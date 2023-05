Elecciones circenses

Hace años iban recorriendo los pueblos unos charlatanes que ofrecían todo tipo de enseres y ungüentos a precio módico y encima te regalaban un peine o cualquier otra cosa de poco valor. Ni que decir tiene que todas las ofertas eran bagatelas pero que en aquellos días servían para paliar la pobreza que inundaba el país. El pregón consistía “Señoras y señores, vengan y vean todo traído del lejano oriente y de Paris, mantas, ropa de cama, sabanas de hilo , crece pelo y loción para las barbas de los caballeros, pasta de diente para una sonrisa de cine y de regalo un magnifico peine, donde los piojos no tendrán cabida”. “Vengan, señoras, todo casi regalado, colonias para embriagar a su marido en las noches de luna”... y un sinfín de palabrería barata que entretenía al personal y les hacia soñar en un mundo de fantasía. Los hermanos Marx en sus películas y concretamente “Una noche en la ópera” también hacen referencia a las continuas dadivas que ofrece Pedro Sánchez.



Oyendo sus intervenciones en la campaña electoral me ha vendo repetidas veces a la memoria aquellos tiempos por su gran parecido. Cuando da uno de esos mítines arengando a sus seguidores más fieles y desmemoriados, enfatizando la voz les promete “señoras y señores, compañeros, para los mayores, cine a dos euros los martes, a los jóvenes 200 euros para que se diviertan, viajes gratis en transporte público, bocadillo para los que vengan de los pueblos, cientos, que digo cientos, miles de pisos subvencionados para que puedan independizarse… de regalo un peine (como el charlatán ) y dos huevos duros (como en el camarote de los hermanos Marx).

En el circo también se ofrecen trucos de magia haciendo aparecer y desaparecer personas y cosas de manera sorprendente, igual que hace este gobierno solo que la diferencia es abismal. Mientras que en el primer caso todos sabemos que se trata de engaños visuales, en el segundo se realizan todos los enredos y trapisondas de manera real con nuestro dinero y deteriorando nuestra constitución y dignidad de país.

Es impresentable e inconcebible oír tanta palabrería barata y demagógica para arañar votos de los más incautos a sabiendas que miente siempre y lo que dice es incumplible pues ha tenido cuatro años para hacer algo y no ha hecho nada bueno, solo destrucción de los valores éticos, ser mamporrero de separatistas y de personas sin escrúpulos a golpe de decretos leyes.

A mi modo de ver, esto lo considero una dictadura de izquierdas, lo que pasa es que ahora se denomina pomposamente democracia progresista, pero ya me dirán ustedes que tiene de democracia meter mano en todos los campos, justicia, orden social, educación, sanidad sin consensuar con la oposición. Para colmo de males, en una España que se seca paulatinamente, está derribando pantanos en vez de construir nuevos embalses y actualizar un plan hidrográfico en condiciones.

De aquí al 28 quedan pocos día para que siga ofreciendo todo tipo de oropeles varios, pero hasta las generales que faltan unos meses es capaz de ofrecer lluvia ad libitum, comida gratis, pisos a gogó, juventud garantizada y un sinfín de paranoias que harán las delicias de los más débiles y fortalecerá la alfombra roja de los que están pegados a ella. Dudo que si por casualidad hubiese cambio de gobierno, éste, pudiera recomponer tanto desaguisado porque entre otras cosas las calles arderían (forma de hablar) continuamente y a ningún político le gusta tener tumultos callejeros, pero ( y sigo diciendo a mi modo de ver) si tuviese los suficientes bemoles de quitar todas las prebendas vitalicias a los políticos una vez cesados en sus respectivos cargos, redujese el número de ministerios inservibles, administrara correctamente los dineros públicos, ayudara a las empresas a crear puestos de trabajo, bajase impuestos y aumentase la seguridad ciudadana poniendo en su lugar a la justicia, se viviría mucho mejor, seríamos otra vez valorados en el extranjero y volveríamos a ser un país de referencia, porque el español de a pie, tiene valores, es inteligente y trabajador. No sé por qué, me da a mí, que esto es una utopía.

Para no dejar el artículo tan negativo, y como soy optimista por naturaleza, si nos ponemos las pilas, a lo mejor conseguimos algo, ¿no lo creen?