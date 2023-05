​Puntos a tener en cuenta si vas a vender tu auto

Si tienes planeado vender tu auto es importante que consideres tener todo en orden antes de ofrecerlo. Verifica si se encuentra en condiciones óptimas desde lo mecánico hasta lo físico y legal, esto con el objetivo de que no surja algún problema en el proceso de compraventa y obtengas un precio justo.



Entonces, lo primero que deberás tomar en cuenta es si tu auto tiene todos los papeles de identificación que te posicionan como su dueño, así como también los comprobantes de pago de la tenencia y la verificación. Si cumples con todos estos requisitos estarás ofreciendo una compra transparente y segura, pero si no tienes todos los papeles en regla es posible que nadie se arriesgue a comprarlo. A continuación, te decimos los documentos que necesitas a la mano para ofrecer una garantía de seguridad y confianza al comprador:

1. La factura original es el primer documento a mostrar, la cual te acredita como propietario de la unidad a vender. De acuerdo con el portal OLX Autos, en los modelos de 2015 en adelante es necesario tener la factura de origen en archivo PDF y XML. En caso de que no se cuente con la factura original, se entregará una carta de factura donde estén todos los dueños anteriores del vehículo.

2. Se recomienda tener todos los registros de la verificación así como el último recibo. Se deberá entregar con mínimo 10 días naturales antes de su vencimiento.



3. Conserva todos los comprobantes de las revisiones mecánicas en el taller. Los registros de mantenimiento demuestran que el vehículo estuvo bien cuidado y se encuentra en buenas condiciones.



4. Revisa la vigencia de la tarjeta de circulación. Es importante que la tarjeta se encuentre activa, ya que acredita los datos del vehículo y tu titularidad.



5. Recopila y guarda todos los comprobantes de pago de tenencia y/o refrendo de los últimos cinco años, para demostrarle a tu comprador que estás al corriente en pagos. Si no tienes algún comprobante, no te preocupes, puedes pedir una reposición de los documentos en los centros de atención vehicular de tu localidad.



6. Después de que hayas vendido tu vehículo o antes recuerda dar de baja las placas, así te evitarás problemas legales con los nuevos dueños.

Si tienes en tus manos todos estos documentos le estarás asegurando al comprador que tu auto se encuentra en condiciones óptimas y que no hay ningún problema mecánico al momento de la transacción. Luego de esto, estarás listo para firmar el contrato de compraventa y otorgar los derechos y obligaciones legales del vehículo.