Encuestas a la vista

Las encuestas son resúmenes de una probabilidad acotada en una zona y un momento para una consulta electoral. Se hacen recogiendo opiniones, con fiabilidad dudosa, de electores con características estables a veces, o anónimas y cambiantes casi siempre. Valía, conocimiento y personalidad de candidatos; ideología, credibilidad, empatia o rechazo de partidos y líderes; propaganda, situación económica y masa social. Los factores son tantos que el resultado de aciertos basados en encuestas es muy limitado. Pero se hacen encuestas. Se ha generado con ello una actividad, casi negocio, usado para dos fines: Prever resultados e influir en el electorado.



A punto la campaña electoral de las Elecciones 28-M, en el foro Nueva Economía Fórum, hubo hoy dos opiniones sobre ncuestas: Narciso Michavilla, presidente fundador de GAD3, consultora de investigación y comunicación; y Pablo Simón, doctor en Ciencias Políticas y profesor de Ciencias Sociales en la Universidad Carlos III. Por una parte, el compromiso del consultor Michavilla, que arriesga prestigio. Por otra, el verbo universitario, de Simón, que busca la perfección de politólogo y comentarista.

Frases y titulares que rieguen la campaña

Michavilla: El resultado 28-M va a ser autoexplicativo. Nada produce más efectos que mentir. La España rural va a dar noticias. Fin del ciclo Revilla en Cantabria. El PSOE tiene más que perder, pero el PP puede defraudar. El escrutinio en las municipales no es igual al autonómico. Los socios cuentan. Podemos pierde apoyo, no está en Castilla la Mancha pero en el resto le puede ir bien, o muy bien. Si no hay vuelco a la derecha, Podemos puede ser útil. El PP crece en Valencia, Sevilla y Barcelona; pleamar sin tsunami. Fin del ciclo procés sin Trías. ERC y Junts per Cataluña van a subir. El PSC en Cataluña bien, pero en el sur y el resto de España el PSOE irá peor. Plebiscito. El día de más tránsfugas es cuando se eligen alcaldes. El PSOE, donde gobierna se recupera, si nada a su izquierda. El PP ganará con sorpresas. El PP no está en fase crítica, el PSOE tampoco. A Yolanda no le queda otra opción que abrazarse con Iglesias, sino, como en Granada con tres partidos, su izquierda puede quedarse fuera. El sistema electoral obliga a coaliciones. En una negociacion electoral 1+1 no es 2. Sánchez se arrepentirá de ayudar a Sumar. A Errejón y Monica García los aupó el PSOE. En Madrid baja la participación, ganara PP con Vox. Con empate técnico en Madrid, medalla de plata a Lobato. El PSOE antes que Más Madrid, Mónica y Rita. El PRC sin Revilla esta gastado, no supo leer la pandemia. Tito Berni no pasa factura. Entre nacionalistas hay marcas, como Compromís que superan el personalismo, otros no. España va a ser castigada con el cambio climático. Estamos latinizando. Entra basura y sale basura. Tezanos in, Tezanos out. Hay medios que usan el trabajo de otros en su beneficio. Hay trabajo hecho que se muestra en agregadores y se usa a favor. El comisario Villarejo con Sánchez da titulares, pero no decide. Quién se acuesta con niños amanece mojado. La derecha española compite mejor, pero el PSOE tiene más amigos. Si el PP y PSOE empatan a votos, el PP tendrá más escaños. Los resultados 28-M serán autoexplicativos Simón: En las pasadas, la segunda vuelta no marcó tendencia. En Valencia, el margen PP es muy estrecho. En Andalucía no se puede asegurar que el PP gane en todas las provincias. Esta elección tiene mucho presupuesto y hay muchos cargos que dan un beneficio que hay que repartir. Si el resultado es malo para la izquierda, Sánchez se queda ‘pato cojo’. Donde haya partido regional, amortiguará resultados. Dos bloques PP y PSOE. Lo personal importa. Se recupera la marca PSC. Dos ejes: el Nacional, que usa el PP; y los temas sociales que busca la Izquierda. En las municipales, con lo que hay, el primero de la lista es alcalde. En las autonómicas se pueden repetir elecciones, incluido VOX con el PP. Sumar y PSOE juntos son una manada de erizos en invierno. Al PSOE le interesa el proyecto Yolanda, pero le quita votos en algún sitio. Bildu al alza entre los jóvenes. Se cree que con Bildu se ha pasado página, pero puede haber sorpresas. En Vitoria, el resultado, abierto, es a tres. El debate Doñana es un ensayo. El comisario Villarejo es irrelevante. En el 28-M hay muchos interes en juego, cargos y empleos remunerados.

Hay más: En las próximas elecciones el PSOE por primera vez en su historia va a las urnas tutelado por compañeros de gobiernos y adversarios. La tutela puede cuadrar y centrar el mensaje socialista o difuminarlo. Michavilla y Simón hablaron de la lid PP-PSOE. Para lo demás, sólo, encuestas a la vista.