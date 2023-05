«La conversación que mantienen Pau Casals y J.F.Kennedy en la Casa Blanca en 1961 está de plena actualidad»

Pau Casals, el violonchelista nacido en El Vendrell, (Tarragona), se convirtió en un músico internacional que no sólo imprimió una forma distinta de tocar el violonchelo sino que fué un gran luchador por la paz, la justicia y la democracia. Se negó a tocar en países como La Unión Soviética de Stalin, la Italia fascista de Mussolini y la Alemania nazi de Hitler, abiertamiente republicano, se exilió de España cuando Franco ganó la Guerra Civil Española.





Creó el “Himno de la Paz”, interpretó “El Cant del Ocells” ante el Presidente Kennedy, fue el primer catalán en hablar en la ONU donde le concedieron la Medalla de la Paz, antes le habían nominado para el Premio Nobel de la Paz.









En octubre se conmemoran cincuenta años de la muerte del “Mestre” por eso hay diversos actos para recordarle. Conciertos, charlas y la representación de la obra teatral “Un concert a la Casa Blanca”, en la que se pone en escena la conversación que mantuvieron Casals y el entonces Presidente de la Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, una cita que tuvo lugar el 13 de noviembre de 1961, una conversación que iba durar diez minutos que se convirtieron en una hora.





Esta obra, escrita por el periodista Jordi Roigé, la produce la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC), a través de la Xarxa de Teatres d’Ateneus de Catalunya (XTAC).





Mingo Rafols, actor reconocido por su talento, su saber estar en escena y por tener un largo recorrido como actor tanto en teatro, como en cine, interpreta a Pau Casals y hablamos con él. Con su proverbial conocimiento y sentido del humor nos explica cómo son acogidos por los pueblos y ciudades en sus representaciones, también nos habla de la temporada prevista en Barcelona y en el Estado Español, así como sus posibles salidas internacionales. Hay obra para rato. Un hecho histórico que sucedió hace muchos años sigue siendo hoy noticia.









Está interpretando a Pau Casals en la obra teatral, «Un concert a la Casa Blanca» («Un concierto en la Casa Blanca»), en esta obra se representa la conversación que tuvieron el violonchelista catalán y el Presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, ¿reflejan un momento real o inventado?

El año 1961 Pau Casals fue invitado a dar un concierto en la Casa Blanca, en aquellos momentos Jacquelin Kennedy invitaba a matrimonios artistas a la Casa Blanca, Pau Casals, vivía en Puerto Rico y tenía las credenciales del Gobernador de Puerto Rico. Era un buen buen momento para aceptar la invitación, una vez acabado el concierto, protocolariamente, tenía diez minutos para charlar con el Presidente Kennedy, pero aquel encuentro se alargó más de una hora, los que estaban fuera de la habitación pensaban en qué esteraría pasando dentro de la misma, cuando abrieron las puertas y salieron tranquilos y cogidos de las manos y los brazos todo el mundo se tranquilizó. Marta Casals pensó en que si Casals explicaba al presidente norteamericano todo lo que quería decir sobre Catalunya la liaremos. Es a partir de este hecho real que se ha escrito esta obra teatral.





¿Le ha resultado fácil interpretar a Pau Casals, cómo lo ha hecho?

Fácil no lo es nunca, quién diga que hacer teatro es fácil no ha subido nunca a un escenario, y menos con la responsabilidad de llevar a escena un personaje internacional, un referente musical, uno de nuestros grandes personajes catalanes del siglo XX muy conocido en todo el mundo, aunque en casa casa era un gran desconocido. Me ha servido mucho visitar el Museo Pau Casals, Casa Museo que está en Sant Salvador, al lado de El Vendrell, lo recomiendo, recientemente ha sido renovado, hay pantallas interactivas, onciertos del Maestro y entrevistas. Esta ha sido la única referencia que he tenido para hacer el papel de Casals, todo lo demás lo he aprendido del texto estudiando mucho porque hay datos históricos que hay que contar, al tiempo que me he agarrado de la mano del director Llorenç Rafecas, también la humanidad del personaje me ha servido de gran ayuda. He de decir que no hago de Kennedy, interpreto a Pau Casals porque soy bajito y me falta un poco de cabello, y el físico juega a mi favor en este caso.









Si le hubieran encargado el papel de representar a Kennedy también lo hubiera clavado.

Tomando un poco el sol y haciendo ejercicio, probablemente.





¿Aquella conversión de 1961 entre Casals y Kennedy tiene vigencia actualmente?

Plenamente, por desgracia el ser humano repite la historia, y en estos momentos en Europa se está repitiendo una historia donde las amenazas de guerra mundial vuelven a estar presentes, en aquel momento también existía la amenaza de Rusia porque había misiles nucleares instalados en Cuba apuntando a Estados Unidos y todos los generales querían guerra, y Pau Casals luchaba por la paz después de vivir una guerra mundial y exiliarse en tiempos de la Guerra Civil Española, (1936/1939). Casals era un gran luchador y un gran defensor no sólo de la paz sino también de la justicia y la democracia, y el encuentro lo utiliza delante de un gran hombre de paz como Kennedy para pedirle, entre otras cosas, ayuda para restablecer la democracia en España, no era tan fácil, ni ahora, por desgracia, la paz y la democracia es tan fácil, estamos viendo como las noticias van llenas de desgracias, no sólo en el corazón de Europa sino en otros países africanos, y las amenazas que llegan desde China, por todo ello la conversación que mantienen Pau Casals y Kennedy es actualidad.





Con esta obra están actuando en 35 teatros de la red de Ateneus de pueblos de Catalunya, esto permite que la gente de los medios rurales pueda acceder al teatro y ver obras importantes, ¿qué tipo de público están encontrando y qué acogida tienen en estos pueblos?

La acogida está siendo increíble porque pueden ver una función en el teatro de su pueblo,cerca de casa, es una función que, por el tema, interesa mucho en estos momentos, tengamos en cuenta que además ahora es la conmemoración del cincuenta aniversario de la muerte de Pau Casals, y además de «Un concert en la Casa Blanca, también hay programados conciertos de violonchelo y otros actos que se han creado para recordar a Pau Casals. Es importante el hecho de acercarnos al público, el utilizar su teatro que se usa poco porque por desgracia hay pocas temporadas teatrales en los pueblos, suele haber representaciones por Fin de Año, Navidades, el final de curso de las escuelas, quizá en las fiestas del pueblo, y ya está, está muy bien que estos días se haga teatro, si se tiene una infraestructura teatral que se utilice. El público es muy agradecido, tenemos público de todo tipo, gente que ha vivido la guerra y que ya es muy mayor o aquellos que han vivido la posguerra y jóvenes que se sorprenden de la historia y a veces comentan «están hablando de hoy en día, eso está pasando, esto es muy interesante conocerlo».









Pau Casals se casó con Marta, una mujer que tenía 60 años menos que él, Marta, su viuda, aún vive, ahora tiene 86 años, ¿han hablado con ella acerca de esta obra?

Marta ha estado dentro del proceso de creación del texto, aportando datos de primera mano, ha revisado el texto, lo dio por consensuado, en la obra se habla de ella, pero también de la anterior mujer de Pau Casals que era del Vendrell, se habla de la relación entre Marta y el Maestro, de cómo Marta llegó al festival de Prada de Conflent, generalmente la gente desconoce que Marta era una gran violonchelista, una virtuosa del violonchelo, estuvo estudiando con Pau Casals, cuando era una criatura, estudió en Nueva York, donde se diplomó con los máximos honores de las escuelas de Nueva York, es un mujer que musicalmente ha sido muy valorada, después, en su trayectoria, se ha encargado de la dirección artística de varias orquestas de los Estados Unidos. Marta participó en la concepción del texto de esta obra que narra un encuentro a puerta cerrada, todas las referencias son de aquel momento histórico, hacemos un repaso a toda la trayectoria de Pau Casals y Kennedy teatralizando momentos históricos. En la obra es un factor primordial y básico es Merçe Pons que interpreta quince personajes durante ochenta minutos, es brillante, es un placer escucharla, verla, y además es una muy buena actriz, hace un trabajo extraordinario, la gente lo comenta mucho. Roc Esquius, que hace de Kennedy y yo de Pau Casals, tenemos mucho texto y trabajamos creando nuestros personajes, en cambio Merçe hace virtuosismo teatral que el público agradece mucho porque entra en el juego de esta puesta en escena sencilla y honesta que llega al espectador, haciéndole emocionar, es muy bonito que esto pase.





¿Ustedes se han hecho amigos como lo hicieron Pau Casals y Kennedy?

A Roc, del que sabía que era actor, le conocía por su trabajo como autor teatral, y me caía bien, teníamos buena sintonía, con Merçe nos conocemos no sé decirles ni cuántos años hace, tenemos una relación de aprecio muy grande, y ahora nos vamos conociendo día a día aún más. Hay cosas en común que hemos descubierto qué nos agrada a todos, son las patatas bravas y el «pa amb tomàquet».





¿Han pensado alguna vez que el futuro de esta obra pueda ser una película o una serie de televisión?

El autor, Jordi Roigé, es periodista, es quién ha buscado toda la información, consultando la Fundación Pau Casals, leyendo biografías, letra a letra, ha hablado con Marta Casals, ha hablado con la dirección de la Fundación, ha hecho una trabajo de investigación temaria e histórica brutal, cuando empezó a hacer este trabajo había escrito un guión para hacer una película sobre Pau Casals, de hecho la estructura de la obra es muy cinematográfica, pasamos de un momento histórico a otro, de un personaje histórico a otro, pasamos de una relación a otra, pasamos de un momento íntimo a un momento con público, de un concierto a Londres con las autoridades y el Rey dándole las gracias, en fin pasamos por varios momentos privados y públicos, y esto es muy cinematográfico. Nuestra intención es hacerlo bien, después de hacer estos 35 teatros por los pueblos haremos temporada en Barcelona, hay la posibilidad de interpretarlo en castellano, se habla de hacer gira por el resto del Estado Español.









¿Es una obra que, debido a la proyección de los personajes, podría representarse en otros países?

Se ha hablado de ir a Estados Unidos, a Puerto Rico, a Prada de Conflent, y se ha dicho que no modificaríamos el idioma pero si se subtitularía, es una forma muy fácil de que el público pueda seguir la representación, cuando vienen compañías suecas, inglesas o francesas, a actuar en un teatro de Barcelona se subtitula la obra y todo el mundo la puede seguir perfectamente, este es un buen ejemplo que nosotros queremos seguir en caso de que realmente todos esos contactos que se están moviendo obtengan sus frutos.





Usted ha trabajado con grandes nombres del teatro, Calixto Bieito, Lluis Pasqual, Josep Maria Flotats y muchos más, ha hecho teatro, cine, televisión, toda una vida trabajando, ¿hoy aún le siguen llamando? ¿o el teatro es algo para gente muy joven?

Es cierto que con la edad hay un punto en el que no encajas en todos los personajes que pueda haber, la edad marca mucho el tipo de personajes que puedes hacer porque no tienes ni la cara, ni la vitalidad, ni el movimiento de un joven, por ejemplo si Calixto me volviera a decir de hacer Macbeth, aquel Macbeth en el que yo corría dando vueltas por el teatro, subía escaleras, le diría «espera que me preparo», aquello era brutal, hay musicales que puedo interpretar, tengo la suerte que me gusta mucho bailar, y tengo ritmo y oido para cantar, musicales tranquilos los podría hacer, siempre recuerdo la imagen de un querido actor que fue como un papá teatral para mí, Carles Canut, llegó un momento que dijo: «a mi me ponéis una silla y yo os diré el texto»,¡ el gran Canut!





¿Qué le pasa al mundo de la cultura en Barcelona, mucha gente dice que Barcelona ha perdido fuerza frente a Madrid?, ¿hay más dinero en Madrid? ¿hay menos interés del que había? ¿hay un lobby en Catalunya que no deja trabajar a las empresas pequeñas?, ¿qué está pasando?

Ha pasado una cosa tremenda, a partir de la pandémia mucha gente ha cogido miedo a ir a lugares cerrados, mucha gente que iba al teatro ahora se lo piensa un poco más. Quizá también hay un tema económico, hay un desfase entre las grandes producciones que se hacen en Barcelona, muy interesantes, y la cantidad de gente que ha dejado de acudir al teatro, también es cierto que Barcelona está dentro del circuito mundial de las ciudades a las que todos quieren venir a trabajar, a actuar, a pasar las vacaciones. Barcelona se ha convertido en una ciudad turística de primer orden y esto hace que mucha gente diga que ahora para encontrar todo lleno, donde no podré caminar, no podré salir, en fin, la gente se lo piensa mucho, creo que los que son amantes de la cultura, amantes del teatro, tienen la posibilidad de ir a un museo, a un teatro, a un concierto, o a cualquier acto, a un cine, a una exposición, hay mucha oferta donde escoger. Lo que falla es que la información no llega al público, creo que las Instituciones tendrían que invertir un poco más en la promoción cultural, no sólo del idioma, que también, sino de los actos culturales que se hacen en la ciudad o que se hacen en Catalunya.









¿Existe alguna posibilidad de que actúen con «Un concert en la Casa Blanca» en los teatros de los pueblos sin Ateneus?

Si se ponen de acuerdo con la Red de Ateneus no habrá ningún problema y si los del Ateneu no pueden organizarlo pueden ponerse en contacto con la compañía y nosotros encantados de actuar en todas partes. Si es dentro de la Red de Ateneus hay unas ayudas económicas, esto está muy bien porque se ha creado un circuito teatral para toda Catalunya en qué puedes mostrar trabajos que son vigentes y que están interpretadas por actores y actrices profesionales, esto vale la pena mantenerlo si existe interés por parte de los Ayuntamientos. Con la pandémia la parte social ha tenido más peso que la cultural, la gente no podía salir de casa, ahora que ya nos estamos recuperando creo que los Ayuntamientos deben de tener claro el concepto de poner la cultura a disposición de la población, ya sea en el teatro, o en la sala de exposiciones, en la biblioteca, o en las infraestructuras que tengan las poblaciones, eso depende del Ayuntamiento directamente, es cuestión de que se tengan ganas.