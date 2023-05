Nuevo sistema multimedia DS IRIS SYSTEM incorporado al modelo DS 9

El DS 9 M.Y. 23 viene con un cuadro de instrumentos de nuevo diseño que acompaña al nuevo sistema multimedia DS IRIS SYSTEM. Este incluye una interfaz enteramente revisada que puede configurarse y personalizarse por completo, es cómoda, rápida y eficaz, y cuenta con la tecnología de reconocimiento de voz natural IRIS. La pantalla táctil de 12" (30,48 cm) de alta resolución muestra un menú compuesto por widgets que permiten acceder directamente a todas las funciones para controlar el sistema de navegación conectada 3D, el aire acondicionado, las fuentes de sonido digital y los datos del viaje. Es una pantalla muy fácil de manejar que ofrece una vista de 360° en torno al coche a través de nuevas cámaras digitales de alta resolución, y proporciona acceso a las funciones Mirror Screen, CarPlay y Android Auto mediante Wi-Fi o mediante dos puertos USB C.



El sistema de navegación conectada ayuda al conductor eligiendo el camino más adecuado para llegar al destino. Comprueba las condiciones del tráfico y calcula las mejores rutas en tiempo real. La pantalla muestra las zonas de peligro, incluida la presencia de puntos de control de velocidad (en función de la legislación del país), así como el pronóstico meteorológico, la ubicación y los precios de las estaciones de servicio, y el emplazamiento de las estaciones de recarga y los aparcamientos públicos.

DS IRIS SYSTEM está conectado a la aplicación móvil MyDS, que permite enviar destinos del móvil a la pantalla del DS 9, programar la recarga de la batería o preacondicionar la temperatura del habitáculo, y consultar el estado de carga de la batería o los datos de viajes anteriores, así como recibir avisos proactivos de mantenimiento o utilizar el mando a distancia digital para bloquear y desbloquear las puertas, encender las luces o hacer sonar el claxon.



La gama incorpora un nuevo nivel de acabado denominado OPÉRA, que se sitúa por encima de la versión RIVOLI+. Como nuevo alto de gama, esta versión incorpora abundante equipamiento de serie y tecnología como, por ejemplo, el sistema de amortiguación controlada por cámara DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, el pack Extended Safety (seguridad ampliada) con conducción semiautónoma de nivel 2 DS DRIVE ASSIST, el sistema de detección de fatiga DS DRIVER ATTENTION MONITORING y el sistema de visión nocturna DS NIGHT VISION. A estas funciones se suman otros elementos centrados en el confort, como el sistema de sonido FOCAL Electra®, el pack DS Lounge para los ocupantes de los asientos traseros, que incluye reposabrazos central de cuero prémium, reposacabezas Lounge para los asientos laterales, botón de cortesía para adelantar el asiento del acompañante desde los asientos traseros, climatizador automático bizona extendido, y asientos traseros laterales calefactados, ventilados y con función de masaje, además de techo solar, portón eléctrico, parabrisas térmico y alarma.

Este nuevo acabado OPÉRA está tapizado en cuero nappa con un patrón que imita las formas de una correa de reloj en tres colores distintos.

Colección ESPRIT DE VOYAGE: maestros del savoir faire

La colección ESPRIT DE VOYAGE está disponible en el DS 9 M.Y. 23. Al igual que las firmas de alta costura, y en línea con el arte francés de viajar, DS Automobiles hace gala de un refinamiento único caracterizado por un interior de cuero en colores pálidos que le aporta un toque de exclusividad. Los colores claros y luminosos rematan el interior con asientos tapizados en un cuero de nappa Gris Perla cuyo diseño imita las formas de una correa de reloj. La consola central, el salpicadero y los revestimientos de los paneles de las puertas también son en nappa Gris Perla.

En el panel situado bajo la pantalla central, la nappa Gris Perla está repujada en caliente con una técnica desarrollada por los artesanos de DS Automobiles para dar relieve a esta forma singular. Inspirado en las emblemáticas decoraciones guilloché de los relojeros parisinos, el Clous de Paris señala el lugar donde está ubicado el centro de diseño DS DESIGN STUDIO PARIS, del que parten multitud de líneas en forma de radios para trazar el dibujo de un mapa de Europa.



En el exterior, la versión E-TENSE 250 destaca por las nuevas llantas CHAMBORD de 19" acabadas en color Gris Anthra mate, mientras que el modelo E-TENSE 4x4 360 conserva las llantas MUNICH de 20", a lo que se añaden los neumáticos Michelin Pilot Sport 4S.

El DS 9 M.Y. 23 es híbrido enchufable en todas las versiones y ofrece opciones de 250 CV y 360 CV con tracción a las cuatro ruedas.

El alto de gama, el DS 9 M.Y. 23 E-TENSE 4x4 360, incorpora un motor de 4 cilindros y 200 CV, dos motores eléctricos, uno de 110 CV (integrado en la caja de cambios delantera) y otro de 113 CV (conectado al eje trasero), y un sistema inteligente de tracción a las cuatro ruedas. La batería, de 15,6 kWh, utiliza una tecnología de gestión avanzada que ahorra energía en función de las necesidades. La velocidad máxima del DS 9 M.Y. 23 E-TENSE 4x4 360 está limitada electrónicamente a 250 km/h y tiene capacidad para alcanzar 140 km/h utilizando solo energía eléctrica. Además, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos y tarda 25,4 segundos en arrancar, recorrer 1000 metros y parar.

En el modo de cero emisiones, el DS 9 M.Y. 23 E-TENSE 4x4 360 puede recorrer hasta 65 kilómetros en el ciclo WLTP urbano o 62 kilómetros en el ciclo WLTP mixto. El consumo de combustible se limita a 1,5 litros cada 100 km con 35 g/km de emisiones de CO2 homologadas según el ciclo WLTP.

El DS 9 E-TENSE 250 cuenta con un motor PureTech de 4 cilindros y 200 CV que va acompañado de un motor eléctrico de 80 kW (110 CV). La batería de 15,6 kWh puede recorrer hasta 85 kilómetros en el ciclo WLTP urbano o hasta 75 kilómetros en el ciclo WLTP mixto. El cargador de a bordo de 7,4 kW permite recargar la batería del 0 al 100 % en 2 horas y 23 minutos. Las emisiones de CO2 se reducen a solo 22 g/km con un consumo de 1 litros/100 km homologado según el ciclo mixto WLTP.

