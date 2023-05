Consejos para ahorrar 240 euros en la factura telefónica

Con la subida de precios generalizada en toda España, quien más quien menos está buscando cómo conseguir ahorrar unos euros en algunos servicios.

Siendo conscientes de la importancia de ahorrar y no pagar de más por ciertos productos, desde Sin Comisiones acaban de lanzar un comparador de telefonía que, gracias a avanzados filtros, es capaz de aportar la información de los principales operadores del mercado para encontrar las mejores tarifas para cada usuario y sus necesidades.

Además de utilizar su nueva herramienta, también aconsejan tener en cuenta ciertas recomendaciones que, bien seguidas, podrían suponer un ahorro de hasta 240 euros anuales en nuestra factura de internet y telefonía.

¿Cuáles son esos trucos para ahorrar?

Elegir tarifas convergentes: Es clave unificar todos los servicios en un único contrato, es decir, conseguir que sea el mismo operador el que dota de fijo, móvil y fibra, por ejemplo. Esto permite que la oferta sea mejor y más baja. Además, si se añaden teléfonos móviles extra, esa línea será más económica que estando de forma independiente. Leer bien los servicios que van en el paquete contratado: En muchos casos, al contratar un pack, se añaden servicios que, en algunos casos, no se van a utilizar. Es el caso, por ejemplo, de una línea de teléfono fijo o incluso canales de televisión. Si es el caso, es clave negociar que no se incluyan por mejorar la tarifa o servicios que sí se usarán. Instalación: No hay que olvidar que algunos servicios requieren de una instalación que, en algunos casos, no es gratuita. Por ello es clave conocer los términos y condiciones para saber cómo actuar. Desde Sin Comisiones recomiendan siempre evitar estos costes, generalmente a cambio de una permanencia de meses. Consumo de datos: ¿Cuántos datos móviles o minutos se consumen de verdad? Esa es la clave para adaptar la factura a la realidad. En este sentido, es recomendable también optar por operadores que permitan compartir los datos entre números y que acumulen los minutos y gigas que no se hayan usado para no perderlos. Comparar: Es clave comparar entre toda la oferta del mercado, ya que esta cambia frecuentemente y podemos conseguir chollos si elegimos el mejor momento para contratar. Para esto existen los comparadores, para poder conocer todas las ofertas de un vistazo. Acudir a ellos es ahorrar nada más empezar. Operadores virtuales: Si sólo se necesita un número móvil, es recomendable optar por operadores virtuales. Letra pequeña: Finalmente, es clave leer la letra pequeña con detenimiento para conocer las condiciones de permanencias o penalizaciones que pudieran suscribirse con cada contrato.

Estos consejos, que pueden parecer básicos, suelen ser los que marcan la diferencia a la hora de elegir las mejores tarifas de internet y telefonía.



“En los últimos estudios que hemos realizado, y simplemente teniendo en cuenta estos factores, una familia media, con fibra y 2 móviles llega a ahorrar hasta 240 euros al año. Por ello, la diferencia entre escoger una buena o una mala tarifa de telefonía es clave” comenta Gabriel Rodríguez Lorenzo, cofundador de Sin Comisiones.