar a pesar de que las de los socialistas hayan aparecido en un mayor número de publicaciones.

Los partidos de los extremos del arco ideológico son los que aglutinan una mayor diversidad de hashtag en esta campaña. Muchos de ellos son variantes de los oficiales que parten desde los usuarios. De esta manera, se han contabilizado 14 etiquetas distintas relacionadas con Podemos (#YoConPodemos, #SíSePuede28M, #YOVOTOPODEMOS, #JuntasPodemos, etc), y 12 con Vox (#SoloQuedaVox, #TeamVox, #VotaVOX o #PrimeroEspaña, entre otras). Datos que revelan que estos partidos y sus simpatizantes se muestran muy activos para conseguir visibilidad en las redes sociales.

La irrupción de ETA en la campaña y la sensación de ensayo para las próximas Generales Durante la campaña han tenido mucho protagonismo en las redes ciertos temas de debate que se alejan mucho del carácter que marca los comicios del próximo 28 de mayo. Por ello, parece que esta campaña está siendo utilizada por las diferentes formaciones políticas como un ensayo para las Generales de finales de año.

La polémica con las listas de Bildu para las Municipales se ha colocado en el centro del debate nacional. ETA irrumpe en la campaña electoral pese a llevar más de una década disuelta. Y las redes no han sido ajenas a este hecho. El tema de los candidatos de Bildu salta del escenario local al nacional, siendo utilizado para la confrontación y el desgaste de Pedro Sánchez por parte de los partidos y la audiencia de la derecha ideológica. Así, aparecen hastahgs de campaña en negativo con una importante cuota conversacional como: #Bildu, #BilduEsETA, #HerederosDeETA, #QueTeVoteTxapote y #BilduIlegalizacionYa. Etiquetas que se asocian a tendencias como “asesinos”, “condenados”, “sangre”, “terrorismo”, “#PSOETA” o “Sánchez”.

En este sentido, también se ha colado en la conversación relacionada con las elecciones del 28M etiquetas como “#Villarejo” en alusión a la comparecencia del excomisario en el Congreso y su referencia a una supuesta noticia falsa publicada por el periodista Antonio García Ferreras. A diferencia de las etiquetas sobre Bildu, ésta es menos constante en la conversación, registrando un pico importante el 12 de mayo para luego ir difuminándose poco a poco. Junto a éstos, aparecen otros hashtags de marcado carácter nacional entre los cien principales como son #España o #Desokupa (relacionado con una polémica manifestación en Barcelona y que también se va desinflando con el paso de los días).



El hecho de que “Sánchez” y “generales” aparezcan entre las palabras más usadas en la conversación en las redes, o que las cuentas de Pedro Sánchez y Núnez Feijóo sean de las más mencionadas en las publicaciones durante este período, redunda en la sensación de que los temas y problemas más locales han quedado en un segundo plano en el transcurso de esta campaña electoral.

Madrid en el epicentro electoral y la paradoja Ayuso

Las distintas etiquetas difundidas por las redes muestran el interés y el seguimiento que tiene entre la audiencia la campaña de Madrid, sobre todo en su vertiente autonómica. #DebateTM (debate Telemadrid) y #Madrid se colocan entre los 15 primeros hashtags más usados en España. Incluso, el primero de ellos fue tendencia en España durante varias horas tanto en la versión autonómica (días 16 y 17de mayo) como local (días 22 y 23). Entre las etiquetas que más destacan en referencia a la campaña madrileña se encuentran: #LaLlaveParaMadrid como lema de Podemos con 1.583; #LaIdealista, en referencia a la candidata de Podemos Alejandra Jacinto, con 1.250 menciones; y #LobatoPresidente con 707, en referencia al candidato del PSOE. Junto a éstas aparecen entre los 100 primeros hashtags más utilizados en España #MadridDaParaTodos, (contracampaña del PSOE); #Ganas del PP, en el que se juega con la polisemia de la palabra; o los de Más Madrid #VotaLoPróximo28M y #SanidadPública, tema que la formación política ha hecho bandera de su campaña. En las últimas horas, se ha registrado una importante difusión, con mensajes muy retuiteados, del hashtag #QueTeVoteTomasote, surgido desde la audiencia en clara alusión al de #QueTeVoteTxapote, que hace referencia a la lona publicitaria de Podemos en la que aparece un tuit de Pablo Casado sobre la dudosa gestión de las mascarillas en la Comunidad con la cara de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la candidata del PP. Otro ejemplo más de campaña en negativo utilizada para atacar directamente a una formación o a un candidato contrario en la batalla electoral.

En el caso de la presencia de Isabel Ayuso en la conversación sobre el 28M en las redes se produce una paradoja. Se da la circunstancia de que analizando las principales tendencias registradas en campaña, “Ayuso” se encuentra entre ellas. Pero no hay ningún hashtag en referencia a la candidata popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid con la suficiente repercusión como para colocarse entre los cien principales. Algo que resulta llamativo. La explicación está en que este estudio de social listening analiza la actividad que se genera en torno a los diferentes partidos relacionada con las elecciones y no se centra en candidatos. Lo que significa que la campaña del PP en la Comunidad de Madrid se apoya más en la propia figura de Ayuso que en las siglas de la formación. Lo que también explica que el uso de la etiqueta oficial de los populares madrileños presente un nivel más bajo que las de sus adversarios políticos.

Algunos aspectos llamativos en clave autonómica y local

En el universo español de las redes sociales también han destacado otros asuntos más locales que han sido recogidos en etiquetas. Destaca la difusión de #Murcia en el plano de campaña autonómica, sobre todo a raíz de la polémica suspensión del debate en la televisión regional tras la negativa de la candidata de Podemos, María Marín, a abandonar el plató para dejar tiempo a la candidata de Equo, tal como estableció la Junta Electoral.

En un ámbito más local, se ha hablado bastante de Parla, con una etiqueta homónima tras la detención de una concejala de Vox por un presunto delito de tráfico de drogas. Como eslogan, destaca el del PSOE en Sevilla que se hace una apuesta más local para difundir sus propuestas con #SevillaYSoloSevilla. Y como nombre propio, sobresale el de #SandraGómezAlcaldesa. La de Valencia es la única candidata a una alcaldía que sitúa una marca personal entre los cien hashtags con mayor difusión de España. Lo que denota que la campaña de los socialistas en la capital del Turia se ha centrado más en la persona que en las siglas.