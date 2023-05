La Comunidad de Madrid acogerá este otoño la primera gran exposición sobre el Muro de Berlín

Se ha presentado en la Fundación Canal El Muro de Berlín. Un mundo dividido, la primera exposición itinerante a gran escala sobre el Muro de Berlín que contará con una colección de más de 500 objetos originales, vídeos y testimonios reales y que se inaugurará en Madrid en otoño de 2023, en la Sala Castellana 214 de la Fundación Canal, parte del IV Depósito Enterrado de Canal de Isabel II.



Madrid, ciudad hermanada con Berlín desde el 4 de noviembre de 1988, se convierte así en la primera parada de una itinerancia de siete años durante los que recorrerá diversas ciudades en todo el mundo. Como antesala a la exposición, se han presentado tres fragmentos del Muro de Berlín que se incluirán en esta muestra que explora las diferentes experiencias vividas a ambos lados del muro durante casi tres décadas, constituyéndose como un testimonio humano de la realidad que representó este símbolo: un conflicto global entre el capitalismo y el socialismo que llevó al mundo al borde de la destrucción nuclear.

"Llevamos tiempo trabajando en esta exposición y es un gran honor que su recorrido comience en Madrid, una ciudad vinculada a Berlín desde 1988. En la Fundación Muro de Berlín trabajamos para poner sobre la mesa temas de actualidad como las migraciones, el Estado de Derecho y los derechos humanos, y abordamos los efectos sociales de las formas autoritarias de gobierno y el valor de una sociedad pluralista. Esperamos que El Muro de Berlín. Un Mundo Dividido sirva para recordar lo que ocurrió no hace tanto tiempo en Europa y para concienciar sobre el poder del pueblo. Su valentía condujo a la Revolución de 1989, que cambió el mundo", declaró Axel Klausmeier, Director de la Fundación del Muro de Berlín.

La muestra se compondrá de más de 500 objetos originales, entre ellos 20 metros del Muro y materiales que retratan su desarrollo en el tiempo, como el alambre de espino colocado en las etapas iniciales de la división. Contará también con elementos cotidianos que los ciudadanos de Berlín reutilizaron de manera ingeniosa para el contrabando, provisión de productos básicos y la comunicación entre civiles de ambos lados. También se mostrarán objetos relacionados con la caída del Muro y el ansiado fin de la Guerra Fría en la década de los 80, como las herramientas originales utilizadas por los berlineses el 9 de noviembre de 1989 para demoler el muro.

El Muro de Berlín trazará las vías en las que la ciudadanía de Berlín —y el mundo entero— se posicionó, luchó, escapó, acomodó y, finalmente, venció la división de la Guerra Fría. Extendiendo su narrativa hasta su caída en 1989, momento histórico que supuso el alivio de haber evitado la catástrofe nuclear, la exposición hace alusión al legado de una época que continúa configurando el mundo hasta nuestros días.

Una invitación a la reflexión crítica del pasado y los valores universales sobre la convivencia, la democracia y la libertad, en un momento en el que la democracia parece frágil y el autoritarismo, el nacionalismo y el antiliberalismo están resurgiendo. En este contexto, la historia del Muro de Berlín puede también ser una fuente de inspiración para los jóvenes y demostrarles que los retos a los que nos enfrentamos no son insuperables.

La muestra, que corre a cargo de Musealia —responsable también de la exposición que tuvo lugar en la Fundación Canal en 2019 Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos—, ha sido realizada en cooperación con la Fundación Muro de Berlín, institución que vela por el legado histórico de los restos y la memoria de las víctimas del régimen comunista del Alemania del Este. Además, la Fundación Muro de Berlín aportará, entre otros, una selección de los objetos que nutrirán la muestra, organizada bajo el comisariado del Dr. Gerhard Sälter, jefe de Investigación y Documentación de la Fundación Muro de Berlín; y el Dr. Christian Ostermann, director del Programa de Historia y Políticas Públicas y del Proyecto de Historia Internacional de la Guerra Fría del Wilson Center en Washington.

La presentación ha corrido a cargo de Dª Eva Tormo, directora gerente de la Fundación Canal, D. Luis Ferreiro, director de Musealia y del Dr. Axel Klausmeier, director de la Fundación Muro de Berlín.