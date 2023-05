“Cuando pasas un tiempo sin salir en televisión es como si estuvieras hibernada”

La actriz Rosa Andreu forma parte de la vida de todos aquellos que la descubrieron en el programa de TV3, “Malalts de Tele”, programa en donde, con mucho humor, una familia vivía todo lo que pasaba en la pequeña pantalla. Rosa, era la mujer televisiva de Toni Soler.





El humor regía sus guiones, y la gente llegó a creer que ella y él estaban casados, era difícil explicar al personal que eso era fruto de la imaginación de los guionistas. El programa, como era de esperar, tuvo un Premio Ondas. Cuando acabó el exitoso programa, Rosa siguió su camino en el mundo del teatro que había empezado desde muy joven y mucho antes de la eclosión televisiva.





Ahora representa un monólogo, “Faig Tard”, en donde explica que ella, en la vida, siempre ha tenido la sensación de llegar tarde, aunque ha llegado a todo. También interpreta otro, “Memòria de les oblidades” y la obra “Vida de peix” conjuntamente con la actriz Merçe Comas.





Como siempre, Rosa Andreu, está activa, no sólo ha hecho televisión, tiene historia en el mundo del cine es conocida por el público como cercana y nada quisquillosa. Hemos hablado con ella, es amable, tiene sentido del humor, lo verán, sigánla en esta conversación.









“Faig Tard”(“Llego tarde”) es un monólogo escrito por usted junto la guionista Merçe Sàrrias, ¿cómo surgió este proyecto?

Hace tiempo que estrené un monólogo muy dramático que aún estoy representando, “Memòria de les oblidades” (Memoria de las olvidadas), y hace un año me dije que tenía que hacer algo cómico, ya en 2017/2018 la gente estaba muy saturada y todo el mundo pedía comedia y me dije, ¿por qué no un monólogo cómico?. Siempre he tenido la sensación que en la vida llegaba tarde a los sitios, a los momentos importantes, a tener pareja, a tener un trabajo más o menos estable o a encontrar tú trabajo, a tener hijos. Todas mis amigas y actrices coetáneas lo han hecho todo antes, yo llego tarde pero he llegado a todas partes, y he acabado haciéndolo todo, Pensé que escribir algo basado en mi vida tampoco era tan interesante, y ahora también tengo la sensación de que llego tarde a cosas que ya no acabo de entender. y que ya no sé si quiero entenderlas, tal y como funciona el mundo hoy en día hay cosas que me chocan mucho, cómo se relaciona la gente por las redes sociales, la importancia que se les da, tal como funciona hoy la sociedad a veces me sorprende y no siempre para bien.





¿No le gustan las redes?

Las redes, como en todo, son una herramienta que bien utilizadas son fantásticas, es una herramienta de difusión, de comunicación, de encontrar personas que quizá de otra manera no localizarías, se han convertido en un escaparate de una vida ficticia, postiza, como mínimo, de sólo una parte de esta vida, porque nadie cuelga una foto con las legañas de buena mañana, o cuando estás muy enfadada, creo que se hace un uso excesivo y muy aparente, todo es fachada. Soy más de hablar mirando a la cara, a los ojos, de hacer una tertulia en las distancias cortas, sé que es mucho más fácil hacer esta entrevista ahora a través de las redes, pero de poder haberla hecho en persona, lo hubiese preferido, hay un lenguaje, el corporal, que a través de las redes nos lo perdemos, y, a veces las redes, los whatsapps, llevan a equívocos, tiene sus cosas buenas pero, como en todo, el exceso para mí es pernicioso, tengo redes, las hago servir, pero lo justo.









¿En las actuaciones que lleva a cabo en los escenarios de los teatros de los Ateneus de los pueblos nota que las mujeres se identifican con su monólogo?

Muchísimo, la obra está estrenada en gira y en una red formada por los teatros de los Ateneus, escenarios que existen en diversos pueblos de Catalunya. Esta red de teatros de los Ateneus está realizando un trabajo fantástico en los teatros que dependen de ella, se ofrecen diferentes estilos, danza, comedia, teatro familiar, hay una oferta que se ha abierto a una programación teatral que no existía, estos teatros no programaban normalmente, así ahora actrices, actores y las compañías, tenemos un abanico más amplio para poder actuar. La oferta también se abre para el público que tampoco la tenía al alcance de la mano. Este monólogo no sólo lo interpreto en los Ateneus, también lo hago en teatros que no pertenecen a esta red, he entrado en la red de los Ateneus y veintiuno de sus teatros me han escogido para que vaya a representar mi monólogo. Estoy encantada porque siempre he tenido una relación estrecha con los Ateneus y el Movimiento Asociativo, también soy de pueblo, comencé interpretando “Els Pastorets” en El Vendrell, En la obra hablo de mi vida, soy mujer y tengo la edad que tengo, estoy a punto de cumplir los 64 años e imagino que muchas mujeres de mi edad se sentirán identificadas en cosas que explico en “Faig tard”.





También ha sido directora de grupos teatrales, ¿por qué sabemos tan poco de su trabajo? ¿los medios de comunicación no tienen espacio para difundir la cultura? ¿qué está pasando?

La sociedad funciona un poco así, he ido por lo calle y la gente me pregunta qué estoy haciendo ahora, cuando pasas un tiempo sin salir en televisión es como si estuvieras hibernada en algún lugar y no hicieras nada más en la vida, No paro de hacer cosas pero la gente no lo sabe porque no salgo por la tele, el hecho de salir por televisión crea un altavoz que hace que cualquier cosa que hagas sea conocida por el gran público, cuando sales de este altavoz sigues estando activa, pero nadie lo sabe. Ahora estoy dirigiendo tres proyectos teatrales amateurs, uno de ellos hace dos años que se está representando en Llorenç del Penedès en el Ateneu, cada año estrenemos una obra en la fiesta mayor del pueblo, estoy orgullosisima de ellos, también cada año dirijo el grupo de gente joven en el mismo Ateneu, también estoy en Avinyonet del Penedès, donde hay un yacimiento íbero fantástico y aprovecho para decirlo porque estamos preparando una visita teatralizada. Actualmente estoy girando los dos monólogos, “Faig tard” y “Memòria de les oblidades”, además de la comedia “Vida de peix” con la actriz Merçe Comas. Estoy muy activa.





¿En el País Valencià la conocimos a través del programa “Malalts de tele” emitido por TV3, llegamos a estar convencidos que, en la vida real, también era la esposa de Toni Soler. Aquel programa supuso un empuje en su carrera como actriz?

Fue una una absoluta vuelta de calcetines, una locura, por aquel entonces estaba trabajando en una entidad bancaria, era directora de la oficina, en Tarragona, y el primer año de “Malalts de Tele” combiné los dos trabajos, por la mañanas como directora de la oficina bancaria y por las tardes hacia el programa de televisión, y también estaba de gira con una obra de teatro de la compañía Trono Villegas, un grupo que teníamos con Oriol Grau y Fermí Fernández. Compaginaba las tres cosas porque yo ya era un poco mayor y me gustaba tener una trabajo estable, porque el teatro y la televisión podían durar tanto dos días como veinte años, en la segunda temporada en “Malalts de Tele”, en 1998, pedí una excedencia en el banco para dedicarme al programa, y ya no volví nunca más al empleo bancario. Es lo que decíamos de llegar tarde, había hecho otro trabajo y tenía casi cuarenta años cuando pasé a hacer exclusivamente teatro y televisión, hacia teatro desde los veintitrés años, llevaba muchísimos años pero no lo sabía nadie, de golpe, salgo en televisión, y la gente dice mira ahora hace también teatro y no, teatro lo venía haciendo desde años antes de estar en la tele, pero, bueno, esto es la televisión, sólo existes cuando estás en pantalla, es normal, lo entiendo, entra en casa de todo el mundo.





Después del enorme éxito de “Malalts de Tele” no ha protagonizó ninguna serie importante en TV3, ¿qué pasó? ¿le ofrecieron papeles que no le gustaban?

No me ofrecieron nada más, no tengo por qué mentir, hubiera estado encantada de tener papeles para interpretar, más grandes, más pequeños, todo son personajes, me llamaron una única vez para hacer un personaje en la serie “La Riera”, era la novia del Ferràn Reñé, fue lo primero que hice después de “Malalts de tele” y también lo último. Me sorprende cuando voy por el mundo y veo la imagen que la gente tiene de mi, cuando hablo con la gente me doy cuenta que les caigo bien, que genero buen rollo, no he sido quisquillosa en el momento de escoger trabajo, ni personajes, no me han dado ocasiones para hacerlo, no me han llamado directamente, no les debo haber encajado, tampoco lo he preguntado nunca, no sé por qué ha sido.





¿Podría haber utilizado TV3 el filón de buen rollo que supuso “Malalts de Tele” y esa buena imagen que los espectadores tenían de usted?

A veces lo pienso, cuando salía por la tele era la más guapa, la más simpática, la más estupenda, y me digo que yo ya era igual antes de salir, cuando estaba en la serie y después.





¿Ahora está de gira por diversos pueblos con “Faig tard” cree que la cultura llega a los medios rurales muy de tarde en tarde?

El concepto cultura es muy amplio, la cultura que se hace en las salas A, las comerciales, no llega a los pueblos porque no hay capacidad para pagar los cachés, ni las fichas técnicas, ni a veces los teatros están preparados para acoger este tipo de espectáculos. Llegan de vez en cuando determinados tipos de espectáculos, una de los grandes trabajos que ha hecho la Federación de los Ateneus ha sido recuperar un trabajo que era uno de los motivos por los que nacieron los Ateneus, muchas veces era enseñar a leer y a escribir y también generar actividad social entre los vecinos, esa actividad social se ha mantenido en los Ateneus, por ejemplo, yo dirijo el grupo de teatro amateur de una Sociedad en un pueblo donde también hay una sección de patinaje, este tipo de cultura popular los Ateneus la han mantenido, y desde hace unos años han añadido a sus actividades treinta y cinco teatros que están en esta red, antes algunos de estos teatros, de tanto en tanto, programaban teatro. En los pueblos alejados de la ciudad tienen una bolsa de profesionales excelentes y la mayoría no son conocido porque no han salido por la televisión pero hacen un trabajo profesional que ha abierto una puerta en los pueblos pequeños que antes tenían complicado consumir cultura teatral, principalmente la gente mayor.





El actor Eduard Fernández y la cantante y actriz Nina han dicho que en Catalunya no les dan trabajo y que no sienten queridos en su casa, son catalanes, hablan maravillas de Madrid y están mejor en la capital, usted, ¿se siente querida en Catalunya?

Este proyecto de “Faig tard”, me lo he montado yo, no me lo ofreció nadie, lo he tirado adelante, fui a buscar al equipo, si quieres trabajar hay maneras de poder hacerlo. Las dos personas de las que me hablan tienen medios, tienen medios si quieren hacerlo, yo lo he podido hacer y me considero una actriz normal, estoy en la segunda fila en lo que sería el ranking de actores y actrices. No siempre no trabajar en Catalunya quiere decir que no te quieran, Eva H, cuando Toni Cantó se quejó de que no podía trabajar en Catalunya porque lo hacía en castellano, le respondió : “no trabajas en Catalunya porque eres muy malo”, no digo que este sea el caso de estas dos personas de las que estamos hablando, pero no siempre el hecho de no trabajar depende de estos condicionantes, muchas veces, en este mundo del espectáculo, no te llaman porque creen que vas a pedir un caché elevado porque estas en una determinada liga, puede haber varios motivos por los que no te llaman, quizás no encajas en ninguno de los personajes de la obra o serie. En TV3 se han hecho muchos dramáticos en los que yo hubiera podido encajar y no me han llamado para interpretarlos y no por eso pienso que no me han dado un papel porque me tienen ojeriza, no pasa nada, mezclar las cosas lo encuentro un poco gratuito. Eduard Fernández, es un grandísimo actor, importante, creo que cuando llegas a este nivel y eres una persona pública, lo que tú dices llega a mucha gente, deberías estar atento con lo que dices, has de ser muy cuidadoso en el momento de hacer afirmaciones si no quieres herir, si en realidad no quieres decir lo que has dicho, si realmente cree que “el procés” ha hecho mucho daño en Catalunya y que la ha degradado está en su derecho de decirlo, yo no lo comparto, encuentro gratuito de que la situación política te de trabajo o no, quizá sí, pero creo que eso les pasa más a los catalanes cuando van a Madrid que no al revés.





¿Cree que se la ha encasillado como actriz de comedia cuando también ha trabajado en obras dramáticas?

Hay poco espíritu de riesgo, esto es un negocio y en los negocios todo el mundo va a buscar la máxima rentabilidad y si una persona es muy buena cosiendo, pues cogerán a esta mujer en lugar de otra, si a ti te han visto en un registro es más fácil que te sigan llamando para interpretarlo, allí donde me ha visto el gran público ha sido en la televisión y allí lo único que he hecho ha sido comedia, cuando se acabó “Malalts de tele” el primer montaje de teatro que tiré adelante fué uno que se llamaba “Dues mares”, era la vida y el destino que Vassili Grossman escribió sobre hechos de Ucrania en su libro “Vida y Destino”, escogimos dos pasajes del libro, eran dos mujeres judías que vivían un drama profundo, también puedo hacer cosas dramáticas pero el público me busca más en la comedia, desde 2017 estoy representando “Memorias de les oblidades”, no tiene caducidad porque es memoria histórica y lo haré hasta que pueda y ahora con el monólogo “Faig Tard”, hago comedia porque también me gusta, en la variedad está el gusto.





Hace unos años la llamaron la primera mujer Embajadora de la ruta del Xató, ¿qué importancia tuvo para usted?

Tuve una gran alegría porque yo nací en el Penedés, nací ocasionalmente en Cornellá del Llobregat (Barcelona) pero desde muy pequeña fuimos a vivir a Arbós del Penedès, es en el Baix Penedès, empecé en el teatro representando “Els Pastorets” en El Vendrell, capital del Baix Penedès, trabajé muchos años en Vilafranca del Penedès que es el Alt Penedès, mi vida ha estado ligada al Gran Penedès, el Penedès, está formado por Alt Penedès, Baix Penedès y el Garraf, es una zona de viñas y el xató es también el producto típico de la comarca, entre los pueblos hay pugnas por saber quién hace el mejor, hay el de Vilanova, de Sitges y El Vendrell, a mi siempre me preguntaban cual era el mejor xató, y siempre les decía: “el de la calle y número tal porque es la calle y el número de la casa en el que vive mi madre, mi madre es la que hace la mejor salsa del xató”. Para evitar polémicas decía esto, me hizo mucha ilusión que me nombraran Embajadora de la Ruta del Xató, me gusta la cocina, me gusta el xató, soy del Penedès, anteriormente todos los embajadores habían sido hombres, de esto se encargaba el gremio de la restauración y ya saben que en este gremio, al margen de la Ruscalleda y alguna otra chef, todo son hombres, fui de la primeras mujeres en ser nombrada embajadora, era muy al principio, luego ya hubo otras mujeres con esta distinción.





Y a los pueblos en donde no hay Ateneu pero si tienen teatro, ¿es posible que vaya a representar su monólogo?

Tener un teatro y un Ayuntamiento que pueda pagar el bolo es suficiente, estoy en las Redes de los Ateneus pero no trabajo exclusivamente con ellos, alternamos, la Federación de Ateneos, al ser 21 teatros, tiene mucha proyección, pero el monólogo que represento se puede interpretar en todos los teatros, en todos los pueblos y ciudades, tengan o no Ateneu.