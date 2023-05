COASHIQ celebra la entrega de Premios a la Gestión de la Seguridad 2023 en Bilbao

En la edición de este año se han otorgado un total de 43 premios en las distintas categorías y se han instaurado reconocimientos a los socios de honor de COASHIQ COASHIQ, la Asociación empresarial para la Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en la Industria Química, ha celebrado en Bilbao la entrega de sus Premios Anuales a la Gestión de la Seguridad. Estos galardones son un referente dentro del sector y la industria y con ellos la Asociación reconoce la labor, actividad, buenas prácticas y estadísticas de accidentalidad de sus empresas asociadas durante el año 2022.

COASHIQ celebra en el País Vasco este importante evento anual, así como su 113ª Asamblea-Jornada Técnica, en colaboración con Aveq-Kimica, dado que ambas entidades tienen asociados y sinergias en común en su labor para el refuerzo de la seguridad y el medio ambiente en el sector químico. La presidenta de Aveq-Kimica, Ángela Fernández, agradeció que COASHIQ haya llevado sus premios a Bilbao, así como su contribución a que el sector químico siga siendo un referente en prevención de riesgos laborales. "Foros como COASHIQ son fundamentales para que los técnicos de prevención y seguridad puedan compartir conocimientos", ha dicho, destacando también la gran exigencia con la que conviven a diario los técnicos de seguridad.

El Centro Nacional de Verificación de Maquinaria, sede del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNVM-INSST) estuvo representado por su director, José Ramón Martín, quien agradeció la posibilidad de participar en el evento, tanto a nivel personal como profesional.

Desde COASHIQ se ha destacado la mejora de los Índices de Frecuencia (IF) y los Índices de Gravedad (IG) en un año 2022 en el que la contratación de personal en el sector químico ha tenido un fuerte repunte, acercándose al récord histórico de horas trabajadas de 2013. Igualmente se subrayó el descenso de las enfermedades profesionales según los datos del año pasado y propuso, en línea con la mejora constante de seguridad y salud en el sector, un nuevo Índice de Frecuencia de 6,09. Ángel Monzón, presidente de COASHIQ, entregó los premios y galardones en colaboración con José Ramón Martín, director del CNVM y Ángela Fernández, presidenta de AVEQ-KIMICA.

En esta edición COASHIQ ha hecho entrega un total de 43 galardones en las tres categorías habituales de la agrupación, al tiempo que se establecen reconocimientos de "socios de honor" con carácter personal a profesionales que ya no están vinculados al sector, pero a los que se desea reconocer su gran aportación personal y profesional al desarrollo de la Asociación durante años.

" COASHIQ Felicita ", reconoce una reducción de, al menos, el 60% en el Índice de Frecuencia (*) de accidentes en comparación con la suma de los Índices de Frecuencia de años anteriores.

Diploma , reconoce a las empresas que, tras un primer año de permanencia en COASHIQ, han logrado un valor de Accidentes 0 durante el año 2022.

, reconoce a las empresas que, tras un primer año de permanencia en COASHIQ, han logrado un valor de Accidentes 0 durante el año 2022. Además, se entregala Placa como reconocimiento especial a aquellas empresas que han logrado mantener el Índice de Frecuencia de 0 Accidentes durante tres o más años de forma consecutiva. Esta es la relación de premios en las tres categorías:

PREMIOS COASHIQ A LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 2022

FELICITA POR MAYOR REDUCCIÓN EN SU ÍNDICE DE FRECUENCIA

Abbot Laboratories, SA - Madrid

Adiego Hermanos, SA - Zaragoza

Antonio Puig, SA - Barcelona

Asfaltos Españoles (Asesa) - Tarragona

Basf Española, SL - Zona Cataluña - Barcelona

Budenheim Ibérica SLU - Zaragoza

CURIA Spain, SAU - Valladolid

Esteve Química, SA - Planta Banyeres del Penedés - Tarragona

Famar Health Care Services Madrid, SAU - Madrid

GlaxoSmithkine, SA - Madrid

Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE) - Barcelona

Laboratorios Lilly, SAU - Madrid

Laboratorios Ordesa - Barcelona

Receptora de Líquidos, SA (RELISA) - Barcelona

Repsol Butano, SA - Madrid

Stahl Ibérica, SL - Barcelona

Vertex Bioenergy, SL - Madrid DIPLOMA POR IF=0

Arkema Química, SAU - Barcelona

Birla Carbon Spain SLU - Cantabria

CEPSA - Refinería La Rábida - Huelva

Coplosa, SA - barcelona

Esteve Pharmaceuticals, SA - Torre Esteve - Barcelona

Huntsman Advanced Materials Spain, SL - Navarra

Inovyn España, SL- Barcelona

Janssen Cilag, SA - Madrid

Laboratorios Espinós y Bofill, SA (LEBSA) - Barcelona

Lubrizol Advanced Materials Spain, SL - Barcelona

Merck Sharp & Dohme Animal Health, SL - Salamanca

Nortegas Energía y Distribución, SAU - Bilbao

Trety, SAU - Gerona

Vidara Life Ingredients, SAU - Barcelona PLACA POR I.F. = 0

durante, al menos, 3 años consecutivos

Borax España, SA -

BP Energía España,SAU – Refinería de Castellón

CEPSA - Refinería Santa Cruz de Tenerife – Islas Canarias

Croda Ibérica SA - Mevisa Site - Gerona

Dow Chemical Ibérica, SL - Tarragona

Evonik Peroxide Spain S.L.U. - Zaragoza

Infar, SA - Barcelona

Klüber Lubrication GMBH S en C - Barcelona

Oxiris Chemicals, SA - Barcelona

Roche Farma, SA - Madrid

Shell España, SA - Madrid

Transformadora de Etileno, AIE - Tarragona El presidente de COASHIQ destacó que "nuestros Técnicos de Prevención son el valor esencial del sector y los merecedores de este homenaje por la gestión que llevan a cabo en el ámbito de la seguridad laboral, mejorando así la vida y el día a día de los trabajadores del sector" y animó a "ponerse objetivos cada vez más exigentes, para lo cual tienen a su disposición a COASHIQ, que apoya con conocimientos y grupos técnicos esta mejora del trabajo colectivo".

Por su parte, Igor Guturbay, jefe de Prevención, Medio Ambiente y Calidad de NORTEGAS Energía y Distribución, empresa bilbaína premiada este año, ha agradecido el premio que considera "un reconocimiento a un modelo de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, basado en la cultura preventiva como uno de los pilares estratégicos de la compañía". Además, ha añadido que "formar parte de COASHIQ resulta de gran utilidad para analizar y estar al día de novedades legislativas, así como de aspectos específicos de seguridad industrial y contribuye a la resolución de dudas y consultas de carácter técnico a través de sus distintos foros".

(*) Entendemos como IF0 (Índice de Frecuencia = 0) la ausencia de accidentes con baja en personal propio. Estos datos de las empresas son avalados a través de certificados de su Mutua.

COASHIQ es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que trabaja por la Seguridad y en aras de protección del Medio Ambiente en el ámbito de la industria química y afines. En la actualidad COASHIQ representa a alrededor de doscientas empresas del sector, un número de asociados que se incrementa año a año. COASHIQ nace en 1985 con el objetivo de ser un referente en la gestión de la Seguridad Industrial y la Salud Laboral para las industrias químicas y afines, trabajando por el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad del Medio Ambiente. Su principal cometido es el de ser punto de encuentro para los profesionales de Prevención de Riesgos Laborales que, dentro del sector, trabajan para mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, la seguridad de las instalaciones de las industrias y la integración de sus actividades en el entorno social y medioambiental.