¿Cómo influyen las criptomonedas en el sector de los casinos online?

Desde hace algunos años, las criptomonedas hacen parte del mercado financiero global, siendo un elemento empleado para ahorrar, para hacer trading y, por supuesto, para realizar compras y ventas en línea. Pero, ¿qué son las criptomonedas? Se trata de divisas electrónicas, no centralizadas y que no son reguladas por ninguna institución bancaria.

Las criptomonedas han llegado como una nueva perspectiva de cómo las tecnologías afectan a las finanzas y a la vida cotidiana, lo que aplica a los casinos online. En el caso del casino Bitcoin es la criptomoneda más difundida, y pronto podrá ser tan popular, como un casino online en dólares. Con el crecimiento de la popularidad de las plataformas de juegos online, ¿qué influencia tienen los criptoactivos en este mercado?

1/ Blockchain

La cadena de bloques es un registro digital, en el que cada una de las transacciones agrega su propia información sobre la siguiente, por lo que se conserva la información intacta. Las cadenas de bloques no se pueden modificar ni reescribir, y es precisamente sobre esta tecnología que se sostiene la fiabilidad de las criptomonedas.

Para explicarlo de forma más simple. Si una persona quiere enviar cierta cantidad de dinero a otra, por medio de la tecnología blockchain, quedará un registro que se transmitirá y conservará en la cadena. En una cadena de bloques, no se puede vulnerar o desviar la información.

Esta tecnología puede tener una enorme diversidad de aplicaciones, además de las criptomonedas. En el caso de los casinos, que trabajan con toneladas de información y que constantemente envían y reciben dinero, pueden ser extremadamente útiles.

2/ Rapidez en las transferencias

Todas las transacciones realizadas por medio de la cadena de bloques son instantáneas. Al no haber intermediarios o la necesidad de la autorización de un tercero, las transacciones por criptomonedas son tan directas como pagar en efectivo, pero totalmente en línea. Por este motivo, cuando depositas por este medio en un casino, no es necesario que el banco autorice la operación.

Este aspecto también afecta la velocidad a la que se procesan los retiros. Normalmente, esta es la operación de los casinos que se toma más tiempo, ya que normalmente el banco o monedero se toma entre horas y un par de días en confirmar la transacción. En cambio, al emplear criptomonedas, los retiros se efectúan casi de inmediato.

3/ Transparencia en las operaciones

El uso de criptomonedas como forma de pago en los casinos online asegura, además, una mayor transparencia y seguridad. Siempre que ingreses a un casino totalmente legal y confiable, emplear este método de pago asegura que no dependerás de intermediarios y que estarás tratando directamente con la plataforma.

Además, las cadenas de bloques guardan registro de todas las operaciones, por lo que cada pago y retiro que realices estará registrado, como si de un libro público se tratase. Si los casinos emplean, además, la blockchain en sus procesos internos, esto será un seguro contra el fraude, ya que incluso los juegos, ganancias y pérdidas estarán registrados en un historial imposible de modificar.

4/ Protege la identidad de los jugadores

A muchos jugadores les preocupa el asunto de la privacidad, que sus datos personales y/o bancarios sean difundidos en la red y puedan llegar a las manos de personas malintencionadas. Precisamente, la tecnología blockchain garantiza que los datos de los implicados no sean difundidos, ya que las transacciones no están ligadas a la identidad de las personas, sino a un código.



De este modo, al pagar por medio de criptomonedas, no necesitas compartir tus datos financieros con el casino ni con nadie. Además, queda una garantía de privacidad sobre cada una de las transacciones, siendo cada depósito y cada retiro una operación independiente que no estaría ligada a ningún ente bancario.

5/ Conclusión

Aunque sea mucho más fácil encontrar un casino online en dólares que uno en criptomonedas, son cada vez más los que admiten esta posibilidad. Esto se debe tanto a la creciente popularidad de estas herramientas financieras online como a las ventajas que traen para las operaciones de las plataformas de juegos de azar.



Algunas de las principales monedas que son aceptadas por los casinos que admiten criptomonedas son el Bitcoin, el Ethereum, el Dogecoin, el Litecoin y el Dash. Claro, estas varían de un casino a otro, por lo que tienes que consultar los términos y condiciones de cada casino.