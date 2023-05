Hablamos de Coruña, tierra de gente que avanza. Que ya va pidiendo cambio, que busca hechos y no palabras.





José Jaime Carneiro Uzal al frente, partido alternativo, que ama la naturaleza y todo lo que hay en ella, de derecha a izquierda y de arriba abajo. Me enteré de ellos por mi amiga Michelle, cariñosamente llamada Misha, gran amante de los animales, y con una treintena de gatos por colocar en su casa de Sigüeiro.

Piensan en la cultura, quieren un Museo de Oroso, la celebración del día de las Letras Gallegas, talleres creativos para todos, rutas de senderismo para mayores y viajes organizados al extranjero. Desean llevar dibujantes a las casas de personas impedidas y mismo leerles cuentos o un libro o cantarles. Hasta ahí el detalle que los diferencia. Por eso las alternativas pueden ser buenas llaves de cerraduras, pero también porque les gustan los animales y prometieron a Michelle un gran refugio para que ella esté cómoda. Por nuestra parte, eso es lo esperamos de ellos, que se acuerden de los peluditos en general. Yo también proyecto que algún día, mis libritos me sirvan para crear un Refugio que sea un hogar definitivo para peludos.



Además, Alternativa Oroso planifica un encuentro anual de grafiteros, llevar la biblioteca y la lectura a todos los rincones una vez por semana y potenciar el teatro. También pondrán en valor la memoria histórica y organizarán encuentros donde los niños aprenderán de los mayores. Sin olvidar, ayudar económicamente a los grupos folklóricos.

Aquí sólo muestro un pedacito de ellos. Entregados, trabajadores, que adoran Sigüeiro. Gente con planes, con programa de gobierno amplio. No se les escapa nada. Su proyecto es además, posible. Quizá sea una pena perdérselos.