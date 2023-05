Getafe y Nuestra Señora de los Ángeles

Más o menos hace 25 años me acerqué con mi familia a Getafe. Acertamos, en principio, por la localización de la vivienda. Yo no he conseguido entrar en Getafe, mi familia, sin embargo, sí; ha aceptado sus costumbres, ha construido nuevas amistades, ha hecho suyos los problemas comunes del pueblo.



Por mi parte, Madrid siempre ha estado presente. Madrid, “mundo universal”, me había impregnado desde los años 60, allá junto al Retiro, junto a mi querido colegio Santa María del Pilar, junto a cientos de antiguos alumnos que el tiempo no ha sido capaz de olvidar...

Pero Getafe tiene algo que me recordaba permanentemente mis ilusiones pasadas..., es la Madre, aquella que en silencio aceptó la voluntad del emisario divino, María...

Ahora, aquí, en Getafe, 18 de mayo de 2023, bajan al centro del pueblo a Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona y Protectora de todos los getafenses. Contemplarla, asido a mi pequeña cruz trapense, siempre en mi pecho, traía a mi mente todos aquellos recuerdos de convivencia educativa con chavales, al principio alumnos, después amigos y más tarde confidentes. Aquel milagro lo hizo ELLA, MARÍA. Nadie más que ELLA.

¡Gracias!, ¡Gracias, también, a Nuestra Señora de los Ángeles!, vivo retrato de PRESENCIA, de PREOCUPACIÓN, de ÁNIMO, de CARIÑO, de RESPONSABILIDAD... con el pueblo de GETAFE.

¡GRACIAS!, por ese Cerro de los Ángeles, símbolo de toda una España unida y que este día 18 de mayo se llena con todo tipo de personas y con un único deseo, contemplar el rostro de Nuestra Señora de los Ángeles y, de su mano, acompañándola, llevarla hasta el Centro de un pueblo que tiene muchas cualidades, bastantes defectos y un solo deseo, que se respete su DEVOCIÓN y FE hacia su Virgen y Madre, siempre cerca, escuchando a todos y cada uno de los getafenses.

Aquí, en Getafe, siempre existió una tradición familiar, ofrecer cada niño que naciera a la MADRE COMÚN... Deseo y espero se siga manteniendo, a pesar de ese enemigo permanente que llamamos aborto.

¡VIVA LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES! y ¡VIVA EL PUEBLO DE GETAFE!