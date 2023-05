La tensión económica aumenta el crédito medio en España más de un 37%

El último año ha tensado las perspectivas económicas. Más allá de las consecuencias de la guerra de Ucrania, que ha sacudido la economía europea y provocado una escalada de la inflación no vista en décadas, ahora se escuchan los tambores de otra crisis financiera.



Younited, plataforma de crédito, ha comparado sus datos propios de marzo de 2022, mes en el que comenzaron a notarse los efectos del inicio de la guerra, y de abril de 2023. El objetivo es comprender cómo ha evolucionado el crédito al consumo en este año de inestabilidad económica y qué lecturas se pueden hacer del estado del bolsillo de los españoles como conclusiones del análisis. Algunos de los resultados más importantes son:

● Al comparar los datos marzo de 2022 con respecto a abril de 2023, se aprecia un aumento de más del 37% (37,02%) en el crédito medio demandado, de los 7.629€ de media el año pasado a los 10.453€ del mes de abril, posiblemente fruto del aumento generalizado de los precios.

● La actual situación económica no ha frenado la predisposición de los españoles a la hora de llevar a cabo reformas en sus hogares, siendo una de las categorías en las que el crédito medio se ha visto más incrementado. En abril de este año la cifra media asciende a 11.093€, siendo un 35% superior si lo comparamos con marzo del año pasado, donde esta cifra fue de 8.217€, 2.876€ mayor.

● El transporte y, en concreto, el automóvil es otra categoría que se ha encarecido visiblemente a lo largo de estos últimos catorce meses. El crédito medio solicitado para autos nuevos ha alcanzado los 15.464€ lo que supone un aumento del 22,46%. En el caso de los coches de segunda mano, la subida es más elevada, del 36,14%, situando el importe medio solicitado en 8.935€ en abril de 2023.

● Younited ya anunció el otoño pasado que 1 de cada 3 préstamos solicitados en 2022 estaba destinado a mejorar la solvencia del bolsillo de los españoles contra la inflación: En ese momento, el 35,42% de las solicitudes de préstamos estaban directamente destinados a la reunificación de deuda (19,54%) o la obtención de liquidez (15,88%). Esta tendencia se mantiene y se incrementa considerablemente con el inicio de 2023: Aumenta hasta el 39,8%, cuatro de cada diez, del total la demanda de créditos destinados a la solvencia económica durante las primeras semanas de abril (reunificación de deuda, 22,76%; y liquidez 17,02%).

Las consecuencias del conflicto bélico han dificultado la recuperación económica tras la pandemia con una inflación desmedida y los precios de la energía por las nubes, así como la parálisis en el empleo en los últimos meses. La reciente quiebra de algunos bancos, como el SVB o la crisis del europeo Credit Suisse, no son un punto de apoyo en las perspectivas financieras de los españoles, que cada vez ven sus rentas más asfixiadas.