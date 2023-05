La película documental de la que todo el mundo habla

Se acaba de estrenar la película documental, “Donde el viento me lleve”, una producción dirigida por Ana Prieto, en el cine Capitol, de Madrid con un aforo completo, con sus 1.360 butacas y con la que se pretende dar visibilidad a la lucha y superación de cuatro mujeres: Eva María Pérez Llano, modelo curvy que es una de las primeras activistas europeas que ha luchado por la diversidad de tallas, desde hace más de veinte años; Damaris Ruiz, una bailarina de color que destaca en el musical del Rey León y que sueño con la danza clásica; Juana Martín, la primera diseñadora de alta costura gitana; Estefanía Martín, una de las primeras especialistas de cine y mujer que lo compagina con su trabajo de actriz.



Recientemente, una de sus protagonistas, Eva María Pérez Llano, nominada a los Premios Mundiales a la Excelencia “Cesar Vallejo”, de reconocido prestigio internacional ha sido una de las premiadas en la Modalidad de Liderazgo Social, y desde aquí darle, la más sincera enhorabuena y que se entregarán en México, proximamente.

Estos premios son promovidos por la prestigiosa Institución Unión Hispanoamericana de Escritores (UHE) , con más de treinta años de existencia junto a la destacada Mil Mentes por México Internacional (MMMex), presidida por , el propuesto al Premio Nobel , D º Carlos Hugo Garrido Chalén.

Institución que ha premiado a destacadas instituciones como la misma Universidad Complutense, en la modalidad de excelencia Universitaria o a destacados personajes de la escena pública.

Este trabajo, del que todo el mundo habla, muestra el esfuerzo y la determinación de estas mujeres para salir adelante en un mundo donde no hay espacio para la Igualdad. Esta película es una oportunidad para conocer a estas increíbles mujeres y su historia, sus sueños y sus logros.

Además, "Donde el Viento me Lleve" tiene como objetivo romper con los estereotipos impuestos por la sociedad y mostrar que todas las mujeres son igualmente capaces de lograr lo que se propongan sin importar su origen étnico, edad o talla. Esta película es un ejemplo perfecto de que no hay límites para alcanzar los sueños y que todas las personas somos capaces de alcanzar la grandeza uniendo nuestras fuerzas y sin abandonar nuestros sueños.

Explora la lucha y la superación de todas esas personas que buscan alcanzar sus sueños a pesar de los obstáculos que encuentran en el camino. De ahí, el éxito de la premier, con miles de asistentes y la expectación que ha levantado. ¿Es qué no tenemos todos nosotros sueños por los que luchar?

A través de sus testimonios, estas cuatro mujeres destacan su fuerza personal para vencer los estereotipos, las limitaciones y las presiones sociales que se entrometen entre ellas y sus sueños. La película ofrece una mirada íntima a sus luchas diarias para demostrar que todas somos capaces de lograr nuestros objetivos si nos mantenemos firmes. "Donde el viento me lleve" es una película inspiradora que retrata a cuatro mujeres con diferentes orígenes, pero con un mismo objetivo: conseguir sus sueños.

Esta motivadora historia ofrece un mensaje de esperanza y empoderamiento que nos recuerda que siempre hay un camino para salir adelante. ¿Te la vas a perder? ......................

Autor del artículo: Carlos Nakens Pérez