Recogida de basura y cartuchos en un coto de caza en Liria (Valencia)

El pasado domingo, varias personas activistas quedaron en la zona del metro de Liria (Valencia) a las 11:00 para limpiar los montes llenos de basura y cartuchos de los cazadores, unos señoritos que salen al monte a pegar tiros a todo lo que se mueva y están destrozando el medio ambiente.



Este artículo, aporta todo lujo de detalles sobre el oscuro mundo de la caza por lo que si tienes empatía, dedica unos minutos a leerlo ya que para los protagonistas de esta historia, es toda una vida de miseria y como no, para los perros excluidos por el Gobierno.



Fueron muchísimos los cartuchos encontrados respecto a los violentos que se lían a balazos con unos animales indefensos. La ruta fue guiada por la bióloga Rosa Más González que a menudo colabora aportando información respecto a la caza o cualquier explotación animal ya que en coherencia, busca la liberación de todos los animales mediante la filosofía ética de vida del veganismo.

Free Fox España ha organizado un proyecto que se llama monte vivo al que pueden unirse las entidades que entiendan que hay que cuidar la biodiversidad en la que evidentemente, los cazadores nunca tendrán cabida.

El lugar de la acción ha sido en la Rambla Castellana, coto de caza en el término municipal de Llíria. En las camisetas de algunas de las personas activistas que acudieron a esta altruista actividad, se leía "Liberación animal", "Es fácil comer carne cuando el cuchillo no corta tu garganta" o "No a la caza".

DESMONTAR EL OSCURO MUNDO DE LA CAZA ES BIEN FÁCIL

De todos es sabido que los cazadores llegaron a difundir la cara de Sergio García Torres en una diana cuyas amenazas investiga un juzgado y así es como se las toman las personas que salen al monte a pegar tiros ya sea por la satisfacción de ver un cadáver o por el negocio de un trofeo más la satisfacción sádica.

Mayca Renart, coordinadora de la Plataforma NAC (No a la caza) en la ciudad de Valencia nos indica lo siguiente: "Nos hemos encontrado todo tipo de escombros y el Ayuntamiento de LLiria, debería supervisar más todo tanto para multar a los responsables como para tener la zona limpia. También hemos encontrado cartuchos y un montón de botellas de bebidas alcohólicas", declara la activista que en coherencia con el respeto a los animales y la naturaleza, lleva 5 años siendo vegana.

La activista matiza que muchas botellas eran de vidrio suponiendo un peligro respecto a posibles incendios lo que rechaza especialmente con la sequía que tenemos.

Según la bióloga Rosa Más, el 75% de los incendios en España son provocados por cazadores, agricultores y ganaderos.

Durante la ruta, se encontraron con una granja cuyas ovejas no estaban allí y la mencionada bióloga, explicó la contaminación que conlleva desmontando todas las mentiras habituales que nos quieren colar. Por supuesto, la vida de los animales en cualquier explotación, es miserable desde su primer aliento hasta el último acabando en el mugriento matadero.

Mayca como una de las 2 coordinadoras de la plataforma No a la caza en Valencia, nos sigue detallando los motivos de participar en este acto: "Nos hemos unido ya que nos parece un proyecto muy interesante y sabemos que cada vez la sociedad tiene más sensibilidad hacia los animales y la caza va contando con menos apoyo. Estamos documentando precisamente todo lo que los cazadores niegan".

Para concluir, explica todas las víctimas que hay del envenenamiento por plomo. Acaba insistiendo en la tibieza que existe respecto a todos los cartuchos que van dejando por el monte lo que encuentran en cada actividad pese a que los cazadores lo niegan. La activista tiene claro que la caza es una actividad violenta y que destroza el medio ambiente, pero a la vez, culpa a los ayuntamientos de permitir que llenen los montes de basura y cartuchos.

YOUTH CLIMATE SAVE VALENCIA, OTRO COLECTIVO PARTICIPANTE

Juan Martínez de Youth climate Save Valencia también ha hecho declaraciones para mi artículo de opinión: "Nos sentimos muy motivados al reunir a tanta gente preocupada por el entorno y con ganas de cambiar las cosas. Cabe destacar que muchos de los residuos encontrados y recogidos para liberar el entorno son de las personas que trabajan en la zona, como agricultores y ganaderos. Percibimos una gran falta de empatía en el trabajador tradicional, no obstante no podemos generalizar, pero también se conoce el caso curioso de la relación que entrañan otras personas ociosas que dicen disfrutar de la naturaleza cuando lo único que hacen es alterarla y contaminarla". "También hemos encontrado cartuchos de perdigones, como no, un clásico de esta represión contra la naturaleza y sobretodo los animales. Incluso los perdigones tras haber sido disparados siguen destruyendo el ecosistema y sus relaciones intraespecie", zanja el activista.

En Instagram, se puede seguir a este colectivo mediante la página "Youth climate Save Valencia" el cual es un colectivo antiespecista que no discrimina a ningún animal según su especie y pone el foco en todo el impacto medioambiental de la ganadería, pesca o cualquier explotación animal.

LA BIÓLOGA AFIRMA QUE LA CAZA NO SE SOSTIENE NI POR CUESTIONES DE EMPATÍA ANIMAL NI EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Rosa Más González es la bióloga que estuvo guiando esta marcha con una camiseta en la que se podía leer "Liberación animal" puesto que evidentemente, también es vegana desde hace años y no considera que un animal tenga más derechos que otro según la especie a la que pertenezca y esto es el especismo, discriminar a alguien por su especie al igual que las personas racistas discriminan a las personas por su color de piel.

Rosa se implica altruistamente en entidades como Feumve que lucha por un menú vegano de calidad en todos los colegios y defiende los derechos de la infancia vegana. "A lo largo del tiempo, una de las consecuencias de la actividad humana ha sido la degradación y la destrucción de los ecosistemas; la agricultura industrial, la ganadería, la minería o la extracción de combustible provocan la pérdida de los espacios naturales a un ritmo cada vez más alarmante. Como resultado de la devastación y fragmentación del medio, los animales silvestres autóctonos han ido quedando relegados a espacios cada vez más reducidos y precarios; las especies más vulnerables ven mermadas incluso extintas sus poblaciones, mientras que aquellas con mayor capacidad de adaptación pueden advertir cómo sus poblaciones llegan a crecer de manera descontrolada debido al desequilibrio causado. Es lo que conocemos como superpoblaciones o plagas", declara.

CONTAMINACIÓN Y MUERTE INNECESARIA DE ANIMALES QUE, ADEMÁS, CRÍAN ELLOS

La bióloga haciendo uso de sus facultades, estudios y conocimientos, sigue explicando la verdad de la caza: "El acercamiento de los animales silvestres a las zonas pobladas provoca conflictos con los seres humanos, principalmente, por daños en los cultivos. La respuesta habitual a estos problemas de coexistencia ha sido y es matarlos. Sin embargo, tales prácticas no solo no han sido solución sino que se han demostrado como parte importante del problema. La actividad cinegética supone la muerte de millones de animales cada año, lo que justifica sobradamente su repulsa, pues gracias a los conocimientos sobre fisiología, neurobiología y endocrinología de las demás especies animales sabemos que poseen capacidades muy similares a las humanas en cuanto a habilidades cognitivas y complejidad social".

LA INFORMACIÓN QUE LOS CAZADORES QUIEREN OCULTAR

En este caso, solicitamos que en lugar de hacer un texto resumido, la bióloga detallara para este artículo todo lo posible ya que sé que quien tiene interés se lo lee y quien no, tan siquiera habrá llegado a esta parte del artículo por lo que tengo claro que quien de verdad quiere cambiar el mundo, se informa desde un punto de vista profesional y no desde el punto de vista interesado que es el de los cazadores y en consecuencia, sigue dando detalles importantes a conocer: "Las destrezas de los demás animales son cada vez más conocidas, hasta el punto de que ya se propuso la catalogación como personas no humanas para determinadas especies, como cetáceos y primates y solo es cuestión de tiempo que esta consideración se extienda a los demás taxones. Sin embargo, todos los estudios se ignoran cuando se trata de defender la práctica cinegética o bien, aun teniendo en cuenta que se trata de una actividad cruel por tratarse de atentar contra individuos que tienen interés por vivir y por mantener su integridad, se promociona como una especie de mal menor inevitable necesario para regular los ecosistemas, proteger las áreas de cultivo e impedir la propagación de enfermedades como la mixomatosis en los conejos, la sarna en las cabras montesas o la peste porcina. Nada más lejos de la realidad".

DESEQUILIBRIOS EN LAS POBLACIONES Y ECOSISTEMAS

Dejo toda la información que aporta al respecto: El hecho de matar a un determinado número de individuos de un grupo causa una desestabilización, de modo que se ponen en marcha mecanismos de reproducción compensatorios para paliar el daño sufrido y garantizar, así, la pervivencia del clan. Se amplían los períodos de reproducción, aumenta el número de crías en cada parto y las hembras son fértiles a edades más tempranas. La aparición de esta “maternidad inmadura” hace que las madres y sus crías tiendan al alimento fácil de las tierras de cultivo, haciéndose dependientes del ser humano para su supervivencia. Por otra parte, los animales abatidos suelen ser machos y hembras adultos, lo que provoca la fractura de las estructuras sociales, imprescindibles para el correcto desarrollo de las especies y del ecosistema.

La caza es, sin duda, un factor causante de pérdida de la biodiversidad debido a que las infraestructuras asociadas a la caza tales como vallados, pistas forestales y otras construcciones ligadas a los cotos tienen una influencia directa sobre la destrucción y fragmentación de los hábitats donde tienen lugar las jornadas cinegéticas; incrementa la presión sobre las poblaciones y favorece la introducción de especies exóticas.

La introducción de especies exóticas suponen un problema ya que pueden generarse situaciones de competencia por los recursos con los animales autóctonos.

LA VERDAD DE LA CAZA: SON ELLOS LOS QUE CRÍAN LOS ANIMALES PARA MATARLOS

En este aspecto, reproduzco toda la información que aporta la bióloga: Estrechamente relacionadas con el tema de la introducción nos encontramos con las granjas cinegéticas: Se trata de la cría de animales en cautividad para su posterior suelta en los cotos de caza. Esta actividad tiene una consecuencia fatídica que resulta del apareamiento entre individuos procedentes de las granjas y los silvestres, ya que la hibridación hace que los animales agrestes de las siguientes generaciones carezcan de parte de las características que les permiten sobrevivir en el medio.

En esas instalaciones los animales no tienen la menor posibilidad de desarrollar el comportamiento que les es natural; por el contrario, podrían considerarse como animales domésticos. Esta circunstancia provoca que los individuos, generación tras generación, se acostumbren a su condición de animales de granja y pierdan alguna de sus habilidades instintivas, pues no las necesitan en absoluto para vivir en cautividad.

Cuando estos animales se cruzan con individuos silvestres y tienen descendencia, pueden transmitir esos nuevos caracteres aberrantes que aparecen a consecuencia de la domesticación, comprometiendo el desarrollo evolutivo de toda la especie.

Curiosamente, el negocio de estas instalaciones ha cobrado un gran auge en los últimos años dando lugar a una paradoja. Por una parte se denuncian presuntas superpoblaciones de determinadas especies, incluso a pesar de que, en muchos casos, no existe un recuento correcto de los individuos ni una caracterización de los grupos pormenorizada que sustente semejantes acusaciones.

Hasta se declara la llamada “emergencia cinegética” en diferentes localidades en algunas épocas del año debido a daños agrícolas presuntamente causados por un exceso poblacional de determinadas especies. Sin embargo, por otra parte, se crían animales en las granjas para soltarlos en los cotos y zonas de caza con el fin de que haya suficientes ejemplares para garantizar el éxito de las jornadas cinegéticas entre quienes las practican.

Además, el hacinamiento en las granjas favorece la aparición y dispersión de enfermedades, lo que obliga al uso de antibióticos que pueden acabar liberándose al medio contaminando los espacios forestales.

CONTAMINACIÓN POR PLOMO Y PLÁSTICOS

La respuesta de Rosa Más en este aspecto es la siguiente: La intoxicación por plomo o plumbismo provoca una gran mortalidad de aves debido a que los perdigones procedentes de las actividades de la caza y del tiro deportivo son posteriormente consumidos por ellas al picotear en el suelo en busca de comida y de piedras y arena necesarias para la trituración del alimento en la molleja. Los perdigones de plomo que se acumulan en la molleja del ave son atacados lentamente por los jugos gástricos, causando daños en órganos como el hígado e incorporándose al tejido muscular, lo que a su vez afectará a otros animales que se alimenten de los individuos afectados.

VINCULAR A LOS NIÑOS AL OSCURO MUNDO DE LA CAZA

Este es un punto que al menos a mí, me es muy sensible y por ello, pregunto a la bióloga su postura ya que Feumve (una de las asociaciones a las que pertenece), es una asociación que defiende los derechos de la infancia.

En Andalucía se les quería enseñar caza en las escuelas, ha habido mucha infancia muerta por esta actividad violenta y más allá de eso, los nulos valores que enseña.

"Para los niños es vital aprender la empatía, es decir, la habilidad para ponerse en el lugar de los otros. Promocionando la caza se enseña a los niños y a los jóvenes la falta de respeto hacia la naturaleza y la dignidad de otros seres vivos. Una práctica en la que los animales son abatidos a tiros enseña totalmente lo contrario a la solidaridad porque en la ética no puede haber excepciones". "Lo habitual es que enseñemos a los pequeños a respetar a los demás animales, especialmente a aquellos con los que solemos convivir como perros o gatos; no les permitiríamos pegarles ni causarles daños; sin embargo con la actividad cinegética los pequeños aprenden a despreciar los sentimientos, necesidades y derechos de otros seres vivos, aprenden que puede haber excepciones a hacer lo correcto, sin tener en cuenta que estamos ante individuos conscientes que tienen interés por vivir y por disfrutar de sus vidas", zanja la bióloga.

En las redes sociales, podéis buscar a "Feumve" que defiende los derechos de la infancia vegana y un menú vegano de calidad en todos los colegios lo que es vergonzoso tener que pedirlo a día de hoy siendo más saludable, sostenible y por supuesto, ético.

Al acto del pasado domingo, también se unió Animanaturalis que recientemente ha documentado la oscura realidad de los perros usados para esta actividad o València Animal Save, un colectivo antiespecista que el próximo fin de semana, realiza diferentes acciones.

Por una parte, una vigilia de cerdos para documentar toda la oscura realidad de la industria cárnica frente al matadero de Torrent el viernes y ya el sábado, una concienciación en pleno centro de Valencia mostrando toda la crueldad de estas industrias y concienciando de lo fácil que es dejar de contribuir. Todas estas actividades pueden seguirse mediante el Facebook e Instagram "València Animal Save".

POR EL FIN DE LA CAZA Y DE TODA EXPLOTACIÓN ANIMAL

Cada vez, más personas se están dando cuenta de que para cambiar realmente el mundo, el veganismo es la solución y es la solución puesto que estamos criando masivamente a millones de animales haciéndoles vivir toda una vida de miseria, angustia y muerte para productos que no necesitamos e incluso se pueden obtener con el mismo sabor y textura en su versión vegetal hoy en día puesto que por cualquier lado puedes encontrar ya opciones veganas y deliciosas, pero justo es recordar que la filosofía ética vegana, va más allá de la alimentación y evidentemente, incluye el entretenimiento, vestimenta, el sadismo de la experimentación animal y cualquier uso o abuso de los animales.

Me sorprende ver estos días a la gente tan supuestamente angustiada por la sequía cuando los lácteos o la carne, son productos que necesitan barbaridades de agua y de lo más contaminante del mundo prácticamente.

Si hablamos de la pesca, siempre comento que según datos oficiales, aproximadamente el 50% de plástico en el mar proviene de las redes de pesca lo que destroza el medio ambiente y acaba con el medio marino que por supuesto, dicen proteger.

También parece ser que a todo el mundo le preocupa el hambre en el mundo, pero ya no tanto cuando les decimos que hoy en día estamos criando masivamente animales mediante inseminaciones forzadas constantes y que se alimentan de recursos vegetales superando en millones a los humanos por lo que si no criamos masivamente animales que hay que alimentar con recursos vegetales, habría productos de sobra para que todo el mundo tuviera comida y en consecuencia, nadie pasaría hambre ni en el tercer mundo estarían ahora mismo un montón de niños angustiados por no tener nada que comer muriendo incluso por malnutrición.

La academia Americana de nutrición y dietética o la asociación española de pediatría entre muchas otras, confirman que este tipo de alimentación es apta para cualquier etapa de la vida y previene muchísimas enfermedades.

Recordemos que hoy en día podemos disfrutar hasta de los mismos sabores ya que no estamos en contra de un sabor, pero sí de la explotación y uso animal. En cuanto a los precios, nada vale más que la vida de un animal, pero ser vegano es más barato en unas cosas y más caro en otras lo que más o menos se equipara y siempre dependerá de qué productos compre cada persona.

Aquí estamos hablando de una mínima humanidad con los animales y las personas por lo que todos los demás detalles, a mi entender sobran ya que lo considero una cuestión de respeto a los demás poniéndome en su lugar al igual que la mayoría de la sociedad hace con la sanguinaria tauromaquia o cuando maltratan a un perro.

Visitar zoos o acuarios, también evidentemente financia la esclavitud, cautividad, miseria y muerte. Finalizo pidiendo al próximo gobierno que salga en estas elecciones, que suprima esta actividad violenta y contaminante a más no poder como confirman fuentes expertas. Mientras tanto, es urgente la protección de los perros que suelen ahorcar, abandonar o desechar de diferentes maneras y por supuesto, protección de la infancia adoctrinada en la más pura violencia sádica.



Entiendo que si has llegado al final del artículo, tienes interés por conocer información veraz y en consecuencia, espero que salgas a hacer activismo a las calles puesto que la unión es lo que puede cambiar las cosas y lo mínimo que podemos hacer por las víctimas, es informarnos del veganismo que es la forma de respetar la vida, la libertad y los derechos de todos los animales.

Gracias por leer mi artículo en el que he intentado dar voz a diferentes personas y muchas, expertas en el tema.

Si sientes compasión, no mires para otro lado y posiciónate haciendo lo justo, humanitario y correcto.