Polo GTI: Para conmemorar su 25 aniversario Volkswagen lanza una edición especial limitada a 2.500 unidades para todo el mundo

Fue en 1998 cuando el Polo añadió por primera vez las tres icónicas letras GTI a su nombre. Ahora, un cuarto de siglo después del lanzamiento del Polo GTI, Volkswagen presenta una edición limitada del actual Polo GTI. El potente propulsor es impresionante, pero no es lo único que destaca de este compacto deportivo: con características como la suspensión deportiva con chasis adaptativo “Drive Select”, el bloqueo electrónico de diferencial XDS, una amplia gama de equipamiento de serie y algunos detalles de diseño especiales.

«Volkswagen tiene un gran patrimonio y el Polo es uno de nuestros modelos más emblemáticos», afirma Imelda Labbé, responsable de Ventas, Marketing y Posventa de Volkswagen. «Los fans del GTI son muy importantes para nosotros y nuestra edición especial conmemorativa del 25 aniversario es una forma de marcar este hito junto a ellos: celebrando 25 años de potencia, rendimiento, deportividad y diversión al volante en el Polo.»



Prestaciones y comportamiento del vehículo: El modelo está equipado de serie con una suspensión deportiva con chasis adaptativo “Drive Select” con una puesta a punto especialmente ajustada para el modelo. La altura de la carrocería está rebajada en 15 milímetros y, en combinación con el bloqueo electrónico de diferencial XDS, garantiza la combinación de una excelente dinámica de conducción, una tracción mejorada y un manejo preciso, característica siempre presente en los modelos GTI de Volkswagen.

Equipamiento exclusivo para la edición conmemorativa: La nueva edición especial también subraya visualmente su posición excepcional. Tiene el aspecto de los clásicos detalles GTI de Volkswagen, como son las pinzas de freno y varias molduras embellecedoras en color rojo, una parrilla del radiador con estructura de panal de abeja y salidas de escape cromadas en el paragolpes posterior. Y eso no es todo: el Polo GTI Edition 25 cuenta con otros elementos de equipamiento exclusivos, como llantas de aleación modelo “Adelaide” de 18 pulgadas en color Negro Brillante, en combinación con otros detalles de la carrocería recubiertos en este mismo color, como son el techo y los retrovisores exteriores, que contribuyen a enfatizar su aspecto deportivo. El interior está equipado de serie con asientos deportivos recubiertos en cuero perforado en color negro, con diferentes bordados y logotipos GTI cosidos en color rojo, y molduras decorativas en negro brillante con la inscripción GTI en rojo.

Tecnologías innovadoras: El equipamiento de serie incluye faros matriciales IQ.LIGHT LED con Dynamic Light Assist y luces diurnas LED que garantizan una iluminación muy homogénea de la calzada. También está el volante deportivo multifunción en cuero con levas para el cambio y el logotipo «25», así como una serie de sistemas de asistencia que normalmente pertenecen a segmentos superiores. El Travel Assist opcional forma parte del paquete de asistencia IQ.DRIVE y permite una conducción parcialmente automatizada. El sistema Travel Assist puede hacerse cargo de la dirección, el frenado y la aceleración del nuevo Polo GTI a velocidades comprendidas entre 0 km/h y el límite del vehículo establecido por el sistema en 210 km/h. Para ello, el Travel Assist se basa en sistemas ya conocidos, como el Control de Crucero Adaptativo para el guiado longitudinal y el Lane Assist (de serie) para el guiado lateral.



Los instrumentos y el sistema de infoentretenimiento de la nueva edición especial están dispuestos en un mismo eje visual, lo que facilita su visualización y funcionamiento en todo momento. El sistema de infoentretenimiento Ready2Discover se incluye de serie, y cuenta con una pantalla táctil de alta resolución de 20 centímetros (8 pulgadas) que garantiza una conectividad de última generación. También está disponible, opcionalmente, el sistema de navegación “Discover Media”. Una mirada atrás a los 25 años del Polo GTI: Cuando se lanzó en 1979, la variante GT de la primera generación del Polo causó un gran revuelo. Pero no fue hasta 1998 con la tercera generación del modelo, cuando el coche recibió el privilegio de portar las icónicas tres letras. Volkswagen limitó la producción del primer Polo GTI a 3.000 unidades y anunció poco después que el modelo se había agotado.

El Polo siguió evolucionando, y la tradición GTI evolucionó con él: la sexta generación del Polo a partir de 2021 se basó en la plataforma modular transversal (MQB), que representa el progreso tecnológico en todas las líneas de producto, así como una elevada resistencia de la carrocería, un peso del vehículo ejemplarmente bajo y unas excelentes capacidades en caso de colisión. Sudáfrica – El hogar del Polo GTI: Como el resto de unidades del actual Polo GTI, el Polo GTI Edition 25 se fabrica en Kariega (Sudáfrica). La fábrica, inaugurada en 1951, está situada cerca de Port Elizabeth, es la mayor planta automovilística del continente africano, y produce el Polo Vivo, el Polo y -en exclusiva- el Polo GTI.

La frase del Campeón del Mundo Jim Clark: “Cuando quiero ir más rápido no corro más, me concentro más”.